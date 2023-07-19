Экс-глава СБУ Баканов стал адвокатом
Бывший глава СБУ Иван Баканов получил удостоверение адвоката, об этом изданию "Полтавщина" сообщил руководитель Совета адвокатов Владимир Скукис
Экс-глава СБУ Иван Баканов 27-го июня получил удостоверение адвоката. Перед этим, как сообщил глава Совета адвокатов Владимир Скукис, Баканов сдал экзамены в квалификационно-дисциплинарной комиссии, прошел 6-месячную стажировку не по месту жительства, получил удостоверение и принял присягу.
"Через несколько недель он был внесен в Реестр адвокатов Украины. Отдельные СМИ написали, что 27 числа его не было в Полтаве, но это не так, он был, я видел его лично и имел с ним неоднократное общение", - добавил Скукис.
Баканов возглавлял Службу безопасности Украины с 2019 по 2022 год.
Журналисты издания предположили мотивы, побудившие экс-главу СБУ вступить в ряды адвокатов. "Возможно, для ограждения себя от "наездов" со стороны правоохранительных органов. Статус адвоката предоставляет доступ к закрытой информации. Но самое главное-это все-таки довольно прибыльный бизнес", пишут авторы статьи.