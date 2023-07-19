Украина в отчаянии и хочет, чтобы ради неё совершили суицид: что говорили об Украине в мире 19 июля - 19.07.2023 Украина.ру
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Украина в отчаянии и хочет, чтобы ради неё совершили суицид: что говорили об Украине в мире 19 июля
Украина в отчаянии и хочет, чтобы ради неё совершили суицид: что говорили об Украине в мире 19 июля - 19.07.2023 Украина.ру
Украина в отчаянии и хочет, чтобы ради неё совершили суицид: что говорили об Украине в мире 19 июля
Украина.ру, 19.07.2023
2023-07-19T17:37
2023-07-19T17:37
эксклюзив
россия (рф)
украина
сша
скотт риттер
всу
боеприпасы
лула да силва
бразилия
владимир зеленский
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Запад уже не может помочь Киеву, а на крайние шаги идти не готов"То, что Пентагон никогда не скажет, то, что никогда не скажет президент: если США сейчас начнут воевать, они не смогут победить ни в одном конфликте. Почему? У нас нет боеприпасов. Почему? Мы всё отдали Украине", — заявил бывший инспектор ООН по вооружениям в Ираке, офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Redacted.США производят 85 тысяч снарядов в год, а украинская армия использует 5-7 тысяч артиллерийских снарядов в день, то есть все американские запасы ВСУ потратят менее чем за месяц.Помимо вооружений у украинских войск иссякают резервы личного состава, и Киев в отчаянии, говорит Риттер, а единственный выход в этой ситуации видит во вмешательстве НАТО в конфликт, однако Альянс прекрасно осознаёт, что это будет началом Третьей мировой войны."Украина желает, чтобы мир совершил суицид ради неё", - заявил бывший морской пехотинец.Мир устал от УкраиныНа завершившемся в Брюсселе саммите ЕС и Сообщества стран Латинской Америки и Карибского бассейна (CELAC) европейцев расстроило нежелание президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы соглашаться с жёсткими формулировками в отношении России, сообщили источники агентства Bloomberg."Мир начинает уставать. Страны начинают уставать. Наступит момент, когда наступит мир. И тогда возникнет группа стран, которая сможет разговаривать с Россией и с Украиной", - заявил бразильский лидер.Он и сам ранее выступал с инициативой сформировать группу государств, которые могли бы содействовать мирному урегулированию на Украине.По словам одного из дипломатов, Лула да Силва опасался во время саммита расстроить Россию, хотя президент Франции Эммануэль Макрон и похвалил его за умение наводить мосты.Помимо Бразилии, против жёстких высказываний в адрес Москвы в Брюсселе выступили Куба и Венесуэла. А вот президент Чили Габриэль Борич, наоборот, призвал латиноамериканских лидеров однозначно осудить специальную военную операцию РФ, обвинив её в нарушении международного права и утверждая, что "сегодня - Украина, а завтра может быть любой из нас"."Возможно, отсутствие привычки участвовать в таких встречах ведёт к тому, что молодой человек становится более нетерпеливым, больше спешит. Мы должны понимать, что не все с нами согласны, не все так же спешат, имеют такое же мнение о каком-либо вопросе", - прокомментировал высказывание коллеги Лула да Силва.Хорошие новости из Пакистана Кулеба вряд ли привезёт20 июня глава МИД Украины впервые за 30-летнюю историю двусторонних отношений совершит визит в Пакистан, в ходе которого проведёт встречи с премьер-министром и министром иностранных дел исламской республики - Шахбазом Шарифом и Билавалом Бхутто-Зардари.Научный сотрудник Института политических исследований Исламабада (IPRI) Хамза Рифаат Хуссейн уверен, что Дмитрия Кулебу ждёт радушный приём, но заручиться поддержкой в действиях, направленных против России, он не сможет - нейтралитет останется краеугольным камнем внешней политики Пакистана в отношении конфликта на Украине."[Президент Украины Владимир Зеленский] зациклен на том, чтобы заручиться военной поддержкой всех стран мира, не только Европы. Он стремится дипломатически изолировать Россию, объявить РФ страной-агрессором, террористическим государством, и пытается сделать это через механизмы ООН и Евросоюза, а также обрести поддержку в Азии", - сказал эксперт.Будучи развивающейся страной, имеющей собственные проблемы, Пакистан не станет ввязываться в какие-либо конфликты, считает Хамза Рифаат Хуссейн. В ходе переговоров руководство республики даст понять украинской стороне, что больше заинтересовано в экономическом процветании и удовлетворении энергетических потребностей населения, и в этом контексте, вероятнее, отдаст предпочтение взаимовыгодному взаимодействию с Россией в силу уже имеющегося потенциала в торговле энергоносителями."На самом деле, Пакистан очень ясно дал понять: "Это не наша война. Решать конфликт должны Россия и Украина, Путин и Зеленский. Не нужно втягивать исламскую республику в это противостояние", - добавил эксперт.
https://ukraina.ru/20230712/1047968136.html
https://ukraina.ru/20221031/1040343018.html
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Евгения Кондакова
Евгения Кондакова
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96
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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эксклюзив, россия (рф), украина, сша, скотт риттер, всу, боеприпасы, лула да силва, бразилия, владимир зеленский, пакистан, дмитрий кулеба, зарубежье
Эксклюзив, Россия (РФ), Украина, США, Скотт Риттер, ВСУ, боеприпасы, Лула да Силва, Бразилия, Владимир Зеленский, Пакистан, Дмитрий Кулеба, Зарубежье

Украина в отчаянии и хочет, чтобы ради неё совершили суицид: что говорили об Украине в мире 19 июля

17:37 19.07.2023
 
© Public domain
© Public domain
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Евгения Кондакова
автор издания Украина.ру
Все материалы
Запад уже не может помочь Киеву, а на крайние шаги идти не готов
"То, что Пентагон никогда не скажет, то, что никогда не скажет президент: если США сейчас начнут воевать, они не смогут победить ни в одном конфликте. Почему? У нас нет боеприпасов. Почему? Мы всё отдали Украине", — заявил бывший инспектор ООН по вооружениям в Ираке, офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Redacted.
США производят 85 тысяч снарядов в год, а украинская армия использует 5-7 тысяч артиллерийских снарядов в день, то есть все американские запасы ВСУ потратят менее чем за месяц.
Помимо вооружений у украинских войск иссякают резервы личного состава, и Киев в отчаянии, говорит Риттер, а единственный выход в этой ситуации видит во вмешательстве НАТО в конфликт, однако Альянс прекрасно осознаёт, что это будет началом Третьей мировой войны.
"Украина желает, чтобы мир совершил суицид ради неё", - заявил бывший морской пехотинец.
Мир устал от Украины
На завершившемся в Брюсселе саммите ЕС и Сообщества стран Латинской Америки и Карибского бассейна (CELAC) европейцев расстроило нежелание президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы соглашаться с жёсткими формулировками в отношении России, сообщили источники агентства Bloomberg.
Алексей Леонков - РИА Новости, 1920, 12.07.2023
12 июля, 15:33
Алексей Леонков: После обстрела Токмака кассетными снарядами шансы солдат ВСУ выживать в бою сократилисьПротивник израсходовал свои резервы в весенне-летнем наступлении. Это сразу сказалось на подразделениях ВСУ, на их возможности вести долговременную оборону, считает военный эксперт журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков
"Мир начинает уставать. Страны начинают уставать. Наступит момент, когда наступит мир. И тогда возникнет группа стран, которая сможет разговаривать с Россией и с Украиной", - заявил бразильский лидер.
Он и сам ранее выступал с инициативой сформировать группу государств, которые могли бы содействовать мирному урегулированию на Украине.
По словам одного из дипломатов, Лула да Силва опасался во время саммита расстроить Россию, хотя президент Франции Эммануэль Макрон и похвалил его за умение наводить мосты.
Помимо Бразилии, против жёстких высказываний в адрес Москвы в Брюсселе выступили Куба и Венесуэла. А вот президент Чили Габриэль Борич, наоборот, призвал латиноамериканских лидеров однозначно осудить специальную военную операцию РФ, обвинив её в нарушении международного права и утверждая, что "сегодня - Украина, а завтра может быть любой из нас".
"Возможно, отсутствие привычки участвовать в таких встречах ведёт к тому, что молодой человек становится более нетерпеливым, больше спешит. Мы должны понимать, что не все с нами согласны, не все так же спешат, имеют такое же мнение о каком-либо вопросе", - прокомментировал высказывание коллеги Лула да Силва.
Хорошие новости из Пакистана Кулеба вряд ли привезёт
20 июня глава МИД Украины впервые за 30-летнюю историю двусторонних отношений совершит визит в Пакистан, в ходе которого проведёт встречи с премьер-министром и министром иностранных дел исламской республики - Шахбазом Шарифом и Билавалом Бхутто-Зардари.
Научный сотрудник Института политических исследований Исламабада (IPRI) Хамза Рифаат Хуссейн уверен, что Дмитрия Кулебу ждёт радушный приём, но заручиться поддержкой в действиях, направленных против России, он не сможет - нейтралитет останется краеугольным камнем внешней политики Пакистана в отношении конфликта на Украине.
- РИА Новости, 1920, 31.10.2022
31 октября 2022, 16:07
"Лучший президент" Бразилии возвращается. Почему Зеленскому стоит беспокоиться
"[Президент Украины Владимир Зеленский] зациклен на том, чтобы заручиться военной поддержкой всех стран мира, не только Европы. Он стремится дипломатически изолировать Россию, объявить РФ страной-агрессором, террористическим государством, и пытается сделать это через механизмы ООН и Евросоюза, а также обрести поддержку в Азии", - сказал эксперт.
Будучи развивающейся страной, имеющей собственные проблемы, Пакистан не станет ввязываться в какие-либо конфликты, считает Хамза Рифаат Хуссейн.
В ходе переговоров руководство республики даст понять украинской стороне, что больше заинтересовано в экономическом процветании и удовлетворении энергетических потребностей населения, и в этом контексте, вероятнее, отдаст предпочтение взаимовыгодному взаимодействию с Россией в силу уже имеющегося потенциала в торговле энергоносителями.
"На самом деле, Пакистан очень ясно дал понять: "Это не наша война. Решать конфликт должны Россия и Украина, Путин и Зеленский. Не нужно втягивать исламскую республику в это противостояние", - добавил эксперт.
 
ЭксклюзивРоссия (РФ)УкраинаСШАСкотт РиттерВСУбоеприпасыЛула да СилваБразилияВладимир ЗеленскийПакистанДмитрий КулебаЗарубежье
 
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