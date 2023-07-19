Глава Минсельхоза Украины прогулял встречу с министрами из ЕС по импорту украинского зерна - 19.07.2023 Украина.ру
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Глава Минсельхоза Украины прогулял встречу с министрами из ЕС по импорту украинского зерна
Глава Минсельхоза Украины прогулял встречу с министрами из ЕС по импорту украинского зерна - 19.07.2023 Украина.ру
Глава Минсельхоза Украины прогулял встречу с министрами из ЕС по импорту украинского зерна
Министр аграрной политики Украины Николай Сольский не приехал на встречу в европейскими коллегами, на которой обсуждался запрет на импорт украинского зерна. Об этом глава Минсельхоза Польши Роберт Телус заявил на пресс-конференции, сообщает информагентство RMF24
2023-07-19T18:02
2023-07-19T18:02
новости
польша
матеуш моравецкий
министры
зерно
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Представители Болгарии, Венгрии, Польши, Румынии и Словакии продлили соглашение о запрете ввоза зерновых из Украины до конца года, сообщил министр сельского хозяйства Польши Роберт Телус. На встречу были также приглашены министры Украины и Молдавии. "Министры не приехали по объективным причинам, надеемся встретиться в будущем", - сказал Телеус. Польша не будет открывать границу для зерновых продуктов 15 сентября. Об этом премьер-министр республики Матеуш Моравецкий заявил на пресс-конференции после встречи европейских министров сельского хозяйства."Мы не будем этого делать", - заявил Моравецкий. Он добавил, что Еврокомиссия должна продлить запрет на ввоз зерновых из Украины, или власти Польши сделают это сами.Власти будут защищать польское сельское хозяйство и "польского фермера", подчеркнул Моравецкий. Украина считает отказ европейских стран импортировать зерно дискриминационным и выступает против продления запрета на импорт, сообщили журналисты Интерфакс-Украина со ссылкой на первого вице-премьера экономики и торговли Украины Юлию Свириденко.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, польша, матеуш моравецкий, министры, зерно
Новости, Польша, Матеуш Моравецкий, министры, зерно

Глава Минсельхоза Украины прогулял встречу с министрами из ЕС по импорту украинского зерна

18:02 19.07.2023
 
© РИА Новости . Илья Наймушин / Перейти в фотобанкЗерно
Зерно - РИА Новости, 1920, 19.07.2023
© РИА Новости . Илья Наймушин
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Министр аграрной политики Украины Николай Сольский не приехал на встречу в европейскими коллегами, на которой обсуждался запрет на импорт украинского зерна. Об этом глава Минсельхоза Польши Роберт Телус заявил на пресс-конференции, сообщает информагентство RMF24
Представители Болгарии, Венгрии, Польши, Румынии и Словакии продлили соглашение о запрете ввоза зерновых из Украины до конца года, сообщил министр сельского хозяйства Польши Роберт Телус.
На встречу были также приглашены министры Украины и Молдавии. "Министры не приехали по объективным причинам, надеемся встретиться в будущем", - сказал Телеус.

"Мы хотим помочь Украине в транзите. Мы знаем, что эта война - война, которую мы должны выиграть", - сказал он, добавив, что боевые действия вызвали дестабилизацию рынков, особенно "в прифронтовых странах".

Польша не будет открывать границу для зерновых продуктов 15 сентября. Об этом премьер-министр республики Матеуш Моравецкий заявил на пресс-конференции после встречи европейских министров сельского хозяйства.
"Мы не будем этого делать", - заявил Моравецкий. Он добавил, что Еврокомиссия должна продлить запрет на ввоз зерновых из Украины, или власти Польши сделают это сами.
Власти будут защищать польское сельское хозяйство и "польского фермера", подчеркнул Моравецкий.
Украина считает отказ европейских стран импортировать зерно дискриминационным и выступает против продления запрета на импорт, сообщили журналисты Интерфакс-Украина со ссылкой на первого вице-премьера экономики и торговли Украины Юлию Свириденко.
Уборка зерновых - РИА Новости, 1920, 19.07.2023
17:14
Польша отказывается от украинского зерна, но поддерживает его транзит в ЕС - МоравецкийПольша не будет открывать границу для зерновых продуктов 15 сентября. Об этом премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил на пресс-конференции, сообщает польское информагентство PAP
 
НовостиПольшаМатеуш Моравецкийминистрызерно
 
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