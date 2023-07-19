https://ukraina.ru/20230719/1048125896.html

"Мягкая оккупация". Польша ждёт от Украины список инвестпроектов в Луцке и Львове

"Мягкая оккупация". Польша ждёт от Украины список инвестпроектов в Луцке и Львове - 19.07.2023 Украина.ру

"Мягкая оккупация". Польша ждёт от Украины список инвестпроектов в Луцке и Львове

Польские предприниматели хотят инвестировать в восстановление Украины, заявила замглавы министерства финансов Польши Ядвига Эмилевич. Об этом сообщили журналисты польского информагентства PAP

2023-07-19T17:27

2023-07-19T17:27

2023-07-19T17:27

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польша

украина

зарубежье

восстановление

инвестиции

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В Польше ждут список инвестиционных проектов, чтобы передать их польским предпринимателям, заявила госсекретарь польского Минразвития и региональной политики Ядвига Эмилевич. Министр отмечает высокий интерес польских предпринимателей к инвестициям на Украине.Она отметила, что это будут тендеры, предназначенные для польских предпринимателей.По её словам, польские компании ждут такого списка, "чтобы они могли планировать своё участие в восстановлении Украины". Особенно заинтересованы компании строительного сектора. Также проекты коснутся транспортной инфраструктуры и систем водоотведения.Власти Луцка также должны представить список проектов, которые будут реализованы в регионе в ближайшее время. Эмилевич сообщила, что одна из улиц Херсона должна быть восстановлена Волынской администрацией. "Мы надеемся, что именно польские компании смогут реализовать эти инвестиции", - сказала она.На Украине работают 600 польских компаний и более 2,5 тысяч заинтересованы в строительных проектах.

https://ukraina.ru/20230719/1048102862.html

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новости, польша, украина, зарубежье, восстановление, инвестиции