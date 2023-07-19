https://ukraina.ru/20230719/1048127733.html
Зерновая "зрада" от европейских партнеров, трезубец за 28 млн, сила правды. Итоги 19 июля
Зерновая "зрада" от европейских партнеров, трезубец за 28 млн, сила правды. Итоги 19 июля - 19.07.2023 Украина.ру
Зерновая "зрада" от европейских партнеров, трезубец за 28 млн, сила правды. Итоги 19 июля
Страны Восточной Европы попросят продлить запрет на импорт украинского зерна; министр культуры Ткаченко назвал смену герба на "Родине-матери" победой на культурном фронте; Путин рассказал о пропаганде и карьерных перспективах для участников СВО
2023-07-19T18:14
2023-07-19T18:14
2023-07-19T18:14
эксклюзив
хроники
родина-мать
зерно
украина
европа
восточная европа
владимир путин
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Импорт украинского зерна в Восточной ЕвропеПять стран Евросоюза: Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия обратятся к Еврокомиссии с просьбой продлить запрет на импорт украинского зерна и другой сельскохозяйственной продукции, сообщает 19 июля издание Reuters, ссылаясь на министра сельского хозяйства Венгрии Иштвана Надя.Транзитные перевозки при этом должны сохраниться, а каждая страна должна будет иметь возможность обратиться в Брюссель в индивидуальном порядке с просьбой добавить те или иные продукты в список запрещенных, пояснил министр.Внутренние продажи украинской пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника запрещены в этих странах еще с мая, так как, по оценкам экономических экспертов, расширение импорта с Украины приводит к кризису местного сельского хозяйства и демпингу цен.Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, выступая на пресс-конференции в среду, также сообщил, что Варшава не планирует открыть границу для украинской зерновой продукции 15 сентября, когда текущий запрет перестанет действовать, передает агентство Polska Agencija Prasowa.Его слова прозвучали практически как ультиматум: либо Европейский Союз продлит запрет, либо "мы сделаем это сами".Премьер-министр подчеркнул, что транзит зерна не грозит дестабилизацией на продовольственном рынке, поэтому Варшава "облегчает экспорт и разрешает транзит".Польское радио RMF при этом приводит слова министра сельского хозяйства Польши Роберта Телуса, который заверил журналистов: Варшава и другие страны хотят помочь Украине с транзитом, а аграрный рынок назвал самым пострадавшим из-за конфликта на Украине.В Киеве в свою очередь назвали запрет "дискриминационным" и пригрозили зеркальными мерами: первая вице-премьер, министр экономики и торговли Юлия Свириденко на встрече с Европейской бизнес-ассоциацией заявила, что и президент Украины, и премьер-министр, и ее правительство стоят на позициях, что 15 сентября – "окончательная критическая дата"."После нее не может быть никаких продлений этих ограничений, существовавших для Украины."Свириденко назвала позицию восточноевропейских государств "не очень дружеским шагом, если говорить сдержанно"."Не хотелось бы вслух говорить и считать, что это реалистичный шаг, но, думаю, что некоторые зеркальные мероприятия могут быть применены", - пригрозила она.Russia Today закрыли на Западе потому что правда – лучшее оружие - ПутинНа заседании наблюдательного совета автономной некоммерческой организации "Россия — страна возможностей" президент РФ Владимир Путин сделал ряд заявлений, в том числе, касающихся спецоперации и западной антироссийской пропаганды:— Города, улицы, парки и школы в РФ будут называться именами участников спецоперации;— Президент заявил о необходимости давать перспективы карьерного роста участникам спецоперации не только в ВС РФ, но и в гражданских сферах;— Правда — лучшее оружие против пропаганды, поэтому на Западе закрыли RT;— Так называемые правящие элиты на Западе злоупотребили своей монополией на власть, их политика ошибочна;— У России очень много друзей в Европе, но европейцам навязывают модель поведения;— За технологиями искусственного интеллекта будущее, это не менее важно сейчас, чем когда-то атомный или ракетный проекты в СССР;— Компьютерные игры должны помогать человеку развиваться, воспитывать в людях общечеловеческие ценности и не квасной патриотизм;— Лимит на революции в России был исчерпан в ХХ веке."Кооперация в сложные времена": замена герба на киевской "Родине-матери"В украинском медиапространстве несколько дней не утихает скандал, связанный с инициативой Министерства культуры и образования заменить советский герб на киевском монументе "Родина-мать" украинским трезубцем.В среду, 19 июля, украинский телеграм-канал Klymenko Time опубликовал первую фотографию нового герба, установка которого будет стоить, по официальной информации, 28 миллионов гривен (больше 50-ти миллионов рублей), а министр культуры Александр Ткаченко написал статью для "Украинской правды", чтобы снять напряжение с острой темы."Резюмируя все реакции, которые я видел по поводу расходов на замены гербов и пиаров на этом, хочу сказать следующее.Если бы западные партнеры вместо оружия предложили бы нам гербы для поддержания идентичности, мы были бы очень сильно удивлены.И попросили бы оружие.Ну так граждане и просят оружие.Не сомневаются в своей идентичности, похоже", - написал еще до появления статьи Ткаченко депутат Верховной Рады от "Слуги народа" Максим Бужанский в своем телеграм-канале.Ранее власти Украины разрешили заменить герб СССР на современный герб страны в виде трезубца на статуе "Родина-мать", несмотря на опасения, что это может нарушить устойчивость монумента."Государственная архитектурно-градостроительная инспекция (ДИАМ) выдала разрешение на замену герба СССР на щите Монумента Родина-мать украинским трезубцем. Декоммунизация в действии! Идут строительные работы", - сообщил в Twitter министр инфраструктуры страны Александр Кубраков.В статье, написанной 19 июля, министр Ткаченко пояснил, что замена герба – победа Украины на культурном фронте и очень важный проект под названием "Трезубец Родины".Он подчеркнул, что деньги на трезубец не будут выделены из государственного бюджета: их пожертвовали представители крупного бизнеса, такие как Монобанк, ПриватБанк (национализированный…), Метинвест, Нафтогаз Украины, и другие."Эти компании уже закупили сотни дронов и перечислили миллионы на фронт", - еще раз подчеркнул Ткаченко, так как критика бессмысленного расхода средств не утихла последние дни даже в патриотической среде.Скульптура "Родина-мать" расположена на правом берегу Днепра. Это самый высокий памятник в Европе. Вместе с постаментом его высота достигает 102 метров. Монумент представляет собой женщину, которая в одной руке держит меч, в другой - щит с гербом СССР. Он был открыт во время празднования по случаю Дня Победы в 1981 году. Над проектом работал советский скульптор Евгений Вучетич родом из Екатеринослава (Днепропетровска).
https://ukraina.ru/20230719/1048124775.html
https://ukraina.ru/20230719/1048119603.html
https://ukraina.ru/20230719/1048126753.html
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эксклюзив, хроники, родина-мать, зерно, украина, европа, восточная европа, владимир путин
Зерновая "зрада" от европейских партнеров, трезубец за 28 млн, сила правды. Итоги 19 июля
Страны Восточной Европы попросят продлить запрет на импорт украинского зерна; министр культуры Ткаченко назвал смену герба на "Родине-матери" победой на культурном фронте; Путин рассказал о пропаганде и карьерных перспективах для участников СВО
Импорт украинского зерна в Восточной Европе
Пять стран Евросоюза: Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия обратятся к Еврокомиссии с просьбой продлить запрет на импорт украинского зерна и другой сельскохозяйственной продукции, сообщает 19 июля издание Reuters, ссылаясь на министра сельского хозяйства Венгрии Иштвана Надя.
Транзитные перевозки при этом должны сохраниться, а каждая страна должна будет иметь возможность обратиться в Брюссель в индивидуальном порядке с просьбой добавить те или иные продукты в список запрещенных, пояснил министр.
"Мы едем в Варшаву, чтобы укрепить сотрудничество пяти стран и подписать декларацию или соглашение, в котором мы попросим ЕС продлить запрет после 15 сентября", - сказал он журналистам.
Внутренние продажи украинской пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника запрещены в этих странах еще с мая, так как, по оценкам экономических экспертов, расширение импорта с Украины приводит к кризису местного сельского хозяйства и демпингу цен.
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, выступая на пресс-конференции в среду, также сообщил, что Варшава не планирует открыть границу для украинской зерновой продукции 15 сентября, когда текущий запрет перестанет действовать, передает агентство Polska Agencija Prasowa.
Его слова прозвучали практически как ультиматум: либо Европейский Союз продлит запрет, либо "мы сделаем это сами".
Премьер-министр подчеркнул, что транзит зерна не грозит дестабилизацией на продовольственном рынке, поэтому Варшава "облегчает экспорт и разрешает транзит".
Польское радио RMF при этом приводит слова министра сельского хозяйства Польши Роберта Телуса, который заверил журналистов: Варшава и другие страны хотят помочь Украине с транзитом, а аграрный рынок назвал самым пострадавшим из-за конфликта на Украине.
В Киеве в свою очередь назвали запрет "дискриминационным" и пригрозили зеркальными мерами: первая вице-премьер, министр экономики и торговли Юлия Свириденко на встрече с Европейской бизнес-ассоциацией заявила, что и президент Украины, и премьер-министр, и ее правительство стоят на позициях, что 15 сентября – "окончательная критическая дата".
"После нее не может быть никаких продлений этих ограничений, существовавших для Украины."
Свириденко назвала позицию восточноевропейских государств "не очень дружеским шагом, если говорить сдержанно".
"Не хотелось бы вслух говорить и считать, что это реалистичный шаг, но, думаю, что некоторые зеркальные мероприятия могут быть применены", - пригрозила она.
Russia Today закрыли на Западе потому что правда – лучшее оружие - Путин
На заседании наблюдательного совета автономной некоммерческой организации "Россия — страна возможностей" президент РФ Владимир Путин сделал ряд заявлений, в том числе, касающихся спецоперации и западной антироссийской пропаганды:
— Города, улицы, парки и школы в РФ будут называться именами участников спецоперации;
— Президент заявил о необходимости давать перспективы карьерного роста участникам спецоперации не только в ВС РФ, но и в гражданских сферах;
— Правда — лучшее оружие против пропаганды, поэтому на Западе закрыли RT;
— Так называемые правящие элиты на Западе злоупотребили своей монополией на власть, их политика ошибочна;
— У России очень много друзей в Европе, но европейцам навязывают модель поведения;
— За технологиями искусственного интеллекта будущее, это не менее важно сейчас, чем когда-то атомный или ракетный проекты в СССР;
— Компьютерные игры должны помогать человеку развиваться, воспитывать в людях общечеловеческие ценности и не квасной патриотизм;
— Лимит на революции в России был исчерпан в ХХ веке.
"Кооперация в сложные времена": замена герба на киевской "Родине-матери"
В украинском медиапространстве несколько дней не утихает скандал, связанный с инициативой Министерства культуры и образования заменить советский герб на киевском монументе "Родина-мать" украинским трезубцем.
В среду, 19 июля, украинский телеграм-канал Klymenko Time опубликовал первую фотографию нового герба, установка которого будет стоить, по официальной информации, 28 миллионов гривен (больше 50-ти миллионов рублей), а министр культуры Александр Ткаченко написал статью для "Украинской правды", чтобы снять напряжение с острой темы.
"Резюмируя все реакции, которые я видел по поводу расходов на замены гербов и пиаров на этом, хочу сказать следующее.
Если бы западные партнеры вместо оружия предложили бы нам гербы для поддержания идентичности, мы были бы очень сильно удивлены.
Ну так граждане и просят оружие.
Не сомневаются в своей идентичности, похоже", - написал еще до появления статьи Ткаченко депутат Верховной Рады от "Слуги народа" Максим Бужанский в своем телеграм-канале.
Ранее власти Украины разрешили заменить герб СССР на современный герб страны в виде трезубца на статуе "Родина-мать", несмотря на опасения, что это может нарушить устойчивость монумента.
"Государственная архитектурно-градостроительная инспекция (ДИАМ) выдала разрешение на замену герба СССР на щите Монумента Родина-мать украинским трезубцем. Декоммунизация в действии! Идут строительные работы", - сообщил в Twitter министр инфраструктуры страны Александр Кубраков.
В статье, написанной 19 июля, министр Ткаченко пояснил, что замена герба – победа Украины на культурном фронте и очень важный проект под названием "Трезубец Родины".
Он подчеркнул, что деньги на трезубец не будут выделены из государственного бюджета: их пожертвовали представители крупного бизнеса, такие как Монобанк, ПриватБанк (национализированный…), Метинвест, Нафтогаз Украины, и другие.
"Эти компании уже закупили сотни дронов и перечислили миллионы на фронт", - еще раз подчеркнул Ткаченко, так как критика бессмысленного расхода средств не утихла последние дни даже в патриотической среде.
Скульптура "Родина-мать" расположена на правом берегу Днепра. Это самый высокий памятник в Европе. Вместе с постаментом его высота достигает 102 метров. Монумент представляет собой женщину, которая в одной руке держит меч, в другой - щит с гербом СССР. Он был открыт во время празднования по случаю Дня Победы в 1981 году. Над проектом работал советский скульптор Евгений Вучетич родом из Екатеринослава (Днепропетровска).