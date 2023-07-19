Экс-глава СБУ Баканов стал адвокатом - 19.07.2023 Украина.ру
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Экс-глава СБУ Баканов стал адвокатом
Экс-глава СБУ Баканов стал адвокатом - 19.07.2023 Украина.ру
Экс-глава СБУ Баканов стал адвокатом
Бывший глава СБУ Иван Баканов получил удостоверение адвоката, об этом изданию "Полтавщина" сообщил руководитель Совета адвокатов Владимир Скукис
2023-07-19T18:03
2023-07-19T18:03
новости
украина
сбу
иван баканов
адвокат
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Экс-глава СБУ Иван Баканов 27-го июня получил удостоверение адвоката. Перед этим, как сообщил глава Совета адвокатов Владимир Скукис, Баканов сдал экзамены в квалификационно-дисциплинарной комиссии, прошел 6-месячную стажировку не по месту жительства, получил удостоверение и принял присягу.Баканов возглавлял Службу безопасности Украины с 2019 по 2022 год. Журналисты издания предположили мотивы, побудившие экс-главу СБУ вступить в ряды адвокатов. "Возможно, для ограждения себя от "наездов" со стороны правоохранительных органов. Статус адвоката предоставляет доступ к закрытой информации. Но самое главное-это все-таки довольно прибыльный бизнес", пишут авторы статьи.
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новости, украина, сбу, иван баканов, адвокат
Новости, Украина, СБУ, Иван Баканов, адвокат

Экс-глава СБУ Баканов стал адвокатом

18:03 19.07.2023
 
© commons.wikimedia.org / Адміністрація Президента УкраїниИван Баканов
Иван Баканов - РИА Новости, 1920, 19.07.2023
© commons.wikimedia.org / Адміністрація Президента України
Читать в
Бывший глава СБУ Иван Баканов получил удостоверение адвоката, об этом изданию "Полтавщина" сообщил руководитель Совета адвокатов Владимир Скукис
Экс-глава СБУ Иван Баканов 27-го июня получил удостоверение адвоката. Перед этим, как сообщил глава Совета адвокатов Владимир Скукис, Баканов сдал экзамены в квалификационно-дисциплинарной комиссии, прошел 6-месячную стажировку не по месту жительства, получил удостоверение и принял присягу.

"Через несколько недель он был внесен в Реестр адвокатов Украины. Отдельные СМИ написали, что 27 числа его не было в Полтаве, но это не так, он был, я видел его лично и имел с ним неоднократное общение", - добавил Скукис.

Баканов возглавлял Службу безопасности Украины с 2019 по 2022 год.
Журналисты издания предположили мотивы, побудившие экс-главу СБУ вступить в ряды адвокатов. "Возможно, для ограждения себя от "наездов" со стороны правоохранительных органов. Статус адвоката предоставляет доступ к закрытой информации. Но самое главное-это все-таки довольно прибыльный бизнес", пишут авторы статьи.
Рабочая поездка президента Украины В. Зеленского во Львов - РИА Новости, 1920, 07.03.2023
7 марта, 09:36
Экс-главу СБУ Баканова обвинили в провальной работе спецслужбы — СМИБывший глава Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов находится под следствием, детали которого не раскрываются. Об этом 6 марта сообщили украинские издания со ссылкой на источники в офисе Владимира Зеленского
 
НовостиУкраинаСБУИван Бакановадвокат
 
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