https://ukraina.ru/20230719/1048127733.html

Зерновая "зрада" от европейских партнеров, трезубец за 28 млн, сила правды. Итоги 19 июля

Зерновая "зрада" от европейских партнеров, трезубец за 28 млн, сила правды. Итоги 19 июля - 19.07.2023 Украина.ру

Зерновая "зрада" от европейских партнеров, трезубец за 28 млн, сила правды. Итоги 19 июля

Страны Восточной Европы попросят продлить запрет на импорт украинского зерна; министр культуры Ткаченко назвал смену герба на "Родине-матери" победой на культурном фронте; Путин рассказал о пропаганде и карьерных перспективах для участников СВО

2023-07-19T18:14

2023-07-19T18:14

2023-07-19T18:14

эксклюзив

хроники

родина-мать

зерно

украина

европа

восточная европа

владимир путин

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Импорт украинского зерна в Восточной ЕвропеПять стран Евросоюза: Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия обратятся к Еврокомиссии с просьбой продлить запрет на импорт украинского зерна и другой сельскохозяйственной продукции, сообщает 19 июля издание Reuters, ссылаясь на министра сельского хозяйства Венгрии Иштвана Надя.Транзитные перевозки при этом должны сохраниться, а каждая страна должна будет иметь возможность обратиться в Брюссель в индивидуальном порядке с просьбой добавить те или иные продукты в список запрещенных, пояснил министр.Внутренние продажи украинской пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника запрещены в этих странах еще с мая, так как, по оценкам экономических экспертов, расширение импорта с Украины приводит к кризису местного сельского хозяйства и демпингу цен.Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, выступая на пресс-конференции в среду, также сообщил, что Варшава не планирует открыть границу для украинской зерновой продукции 15 сентября, когда текущий запрет перестанет действовать, передает агентство Polska Agencija Prasowa.Его слова прозвучали практически как ультиматум: либо Европейский Союз продлит запрет, либо "мы сделаем это сами".Премьер-министр подчеркнул, что транзит зерна не грозит дестабилизацией на продовольственном рынке, поэтому Варшава "облегчает экспорт и разрешает транзит".Польское радио RMF при этом приводит слова министра сельского хозяйства Польши Роберта Телуса, который заверил журналистов: Варшава и другие страны хотят помочь Украине с транзитом, а аграрный рынок назвал самым пострадавшим из-за конфликта на Украине.В Киеве в свою очередь назвали запрет "дискриминационным" и пригрозили зеркальными мерами: первая вице-премьер, министр экономики и торговли Юлия Свириденко на встрече с Европейской бизнес-ассоциацией заявила, что и президент Украины, и премьер-министр, и ее правительство стоят на позициях, что 15 сентября – "окончательная критическая дата"."После нее не может быть никаких продлений этих ограничений, существовавших для Украины."Свириденко назвала позицию восточноевропейских государств "не очень дружеским шагом, если говорить сдержанно"."Не хотелось бы вслух говорить и считать, что это реалистичный шаг, но, думаю, что некоторые зеркальные мероприятия могут быть применены", - пригрозила она.Russia Today закрыли на Западе потому что правда – лучшее оружие - ПутинНа заседании наблюдательного совета автономной некоммерческой организации "Россия — страна возможностей" президент РФ Владимир Путин сделал ряд заявлений, в том числе, касающихся спецоперации и западной антироссийской пропаганды:— Города, улицы, парки и школы в РФ будут называться именами участников спецоперации;— Президент заявил о необходимости давать перспективы карьерного роста участникам спецоперации не только в ВС РФ, но и в гражданских сферах;— Правда — лучшее оружие против пропаганды, поэтому на Западе закрыли RT;— Так называемые правящие элиты на Западе злоупотребили своей монополией на власть, их политика ошибочна;— У России очень много друзей в Европе, но европейцам навязывают модель поведения;— За технологиями искусственного интеллекта будущее, это не менее важно сейчас, чем когда-то атомный или ракетный проекты в СССР;— Компьютерные игры должны помогать человеку развиваться, воспитывать в людях общечеловеческие ценности и не квасной патриотизм;— Лимит на революции в России был исчерпан в ХХ веке."Кооперация в сложные времена": замена герба на киевской "Родине-матери"В украинском медиапространстве несколько дней не утихает скандал, связанный с инициативой Министерства культуры и образования заменить советский герб на киевском монументе "Родина-мать" украинским трезубцем.В среду, 19 июля, украинский телеграм-канал Klymenko Time опубликовал первую фотографию нового герба, установка которого будет стоить, по официальной информации, 28 миллионов гривен (больше 50-ти миллионов рублей), а министр культуры Александр Ткаченко написал статью для "Украинской правды", чтобы снять напряжение с острой темы."Резюмируя все реакции, которые я видел по поводу расходов на замены гербов и пиаров на этом, хочу сказать следующее.Если бы западные партнеры вместо оружия предложили бы нам гербы для поддержания идентичности, мы были бы очень сильно удивлены.И попросили бы оружие.Ну так граждане и просят оружие.Не сомневаются в своей идентичности, похоже", - написал еще до появления статьи Ткаченко депутат Верховной Рады от "Слуги народа" Максим Бужанский в своем телеграм-канале.Ранее власти Украины разрешили заменить герб СССР на современный герб страны в виде трезубца на статуе "Родина-мать", несмотря на опасения, что это может нарушить устойчивость монумента."Государственная архитектурно-градостроительная инспекция (ДИАМ) выдала разрешение на замену герба СССР на щите Монумента Родина-мать украинским трезубцем. Декоммунизация в действии! Идут строительные работы", - сообщил в Twitter министр инфраструктуры страны Александр Кубраков.В статье, написанной 19 июля, министр Ткаченко пояснил, что замена герба – победа Украины на культурном фронте и очень важный проект под названием "Трезубец Родины".Он подчеркнул, что деньги на трезубец не будут выделены из государственного бюджета: их пожертвовали представители крупного бизнеса, такие как Монобанк, ПриватБанк (национализированный…), Метинвест, Нафтогаз Украины, и другие."Эти компании уже закупили сотни дронов и перечислили миллионы на фронт", - еще раз подчеркнул Ткаченко, так как критика бессмысленного расхода средств не утихла последние дни даже в патриотической среде.Скульптура "Родина-мать" расположена на правом берегу Днепра. Это самый высокий памятник в Европе. Вместе с постаментом его высота достигает 102 метров. Монумент представляет собой женщину, которая в одной руке держит меч, в другой - щит с гербом СССР. Он был открыт во время празднования по случаю Дня Победы в 1981 году. Над проектом работал советский скульптор Евгений Вучетич родом из Екатеринослава (Днепропетровска).

https://ukraina.ru/20230719/1048124775.html

https://ukraina.ru/20230719/1048119603.html

https://ukraina.ru/20230719/1048126753.html

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Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

эксклюзив, хроники, родина-мать, зерно, украина, европа, восточная европа, владимир путин