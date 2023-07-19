Польша отказывается от украинского зерна, но поддерживает его транзит в ЕС - Моравецкий - 19.07.2023 Украина.ру
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Польша отказывается от украинского зерна, но поддерживает его транзит в ЕС - Моравецкий
Польша отказывается от украинского зерна, но поддерживает его транзит в ЕС - Моравецкий - 19.07.2023 Украина.ру
Польша отказывается от украинского зерна, но поддерживает его транзит в ЕС - Моравецкий
Польша не будет открывать границу для зерновых продуктов 15 сентября. Об этом премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил на пресс-конференции, сообщает польское информагентство PAP
2023-07-19T17:14
2023-07-19T17:14
новости
польша
матеуш моравецкий
зерно
граница
пшеница
украина
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Согласно решению Еврокомиссии, Варшава должна открыть границу для ввоза украинского зерна 15 сентября."Мы не будем этого делать", - заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Он добавил, что Еврокомиссия должна продлить запрет на ввоз зерновых из Украины, или власти Польши сделают это сами.Моравецкий добавил, что власти будут защищать польское сельское хозяйство и "польского фермера", подчеркнув, что война на Украине вызывает всё более серьёзные последствия и отголоски на польском рынке.Премьер-министр подчеркнул, что транзит зерна не грозит дестабилизацией на продовольственном рынке, поэтому Варшава "облегчает экспорт и разрешает транзит". Украина считает отказ европейских стран импортировать зерно дискриминационным и выступает против продления запрета на импорт, сообщили журналисты Интерфакс-Украина со ссылкой на первого вице-премьера экономики и торговли Украины Юлию Свириденко.Представители Болгарии, Венгрии, Польши, Румынии и Словакии будут просить Еврокомиссию сохранить запрет на импорт украинских продуктов при продолжении транзитных поставок, сообщил министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь.В мае этого года Европейский союз разрешил этим странам запретить внутренние продажи украинской пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника. В июне 2022 году ЕС приостановил взимание пошлины с Украины за ввоз сельскохозяйственной продукции. Предполагалось, что это поможет местным властям увеличить объемы экспорта.
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новости, польша, матеуш моравецкий, зерно, граница, пшеница, украина
Новости, Польша, Матеуш Моравецкий, зерно, граница, пшеница, Украина

Польша отказывается от украинского зерна, но поддерживает его транзит в ЕС - Моравецкий

17:14 19.07.2023
 
© РИА Новости . Сергей Аверин / Перейти в фотобанкУборка зерновых
Уборка зерновых - РИА Новости, 1920, 19.07.2023
© РИА Новости . Сергей Аверин
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Польша не будет открывать границу для зерновых продуктов 15 сентября. Об этом премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил на пресс-конференции, сообщает польское информагентство PAP
Согласно решению Еврокомиссии, Варшава должна открыть границу для ввоза украинского зерна 15 сентября.
"Мы не будем этого делать", - заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.
Он добавил, что Еврокомиссия должна продлить запрет на ввоз зерновых из Украины, или власти Польши сделают это сами.
"По данным ЕС мы должны снова открыть границы 15 сентября. Мы этого делать не будем. <...> Европейская комиссия должна принять точку зрения польского фермера", - подчеркнул Моравецкий.
Моравецкий добавил, что власти будут защищать польское сельское хозяйство и "польского фермера", подчеркнув, что война на Украине вызывает всё более серьёзные последствия и отголоски на польском рынке.
"Всё, что плохо для польского сельского хозяйства, должно быть либо заблокировано, либо изменено, либо компенсировано. Это позиция правительства Республики Польша", - указал Моравецкий.
Премьер-министр подчеркнул, что транзит зерна не грозит дестабилизацией на продовольственном рынке, поэтому Варшава "облегчает экспорт и разрешает транзит".
Украина считает отказ европейских стран импортировать зерно дискриминационным и выступает против продления запрета на импорт, сообщили журналисты Интерфакс-Украина со ссылкой на первого вице-премьера экономики и торговли Украины Юлию Свириденко.
Представители Болгарии, Венгрии, Польши, Румынии и Словакии будут просить Еврокомиссию сохранить запрет на импорт украинских продуктов при продолжении транзитных поставок, сообщил министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь.
В мае этого года Европейский союз разрешил этим странам запретить внутренние продажи украинской пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника.
В июне 2022 году ЕС приостановил взимание пошлины с Украины за ввоз сельскохозяйственной продукции. Предполагалось, что это поможет местным властям увеличить объемы экспорта.
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На Украине готовят зеркальный ответ на запрет импорта зерна в ЕСУкраина считает отказ европейских стран импортировать зерно дискриминационным и выступает против продления запрета на импорт, сообщили журналисты Интерфакс-Украина со ссылкой на первого вице-премьера экономики и торговли Украины Юлию Свириденко
 
НовостиПольшаМатеуш МоравецкийзернограницапшеницаУкраина
 
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