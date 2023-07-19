Удар по Одессе, опасность для Приднестровья. О чём говорили эксперты 19 июля - 19.07.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230719/1048126753.html
Удар по Одессе, опасность для Приднестровья. О чём говорили эксперты 19 июля
Удар по Одессе, опасность для Приднестровья. О чём говорили эксперты 19 июля - 19.07.2023 Украина.ру
Удар по Одессе, опасность для Приднестровья. О чём говорили эксперты 19 июля
Украина.ру, 19.07.2023
2023-07-19T17:58
2023-07-19T17:58
эксклюзив
одесса
приднестровье
соин дмитрий
вс рф
запад
зерновая сделка
всу
украина
россия (рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101937/88/1019378879_0:213:3077:1944_1920x0_80_0_0_1b7acfdf2353faa1ee75ce5f63d862e1.jpg.webp
"Самый масштабный удар по Одессе с начала СВО"Ночью армия Россия нанесла масштабный удар высокоточным оружием по портовой инфраструктуре Одессы. Мэр города Геннадий Труханов признал его самым масштабным с начала специальной военной операции.Не стоит называть эти удары "ударами возмездия", считает эксперт Центра изучения гражданских и военных конфликтов Михаил Амерберг. По его словам, удары возмездия должны были быть еще в 2014 году, когда сожгли людей в Одессе. Называть же их так в 2023 году – дело неблагодарное.Амерберг уверен, что нам нужна обычная военная работа, направленная на то, чтобы этот конфликт как можно скорее закончился и чтобы от него страдало как можно меньше людей со всех сторон.Чем быстрее будет выведена из строя военная инфраструктура противника, тем быстрее это произойдет."То, что сейчас наносятся массированные удары по военным объектам в Одессе и Одесской области – это результат не теракта на Крымском мосту. Это логика войны. Рано или поздно это бы произошло.Мы же понимаем, что в Одессу-маму мы должны прийти в любом случае. Это наш город. Он должен быть освобожден от всей этой нацистской погани. Я хоть и не одессит, но для меня Одесса гораздо более сакральна, чем Крымский мост.Понятно, что после прекращения зерновой сделки такие обстрелы усилились. Еще три-четыре дня и от портов Одессы и Николаева будут лишь одни воспоминания", – заявил эксперт.В то же время он отметил, что пока работала закончившаяся зерновая сделка, в Приднестровье был мир. Как только договоренности перестанут работать, нам нужно готовиться к войне."Сейчас Украине Приднестровье будет нужно позарез. Потому что с точки зрения логистики на юге у них остается только коридор через Молдову и часть Румынии. Это очень большое плечо. Им придется гнать грузы только на север Молдавии в район Единца. И все это привязано к железной дороге.[…] Поэтому риск эскалации в Приднестровье – очень большой. И чем успешнее будут действовать российские войска по всей линии боевого соприкосновения, тем меньше риск украинского вторжения в республику.Потому что у них будет меньше сил и возможностей для такой операции.Еще такой риск может возникнуть в виде акта отчаяния. Когда у ВСУ будет совсем все плохо, они могут последовать принципу "сгорел сарай – гори и хата". Они могут обстрелять военные объекты Приднестровья из тех же "Хаймарсов"", – сообщил Амерберг."Показать Западу нашу решительность"Удары ВС РФ по Одессе действуют деморализующе и ломают украинскую логистику, военную и экономическую, отмечает политолог, ветеран спецслужб Дмитрий Соин.Эти удары, продолжает он, в первую очередь должны просигнализировать Киеву, что без России зерновая сделка не сможет существовать."Вход и выход из портов для зерновозов будет невозможен. Поэтому и Запад, и Киев, как контрагент Запада, выполнить условия России.На мой взгляд, удары направлены на решение именно этой задачи. Показать Западу нашу решительность и четко дать понять, что условия России должны выполняться", – заявил Соин.В целом, считает он, отказ от зерновой сделки позволяет более масштабно задействовать возможности флота и ВКС для нанесения ударов по приморским центрам, где расположены подразделения ВСУ, склады, инфраструктура. Это создает новые возможности."Надо понимать, что Запад и Украина тоже не будут сидеть сложа руки, уже поступает информация о нанесении ударов по Крыму. Речь может идти о серьезной эскалации вооружённого противостояния. Но так как на море и в воздухе – преимущество России, мы имеем определенный карт-бланш", – сказал эксперт.
https://ukraina.ru/20230719/1048112632.html
https://ukraina.ru/20230719/1048113540.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Сергей Зуев
Сергей Зуев
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101937/88/1019378879_253:0:2984:2048_1920x0_80_0_0_aa8bac1b368ee0516c7307ac0587dfe4.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, одесса, приднестровье, соин дмитрий, вс рф, запад, зерновая сделка, всу, украина, россия (рф)
Эксклюзив, Одесса, Приднестровье, Соин Дмитрий, ВС РФ, Запад, зерновая сделка, ВСУ, Украина, Россия (РФ)

Удар по Одессе, опасность для Приднестровья. О чём говорили эксперты 19 июля

17:58 19.07.2023
 
© РИА Новости . Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкГорода мира. Одесса
Города мира. Одесса - РИА Новости, 1920, 19.07.2023
© РИА Новости . Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Читать в
Сергей Зуев
автор издания Украина.ру
Все материалы
"Самый масштабный удар по Одессе с начала СВО"
Ночью армия Россия нанесла масштабный удар высокоточным оружием по портовой инфраструктуре Одессы. Мэр города Геннадий Труханов признал его самым масштабным с начала специальной военной операции.
Не стоит называть эти удары "ударами возмездия", считает эксперт Центра изучения гражданских и военных конфликтов Михаил Амерберг. По его словам, удары возмездия должны были быть еще в 2014 году, когда сожгли людей в Одессе. Называть же их так в 2023 году – дело неблагодарное.
Амерберг уверен, что нам нужна обычная военная работа, направленная на то, чтобы этот конфликт как можно скорее закончился и чтобы от него страдало как можно меньше людей со всех сторон.
Чем быстрее будет выведена из строя военная инфраструктура противника, тем быстрее это произойдет.
"То, что сейчас наносятся массированные удары по военным объектам в Одессе и Одесской области – это результат не теракта на Крымском мосту. Это логика войны. Рано или поздно это бы произошло.
Мы же понимаем, что в Одессу-маму мы должны прийти в любом случае. Это наш город. Он должен быть освобожден от всей этой нацистской погани. Я хоть и не одессит, но для меня Одесса гораздо более сакральна, чем Крымский мост.
Понятно, что после прекращения зерновой сделки такие обстрелы усилились. Еще три-четыре дня и от портов Одессы и Николаева будут лишь одни воспоминания", – заявил эксперт.
Михаил Амерберг интервью
13:41
Михаил Амерберг: Россия не спасет Приднестровье от боёв с ВСУ без удара из Белоруссии и десанта в ОдессуРоссияне очень возмущались "зерновой сделкой" с точки зрения имиджа. Но пока работала "зерновая сделка", в Приднестровье был мир. Как только договоренности перестанут работать, нам нужно готовиться к войне, считает эксперт Центра изучения гражданских и военных конфликтов Михаил Амерберг
В то же время он отметил, что пока работала закончившаяся зерновая сделка, в Приднестровье был мир. Как только договоренности перестанут работать, нам нужно готовиться к войне.
"Сейчас Украине Приднестровье будет нужно позарез. Потому что с точки зрения логистики на юге у них остается только коридор через Молдову и часть Румынии. Это очень большое плечо. Им придется гнать грузы только на север Молдавии в район Единца. И все это привязано к железной дороге.
[…] Поэтому риск эскалации в Приднестровье – очень большой. И чем успешнее будут действовать российские войска по всей линии боевого соприкосновения, тем меньше риск украинского вторжения в республику.
Потому что у них будет меньше сил и возможностей для такой операции.
Еще такой риск может возникнуть в виде акта отчаяния. Когда у ВСУ будет совсем все плохо, они могут последовать принципу "сгорел сарай – гори и хата". Они могут обстрелять военные объекты Приднестровья из тех же "Хаймарсов"", – сообщил Амерберг.
"Показать Западу нашу решительность"
Удары ВС РФ по Одессе действуют деморализующе и ломают украинскую логистику, военную и экономическую, отмечает политолог, ветеран спецслужб Дмитрий Соин.
Эти удары, продолжает он, в первую очередь должны просигнализировать Киеву, что без России зерновая сделка не сможет существовать.
"Вход и выход из портов для зерновозов будет невозможен. Поэтому и Запад, и Киев, как контрагент Запада, выполнить условия России.
На мой взгляд, удары направлены на решение именно этой задачи. Показать Западу нашу решительность и четко дать понять, что условия России должны выполняться", – заявил Соин.
Дмитрий Соин интервью - РИА Новости, 1920, 19.07.2023
13:46
Дмитрий Соин: Украина продолжает войну только благодаря стокгольмскому синдрому, отчасти это наша винаНе нужно ждать взрыва в украинском обществе, его надо готовить и активно взаимодействовать со всеми силами, которые понимают преступность и бесперспективность стратегии Зеленского, считает политолог, ветеран спецслужб Дмитрий Соин
В целом, считает он, отказ от зерновой сделки позволяет более масштабно задействовать возможности флота и ВКС для нанесения ударов по приморским центрам, где расположены подразделения ВСУ, склады, инфраструктура. Это создает новые возможности.
"Надо понимать, что Запад и Украина тоже не будут сидеть сложа руки, уже поступает информация о нанесении ударов по Крыму. Речь может идти о серьезной эскалации вооружённого противостояния. Но так как на море и в воздухе – преимущество России, мы имеем определенный карт-бланш", – сказал эксперт.
 
ЭксклюзивОдессаПриднестровьеСоин ДмитрийВС РФЗападзерновая сделкаВСУУкраинаРоссия (РФ)
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:14Зерновая "зрада" от европейских партнеров, трезубец за 28 млн, сила правды. Итоги 19 июля
18:08Зеленского не пустили в Брюссель. Как Украина поссорила Латинскую Америку с Европой
18:03Экс-глава СБУ Баканов стал адвокатом
18:02Глава Минсельхоза Украины прогулял встречу с министрами из ЕС по импорту украинского зерна
18:00Леся Украинка. Поэтесса предрассветной зари и "красная тряпка" для начитанных радикалов
17:58Удар по Одессе, опасность для Приднестровья. О чём говорили эксперты 19 июля
17:37Украина в отчаянии и хочет, чтобы ради неё совершили суицид: что говорили об Украине в мире 19 июля
17:27"Мягкая оккупация". Польша ждёт от Украины список инвестпроектов в Луцке и Львове
17:14Польша отказывается от украинского зерна, но поддерживает его транзит в ЕС - Моравецкий
16:38Пекин вместо Стамбула: новый зерновой коридор как альтернатива соглашениям 2022 года
16:26На Украине готовят зеркальный ответ на запрет импорта зерна в ЕС
16:16Российские войска заняли станцию Молчаново в Харьковской области - Минобороны
16:05О чём проговорился Кишинёв: Шорников о ситуации в Молдавии и планах по Приднестровью. Видео
16:04"Знаете ли вы украинскую ночь?.." Маяковский и Украина
15:58"Украину превратили в наркомана". В Генассамблее ООН рассказали, к чему привела "забота" Запада
15:51Насколько реальна зерновая сделка без России?
15:42Пять стран ЕС предложили продлить запрет на импорт украинского зерна - Reuters
15:25Уничтожение украинской мины в Чёрном море сняли на видео
15:20Два боксёра, атаман и женщина с косой. Кто бросает вызов Зеленскому
14:25Кремль похвалил Аксенова за действия при пожаре на крымском полигоне
Лента новостейМолния