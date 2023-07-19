https://ukraina.ru/20230719/1048124775.html

Украина в отчаянии и хочет, чтобы ради неё совершили суицид: что говорили об Украине в мире 19 июля

Украина в отчаянии и хочет, чтобы ради неё совершили суицид: что говорили об Украине в мире 19 июля - 19.07.2023 Украина.ру

Украина в отчаянии и хочет, чтобы ради неё совершили суицид: что говорили об Украине в мире 19 июля

Украина.ру, 19.07.2023

2023-07-19T17:37

2023-07-19T17:37

2023-07-19T17:37

эксклюзив

россия (рф)

украина

сша

скотт риттер

всу

боеприпасы

лула да силва

бразилия

владимир зеленский

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Запад уже не может помочь Киеву, а на крайние шаги идти не готов"То, что Пентагон никогда не скажет, то, что никогда не скажет президент: если США сейчас начнут воевать, они не смогут победить ни в одном конфликте. Почему? У нас нет боеприпасов. Почему? Мы всё отдали Украине", — заявил бывший инспектор ООН по вооружениям в Ираке, офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Redacted.США производят 85 тысяч снарядов в год, а украинская армия использует 5-7 тысяч артиллерийских снарядов в день, то есть все американские запасы ВСУ потратят менее чем за месяц.Помимо вооружений у украинских войск иссякают резервы личного состава, и Киев в отчаянии, говорит Риттер, а единственный выход в этой ситуации видит во вмешательстве НАТО в конфликт, однако Альянс прекрасно осознаёт, что это будет началом Третьей мировой войны."Украина желает, чтобы мир совершил суицид ради неё", - заявил бывший морской пехотинец.Мир устал от УкраиныНа завершившемся в Брюсселе саммите ЕС и Сообщества стран Латинской Америки и Карибского бассейна (CELAC) европейцев расстроило нежелание президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы соглашаться с жёсткими формулировками в отношении России, сообщили источники агентства Bloomberg."Мир начинает уставать. Страны начинают уставать. Наступит момент, когда наступит мир. И тогда возникнет группа стран, которая сможет разговаривать с Россией и с Украиной", - заявил бразильский лидер.Он и сам ранее выступал с инициативой сформировать группу государств, которые могли бы содействовать мирному урегулированию на Украине.По словам одного из дипломатов, Лула да Силва опасался во время саммита расстроить Россию, хотя президент Франции Эммануэль Макрон и похвалил его за умение наводить мосты.Помимо Бразилии, против жёстких высказываний в адрес Москвы в Брюсселе выступили Куба и Венесуэла. А вот президент Чили Габриэль Борич, наоборот, призвал латиноамериканских лидеров однозначно осудить специальную военную операцию РФ, обвинив её в нарушении международного права и утверждая, что "сегодня - Украина, а завтра может быть любой из нас"."Возможно, отсутствие привычки участвовать в таких встречах ведёт к тому, что молодой человек становится более нетерпеливым, больше спешит. Мы должны понимать, что не все с нами согласны, не все так же спешат, имеют такое же мнение о каком-либо вопросе", - прокомментировал высказывание коллеги Лула да Силва.Хорошие новости из Пакистана Кулеба вряд ли привезёт20 июня глава МИД Украины впервые за 30-летнюю историю двусторонних отношений совершит визит в Пакистан, в ходе которого проведёт встречи с премьер-министром и министром иностранных дел исламской республики - Шахбазом Шарифом и Билавалом Бхутто-Зардари.Научный сотрудник Института политических исследований Исламабада (IPRI) Хамза Рифаат Хуссейн уверен, что Дмитрия Кулебу ждёт радушный приём, но заручиться поддержкой в действиях, направленных против России, он не сможет - нейтралитет останется краеугольным камнем внешней политики Пакистана в отношении конфликта на Украине."[Президент Украины Владимир Зеленский] зациклен на том, чтобы заручиться военной поддержкой всех стран мира, не только Европы. Он стремится дипломатически изолировать Россию, объявить РФ страной-агрессором, террористическим государством, и пытается сделать это через механизмы ООН и Евросоюза, а также обрести поддержку в Азии", - сказал эксперт.Будучи развивающейся страной, имеющей собственные проблемы, Пакистан не станет ввязываться в какие-либо конфликты, считает Хамза Рифаат Хуссейн. В ходе переговоров руководство республики даст понять украинской стороне, что больше заинтересовано в экономическом процветании и удовлетворении энергетических потребностей населения, и в этом контексте, вероятнее, отдаст предпочтение взаимовыгодному взаимодействию с Россией в силу уже имеющегося потенциала в торговле энергоносителями."На самом деле, Пакистан очень ясно дал понять: "Это не наша война. Решать конфликт должны Россия и Украина, Путин и Зеленский. Не нужно втягивать исламскую республику в это противостояние", - добавил эксперт.

https://ukraina.ru/20230712/1047968136.html

https://ukraina.ru/20221031/1040343018.html

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2023

Евгения Кондакова

Евгения Кондакова

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Евгения Кондакова

эксклюзив, россия (рф), украина, сша, скотт риттер, всу, боеприпасы, лула да силва, бразилия, владимир зеленский, пакистан, дмитрий кулеба, зарубежье