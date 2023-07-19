"Мягкая оккупация". Польша ждёт от Украины список инвестпроектов в Луцке и Львове - 19.07.2023 Украина.ру
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"Мягкая оккупация". Польша ждёт от Украины список инвестпроектов в Луцке и Львове
"Мягкая оккупация". Польша ждёт от Украины список инвестпроектов в Луцке и Львове - 19.07.2023 Украина.ру
"Мягкая оккупация". Польша ждёт от Украины список инвестпроектов в Луцке и Львове
Польские предприниматели хотят инвестировать в восстановление Украины, заявила замглавы министерства финансов Польши Ядвига Эмилевич. Об этом сообщили журналисты польского информагентства PAP
2023-07-19T17:27
2023-07-19T17:27
новости
польша
украина
зарубежье
восстановление
инвестиции
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В Польше ждут список инвестиционных проектов, чтобы передать их польским предпринимателям, заявила госсекретарь польского Минразвития и региональной политики Ядвига Эмилевич. Министр отмечает высокий интерес польских предпринимателей к инвестициям на Украине.Она отметила, что это будут тендеры, предназначенные для польских предпринимателей.По её словам, польские компании ждут такого списка, "чтобы они могли планировать своё участие в восстановлении Украины". Особенно заинтересованы компании строительного сектора. Также проекты коснутся транспортной инфраструктуры и систем водоотведения.Власти Луцка также должны представить список проектов, которые будут реализованы в регионе в ближайшее время. Эмилевич сообщила, что одна из улиц Херсона должна быть восстановлена Волынской администрацией. "Мы надеемся, что именно польские компании смогут реализовать эти инвестиции", - сказала она.На Украине работают 600 польских компаний и более 2,5 тысяч заинтересованы в строительных проектах.
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новости, польша, украина, зарубежье, восстановление, инвестиции
Новости, Польша, Украина, Зарубежье, восстановление, инвестиции

"Мягкая оккупация". Польша ждёт от Украины список инвестпроектов в Луцке и Львове

17:27 19.07.2023
 
© CC0, Pixabay
© CC0, Pixabay
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Польские предприниматели хотят инвестировать в восстановление Украины, заявила замглавы министерства финансов Польши Ядвига Эмилевич. Об этом сообщили журналисты польского информагентства PAP
В Польше ждут список инвестиционных проектов, чтобы передать их польским предпринимателям, заявила госсекретарь польского Минразвития и региональной политики Ядвига Эмилевич. Министр отмечает высокий интерес польских предпринимателей к инвестициям на Украине.
"В течение следующих двух недель мы получим от председателя (главы Львовской военной областной администрации Максима Козицкого. – Ред.) список, информацию, инвестиционные проекты, которые будут реализованы во Львовской области в форме государственных закупок и сможем передать ее польским предпринимателям", - сообщила Эмилевич.
Она отметила, что это будут тендеры, предназначенные для польских предпринимателей.
По её словам, польские компании ждут такого списка, "чтобы они могли планировать своё участие в восстановлении Украины". Особенно заинтересованы компании строительного сектора. Также проекты коснутся транспортной инфраструктуры и систем водоотведения.
Власти Луцка также должны представить список проектов, которые будут реализованы в регионе в ближайшее время. Эмилевич сообщила, что одна из улиц Херсона должна быть восстановлена Волынской администрацией. "Мы надеемся, что именно польские компании смогут реализовать эти инвестиции", - сказала она.
На Украине работают 600 польских компаний и более 2,5 тысяч заинтересованы в строительных проектах.
Польша спецназ AGAT - РИА Новости, 1920, 19.07.2023
07:16
Польша начинает "мягкую оккупацию" восьми областей Западной и Центральной УкраиныВо Львове и Луцке побывала госсекретарь польского Минразвития и региональной политики Ядвига Эмилевич. Она запустила проект интеграции с Польшей восьми областей Украины, ранее находившихся под властью Варшавы
 
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