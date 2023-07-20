https://ukraina.ru/20230720/1048129631.html

Блокада портов, потери и провалы ВСУ, ремонт недобитой техники. Главное на Украине на утро 20 июля

Блокада портов, потери и провалы ВСУ, ремонт недобитой техники. Главное на Украине на утро 20 июля - 20.07.2023 Украина.ру

Блокада портов, потери и провалы ВСУ, ремонт недобитой техники. Главное на Украине на утро 20 июля

Украина.ру, 20.07.2023

2023-07-20T09:00

2023-07-20T09:00

2023-07-20T09:26

порт

суда

корабли

украина

россия (рф)

зерновая сделка

потери

всу

техника

беспилотник

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Россия фактически заблокировала порты Украины, объявив все идущие в страну суда возможными перевозчиками военных грузов. У ВСУ выросли безвозвратные потери и закончились зарубежные дроны. Запад смещает фокус внимания с поставок Киеву новой техники на ремонт уже имеющейся.Все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, с сегодняшнего дня будут рассматриваться как потенциальные перевозчики военных грузов.Как сообщили накануне в Минобороны России, поскольку зерновая сделка не продлена и морской гуманитарный коридор больше не действует, гарантии безопасности для иностранных судов в акватории Черного моря аннулируются.Соответственно, страны, под флагами которых идут эти суда, будут считаться вовлеченными в украинский конфликт на стороне киевского режима.Кроме того, ряд морских районов в северо-западной и юго-восточной частях международных вод Черного моря были объявлены временно опасными для судоходства.«Соответствующие информационные предупреждения об отзыве гарантий безопасности мореплавателям изданы в установленном порядке», — подчеркнули в ведомстве.В начале недели президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что компании, которые владеют судами, якобы сообщили Киеву о готовности продолжить поставлять зерно из украинских портов, если «Украина выпустит, а Турция будет пропускать» их корабли.После заявления министерства обороны РФ пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сказала, что США не готовы заявить о каких-либо мерах поддержки движения судов в украинские порты.«Мне нечего сообщить о том, что касается морской части», — сообщила Жан-Пьер журналистам на вопрос, рассматривают ли США возможность помощи в движении судов в украинские порты в связи с заявлениями Минобороны РФ.При этом в целом, говоря о прекращении действия зерновой сделки, Жан-Пьер добавила, что США продолжат помогать Киеву для поставки зерна на мировые рынки.В свою очередь советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в эфире телеканала «Рада» признал, что ни одно грузовое судно не зайдет в черноморские порты Украины после прекращения зерновой сделки.По мнению эксперта Алексея Безбородова, никто не застрахует иностранные суда для прохода в украинские порты.«Ни одна страховая компания больше не даст страховых покрытий на эту зону, никаких защит и гарантий возможности проходить туда никакому военному судну, будь то турецкое, румынское и так далее», — сказал он.Суда-нарушители будут задержаны береговой охраной, досмотрены и конвоированы в Севастополь.Данная нота и ранее распространялась на северо-западную акваторию Черного моря — украинские территории и экономическую зону, но действовала с исключением для судов, занятых в исполнении зерновой сделки. Список таких судов подавался украинской стороной в координационный центр в Стамбуле и через Турцию передавался России, пояснил Безбородов.Более того, считает он, без зерновой сделки может усложниться не только поставка украинского зерна, но и оружия Киеву, причем, в том числе по суше.«Без зерновой сделки на границе с Европой образовался бы затор из машин и вагонов-зерновозов, что резко усложнило бы завоз на Украину оружия. Теперь же, в случае "путешествия" украинской пшеницы на экспорт наземными видами транспорта, эта возможность еще способна реализоваться», — отметил он.Военный эксперт Виктор Литовкин в свою очередь предположил, что российские военные корабли будут дежурить в северо-западной части Черного моря, в их задачу будет входить контроль проходящих судов.«И все суда, которые будут к нам приближаться, будут останавливать под угрозой применения оружия, если не остановятся. Мы будем досматривать эти суда и в случае чего топить или отправлять обратно. <...> Мы не будем пропускать в Одессу ничего. Блокада Одессы и Николаева. Вот то, что заявило Министерство обороны — это заявление о блокаде», — пояснил он.Если на иностранном корабле будет российский экипаж, предполагает эксперт, судно развернут обратно. Однако, если будет проходить корабль под флагом страны — участницы НАТО, он должен понимать все риски движения в сторону украинских портов, поскольку эта зона боевых действий.«Мы предупредили. Если вы не выполняете наши требования, то извините, это зона военных действий. Нечаянно прилетел снаряд или торпеда. Тут сначала Турция не пропустит через свои территориальные воды подобные судна или корабли», — отметил он.Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, в понедельник РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления.Президент РФ Владимир Путин накануне пояснил, что одно из базовых условий возвращения России к черноморской инициативе — это возврат к ее гуманитарной сути.Он подчеркнул, что Россия не против самой сделки как таковой, но если будут в полном объёме учтены, а главное, реализованы все без исключения ранее согласованные принципы участия России в ней.«Изначально суть, смысл зерновой сделки имели колоссальное гуманитарное значение. Запад эту суть полностью выхолостил и извратил. И вместо того чтобы помогать действительно нуждающимся странам, Запад использовал зерновую сделку для политического шантажа, а кроме того сделал её инструментом обогащения транснациональных корпораций спекулянтов на глобальном зерновом рынке», — заявил Путин.Потери и провалы ВСУПо словам военного эксперта, подполковника ЛНР в отставке Андрея Марочко, у украинских военных на Краснолиманском направлении растут безвозвратные потери.По его мнению, это связано с экономией западных боеприпасов и техники на данном участке фронта, а также сжатыми сроками подготовки мобилизованных граждан Украины.Накануне Минобороны России сообщало, что группировка ВС РФ «Центр» за прошедшие сутки на Краснолиманском направлении отразила четыре атаки ВСУ, уничтожила до 100 украинских военных и девять единиц техники.Также, по данным Марочко, Вооруженные силы России закрепляются на отбитых у украинских военных позициях в Харьковской области, создается плацдарм для дальнейшего продвижения, параллельно с возведением фортификации идет боевая работа по уничтожению живой силы и техники ВСУ.«За несколько суток ВС РФ удалось значительно продвинутся как вглубь обороны противника, так и по фронту. При освобождении Харьковской области противник был выбит с ряда занимаемых ранее позиций и рубежей, многие из которых были практически уничтожены нашей артиллерией и авиацией», - сообщил он.Марочко отметил, что сейчас создается плацдарм для дальнейшего успешного продвижения российской армии.«На бывших украинских позициях сейчас военнослужащие ВС РФ закрепляются, ведут инженерные работы по возведению фортификационных сооружений. Параллельно ведется работа по уничтожению скоплений живой силы и техники вооруженных формирований Украины», — сообщил эксперт.Министерство обороны РФ накануне заявило, что на Купянском направлении за сутки продвижение российских подразделений составило более километра в глубину и до двух километров по фронту. Наступающие подразделения овладели железнодорожной станцией Молчаново Харьковской области, потери украинских войск составили до 70 человек убитыми. Были уничтожены две боевые бронированные машины, три автомобиля, самоходные артиллерийские установки Krab польского производства и «Гвоздика», а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.Как рассказал сапер отряда «Хопер» из сводной казачьей бригады «Дон» Добровольческого штурмового казачьего корпуса с позывным «Рахматулла», украинские войска начали применять сельскохозяйственные беспилотники для сброса крупнокалиберных мин и авиабомб на фоне завершения запасов боевых БПЛА Bayraktar турецкого производства.Российские военные на Кинбурнской косе в Херсонской области в последнее время все чаще их сбивают.Он показал кадры, на которых видны обломки сбитого большого дрона, к днищу которого прикреплена система для сброса трех боеприпасов.«Наши бойцы сбивали большие коптеры сельскохозяйственные, они у нас здесь называются "Корова", "Баба-яга", "Ведьма"... Они жужжат громко, но самое страшное — что они носят на себе боеприпасы, чаще всего это минометные мины 120-миллиметровые и авиационные боеприпасы, бомбы 25- и 50-килограммовые», — сказал военнослужащий.По его словам, такие дроны могут нести по два-четыре боеприпаса.Кинбурнская коса была при украинской власти в состав Николаевской области, но по итогам референдума в сентябре 2022 года вместе с Херсонской областью вошла в состав России.Накануне другой боец той же бригады рассказал, что у ВСУ на Кинбурнской косе истощаются запасы турецких дронов Bayraktar и на днях российские военнослужащие сбили один из последних таких БПЛА.В конце мая в американском Центре военно-морского анализа сообщили, что беспилотники Bayraktar, которые Турция передавала Украине, в настоящее время практически полностью уничтожены, они оказались уязвимы перед российскими средствами ПВО и РЭБ.В середине июля украинский министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин заявил, что на Украине началось строительство завода по производству БПЛА Bayraktar.Ранее гендиректор турецкой компании Baykar Халук Байрактар сообщал, что компания рассчитывает начать производство боевых БПЛА Bayraktar TB2 и Bayraktar Akinci на Украине в 2025 году.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.Ремонт западной техникиЗапад переориентируется с предоставления техники Украине на ремонт и поддержание уже поставленной, пишет издание Politico со ссылкой на заместителя министра обороны США по закупкам вооружений Уильяма Лапланта.Как отмечает издание, еще до начала контрнаступления союзники Украины выражали обеспокоенность тем, что усилия по поддержанию в рабочем состоянии техники отстают от «потребностей на поле боя», а после начала наступления необходимость ремонта техники стала «более насущной, чем когда-либо».По данным газеты, украинская техника требует проведения серьезных ремонтных работ в таких странах, как Польша или Чехия.Издание подчеркнуло, что одной из основных функций рабочей группы из 22 стран, которую возглавляет Лаплант, является «поддержание в рабочем состоянии современного оборудования стоимостью в миллиарды долларов», чтобы Киев «мог продолжать контрнаступление».Как сообщил накануне посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов, продолжающаяся военная поддержка со стороны США в отношении Киева лишь продлевает агонию режима Владимира Зеленского.«Американская помощь лишь продлит агонию режима Зеленского. Приведет к новым жертвам, в том числе среди мирного населения. Их кровь полностью на совести тех, кто бредит идеями нанести России "стратегическое поражение"», — сказал Антонов.По мнению российского дипломата, у властей США «не хватает смелости признать», что планы нанести РФ поражение на поле боя терпят фиаско.«Украинские неонацисты сломали зубы о рубежи российской армии. В приступе бессильной злобы Вашингтон направляет марионеткам новые ракеты и боеприпасы. Таким образом рассчитывает причинить нам ущерб», — указал Антонов.Как полагает глава российской дипмиссии в США, «стойкость и мужество российского солдата отрезвит местных стратегов».«Ежедневно мы видим новые подтверждения того, что "неуязвимость" техники западного производства — большой миф. Никакой многомиллионный "пакет" не исправит отчаянное положение киевской хунты», — подчеркнул посол РФ.Украинское контрнаступление началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard.Как констатировал через месяц министр обороны РФ Сергей Шойгу, противник не достиг своих целей ни на одном направлении, а его потери превысили 26 тысяч военных, 1244 танка и тысячи единиц другой техники, 21 самолет и шесть вертолетов.В числе уничтоженного — 17 Leopard, пять французских колесных танков АМХ и 12 американских БМП Bradley, 43 гаубицы М777 и 46 самоходок из Польши, США и Франции. Кадры с дымящимися на поле боя Leopard вызвали большой резонанс на Западе, а крупные потери подтверждаются экстренной отправкой из Штатов новых партий техники.По словам Шойгу, западные разведки отмечают высокую эффективность российской обороны и упреждающих ударов ВС РФ. В связи же с поставками ВСУ американских кассетных боеприпасов, отметил министр, ВС РФ вынуждены будут использовать такие же снаряды — только «гораздо более эффективные».На фоне отсутствия успехов контрнаступления ВСУ западные СМИ констатировали, что Киев перестал бросать в бой крупные подразделения и западную технику, а госсекретарь США Энтони Блинкен выразил мнение, что наступление ВСУ будет не одномоментным, а идти «на протяжении гораздо большего числа месяцев».

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Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

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