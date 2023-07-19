https://ukraina.ru/20230719/1048126753.html

Удар по Одессе, опасность для Приднестровья. О чём говорили эксперты 19 июля

Удар по Одессе, опасность для Приднестровья. О чём говорили эксперты 19 июля - 19.07.2023 Украина.ру

Удар по Одессе, опасность для Приднестровья. О чём говорили эксперты 19 июля

Украина.ру, 19.07.2023

2023-07-19T17:58

2023-07-19T17:58

2023-07-19T17:58

эксклюзив

одесса

приднестровье

соин дмитрий

вс рф

запад

зерновая сделка

всу

украина

россия (рф)

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"Самый масштабный удар по Одессе с начала СВО"Ночью армия Россия нанесла масштабный удар высокоточным оружием по портовой инфраструктуре Одессы. Мэр города Геннадий Труханов признал его самым масштабным с начала специальной военной операции.Не стоит называть эти удары "ударами возмездия", считает эксперт Центра изучения гражданских и военных конфликтов Михаил Амерберг. По его словам, удары возмездия должны были быть еще в 2014 году, когда сожгли людей в Одессе. Называть же их так в 2023 году – дело неблагодарное.Амерберг уверен, что нам нужна обычная военная работа, направленная на то, чтобы этот конфликт как можно скорее закончился и чтобы от него страдало как можно меньше людей со всех сторон.Чем быстрее будет выведена из строя военная инфраструктура противника, тем быстрее это произойдет."То, что сейчас наносятся массированные удары по военным объектам в Одессе и Одесской области – это результат не теракта на Крымском мосту. Это логика войны. Рано или поздно это бы произошло.Мы же понимаем, что в Одессу-маму мы должны прийти в любом случае. Это наш город. Он должен быть освобожден от всей этой нацистской погани. Я хоть и не одессит, но для меня Одесса гораздо более сакральна, чем Крымский мост.Понятно, что после прекращения зерновой сделки такие обстрелы усилились. Еще три-четыре дня и от портов Одессы и Николаева будут лишь одни воспоминания", – заявил эксперт.В то же время он отметил, что пока работала закончившаяся зерновая сделка, в Приднестровье был мир. Как только договоренности перестанут работать, нам нужно готовиться к войне."Сейчас Украине Приднестровье будет нужно позарез. Потому что с точки зрения логистики на юге у них остается только коридор через Молдову и часть Румынии. Это очень большое плечо. Им придется гнать грузы только на север Молдавии в район Единца. И все это привязано к железной дороге.[…] Поэтому риск эскалации в Приднестровье – очень большой. И чем успешнее будут действовать российские войска по всей линии боевого соприкосновения, тем меньше риск украинского вторжения в республику.Потому что у них будет меньше сил и возможностей для такой операции.Еще такой риск может возникнуть в виде акта отчаяния. Когда у ВСУ будет совсем все плохо, они могут последовать принципу "сгорел сарай – гори и хата". Они могут обстрелять военные объекты Приднестровья из тех же "Хаймарсов"", – сообщил Амерберг."Показать Западу нашу решительность"Удары ВС РФ по Одессе действуют деморализующе и ломают украинскую логистику, военную и экономическую, отмечает политолог, ветеран спецслужб Дмитрий Соин.Эти удары, продолжает он, в первую очередь должны просигнализировать Киеву, что без России зерновая сделка не сможет существовать."Вход и выход из портов для зерновозов будет невозможен. Поэтому и Запад, и Киев, как контрагент Запада, выполнить условия России.На мой взгляд, удары направлены на решение именно этой задачи. Показать Западу нашу решительность и четко дать понять, что условия России должны выполняться", – заявил Соин.В целом, считает он, отказ от зерновой сделки позволяет более масштабно задействовать возможности флота и ВКС для нанесения ударов по приморским центрам, где расположены подразделения ВСУ, склады, инфраструктура. Это создает новые возможности."Надо понимать, что Запад и Украина тоже не будут сидеть сложа руки, уже поступает информация о нанесении ударов по Крыму. Речь может идти о серьезной эскалации вооружённого противостояния. Но так как на море и в воздухе – преимущество России, мы имеем определенный карт-бланш", – сказал эксперт.

https://ukraina.ru/20230719/1048112632.html

https://ukraina.ru/20230719/1048113540.html

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Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

эксклюзив, одесса, приднестровье, соин дмитрий, вс рф, запад, зерновая сделка, всу, украина, россия (рф)