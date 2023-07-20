https://ukraina.ru/20230720/1048128315.html

Станислав Стремидловский: Варшава уничтожит сельское хозяйство Украины, а Берлин может повторить 1939 год

Станислав Стремидловский: Варшава уничтожит сельское хозяйство Украины, а Берлин может повторить 1939 год - 20.07.2023 Украина.ру

Станислав Стремидловский: Варшава уничтожит сельское хозяйство Украины, а Берлин может повторить 1939 год

Учитывая, как немецкий фактор использует правящая партия "Право и Справедливость" в предвыборной кампании, Варшаве остается только объявить Германии войну, считает эксперт-полонист ИА Regnum Станислав Стремидловский

2023-07-20T12:01

2023-07-20T12:01

2023-07-20T12:01

интервью

варшава

украина

польша

германия

немцы

сельское хозяйство

волынская резня

нато

чвк "вагнер"

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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.К границе Польши с Белоруссией будут переброшены две бригады, сообщил глава польского оборонного ведомства Мариуш Блащак.- Станислав, на самом ли деле это результат передислокации "Вагнера" в Белоруссию, или это часть общей концепции НАТО по усилению восточного фланга Альянса?- Это, конечно, не часть концепции решений саммита в Вильнюсе, а именно польское решение. Скорее, оно больше направлено на избирательную кампанию в Польше, где считается, что приход группы "Вагнер" в Белоруссию может как-то угрожать Польше.Так что Блащак тут играет в предвыборную кампанию и с военной точки зрения его решение значения не имеет.- Во Львове и Луцке побывала госсекретарь польского Минразвития и региональной политики Ядвига Эмилевич. Она запустила проект интеграции с Польшей восьми областей Украины. Наш автор Олег Хавич считает, что это мягкая оккупация части Украины. Согласны ли вы с такой оценкой?- Говорить о том, оккупация это или нет, можно только после принятия серьезных решений. Пока чего-либо серьезного у Польши там не просматривается. Да, они хотели бы заиметь очень хороший куш в кампании, которая будет направлена на восстановление Украины. Но разговоры про восстановление Украины и выделение миллиардов долларов мы слышим очень давно.Учитывая, что военный конфликт продолжается, серьезно относиться к тому, что какие-то деньги пойдут на Украину, невозможно.Да, Польша входит во Львов, присутствует во Львове. Символически это красиво выглядит, посмотрим, что будет на самом деле. Напомню, на днях была еще одна инициатива. Ее озвучил депутат польского Сейма Гжегож Браун из группы "Конфедерация". Он заявил о создании фонда, который будет претендовать на выплату репараций Украиной в связи с Волынской резней.Так что польские инициативы, связанные с Украиной, множатся, они далеко не однозначные. Украинское направление остается очень важным в польской политике. Все это можно связать с избирательной кампанией. Этот фактор для правящей партии "Право и справедливость" и их оппонентов по правому флангу "Конфедерации" остается важным. Поэтому мы будем видеть много инициатив, которые должны будут показать полякам, что как правящая партия, так и их оппоненты что-то делают на этом направлении.- Отказ открыть границу для украинского зерна тоже вписывается в предвыборную стратегию?- Да, Польша здесь будет руководствоваться своими национальными интересами. Как бы не хотел киевский режим подвигнуть поляков к тому, чтобы по зерну они пошли на уступки. Здесь Варшава будет вынуждена делать то, что она делает. И это еще раз говорит о том, как на самом деле в Польше относятся к Украине.Сколько бы не было разговоров про то, что Польше важно присутствие Украины в ЕС, на самом деле централизированное, под эгидой американцев, украинское сельское хозяйство представляет собой огромную угрозу польскому сельскому хозяйству.Польские фермеры – это люди, которые имеют ограниченные наделы в отличие от Украины, где крупные американские компании владеют огромными полями. В Польше этого нет. Фермеры окучивают очень небольшие участки. В этом смысле они проигрывают Западу."Праву и Справедливости" нужно выиграть битву за деревню, а польская деревня политикой не интересуется, она интересуется своими финансовыми интересами, продажей зерна, малины, черники, клубники. В этом смысле Варшаве нужно уничтожить украинское сельское хозяйство. Прямо не говоря, Варшава все будет предпринимать именно для этого.- Конфликт, связанный с отказом Германии строить ремонтный центр в Польше для танков "Леопард" из-за необоснованно завышенной цены на услуги польских ремонтников, добавит остроты отношения между Варшавой и Берлином?- Учитывая, как немецкий фактор использует правящая партия "Право и Справедливость" в предвыборной кампании, Варшаве остается только объявить Германии войну. В заявлениях лидера партии Ярослава Качиньского этот фактор становится даже более сильным, чем русофобия, которая исходит сейчас от Варшавы.Видимо, "Гражданская платформа" и Дональд Туск считаются настолько серьезными оппонентами, раз Качиньский делает такой акцент на том, что в Польше к власти может прийти пронемецкая сила, и Польша потеряет свою суверенность. Ближе к осени мы увидим еще немало как антинемецких заявлений, так и действий.Вполне возможно, это отразится на судьбе немецкого меньшинства в Опольском воеводстве. Уже сейчас оно выходит на протесты из-за того, что Варшава в значительной степени сокращает финансирование изучения немецкого языка. Напомню, немцы в Опольском воеводстве имеют право практически без выборов делегировать своего депутата в Сейм, не исключено, что их лишат этой возможности.- Историческое прошлое Германии знает примеры того, как Берлин приходил на помощь своим соотечественникам…- Еще как знает. Ведь 1939 год сопровождался прежде всего тем, что тогдашнее немецкое меньшинство в Польше являлось рассадником и проповедником нацистской идеологии. Сейчас, конечно, немцы себе такого позволить не могут, но я бы не исключал того, что какая-либо из немецких партий, почему бы ей не быть "Альтернативой для Германии", кстати, поставит вопрос о притеснении немецких соотечественников поляками.

https://ukraina.ru/20221122/1041064473.html

https://ukraina.ru/20230719/1048125896.html

https://ukraina.ru/20230719/1048105909.html

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Денис Рудометов

Денис Рудометов

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Денис Рудометов

интервью, варшава, украина, польша, германия, немцы, сельское хозяйство, волынская резня, нато, чвк "вагнер", туск, ярослав качиньский