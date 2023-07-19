https://ukraina.ru/20230719/1048123643.html
На Украине готовят зеркальный ответ на запрет импорта зерна в ЕС
На Украине готовят зеркальный ответ на запрет импорта зерна в ЕС - 19.07.2023 Украина.ру
На Украине готовят зеркальный ответ на запрет импорта зерна в ЕС
Украина считает отказ европейских стран импортировать зерно дискриминационным и выступает против продления запрета на импорт, сообщили журналисты Интерфакс-Украина со ссылкой на первого вице-премьера экономики и торговли Украины Юлию Свириденко
2023-07-19T16:26
2023-07-19T16:26
2023-07-19T16:26
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Представители Болгарии, Венгрии, Польши, Румынии и Словакии будут просить Еврокомиссию сохранить запрет на импорт украинских продуктов. Также они обсудят вариант, при котором страны могли бы индивидуально обратиться к ЕС с просьбой добавить продукты в список запрещенных.На вопрос о том, что будет делать Украина, если запрет всё-таки продлят, Свириденко ответила, что Украина будет вынуждена рассмотреть зеркальные меры.В мае этого года Европейский союз разрешил Болгарии, Венгрии, Польше, Румынии и Словакии запретить внутренние продажи украинской пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника.В июне 2022 году ЕС приостановил взимание пошлины с Украины за ввоз сельскохозяйственной продукции. Предполагалось, что это поможет местным властям увеличить объемы экспорта.В реальности из-за проблем с логистикой основная масса аграрной продукции стала оседать странах на востоке ЕС, что привело к кризису перепроизводства и вызвало недовольство восточноевропейских фермеров.После этого правительства Польши, Венгрии, Словакии и Болгарии заявили о приостановке импорта ряда украинских продуктов в целях защиты интересов местных аграриев.
https://ukraina.ru/20230719/1048121933.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, зарубежье, польша, словакия, венгрия, румыния, болгария, зерно, запрет, импорт
Новости, Украина, Зарубежье, Польша, Словакия, Венгрия, Румыния, Болгария, зерно, запрет, импорт
На Украине готовят зеркальный ответ на запрет импорта зерна в ЕС
Украина считает отказ европейских стран импортировать зерно дискриминационным и выступает против продления запрета на импорт, сообщили журналисты Интерфакс-Украина со ссылкой на первого вице-премьера экономики и торговли Украины Юлию Свириденко
Представители Болгарии, Венгрии, Польши, Румынии и Словакии будут просить Еврокомиссию сохранить запрет на импорт украинских продуктов. Также они обсудят вариант, при котором страны могли бы индивидуально обратиться к ЕС с просьбой добавить продукты в список запрещенных.
"Это выглядит для нас как не очень дружеский шаг, если говорить сдержанно. Поэтому во всех переговорах, начиная от президента, заканчивая всеми министерствами, мы настаиваем, что 15 сентября - это критическая, окончательная дата, после которой мы не видим возможности продления этих сроков. Это дискриминация Украины", - подчеркнула Свириденко.
На вопрос о том, что будет делать Украина, если запрет всё-таки продлят, Свириденко ответила, что Украина будет вынуждена рассмотреть зеркальные меры.
"Не хотелось бы вслух говорить и считать, что это реалистичный шаг, но, думаем, что некоторые зеркальные меры могут быть применены", - сказала она.
В мае этого года Европейский союз разрешил Болгарии, Венгрии, Польше, Румынии и Словакии запретить внутренние продажи украинской пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника.
В июне 2022 году ЕС приостановил взимание пошлины с Украины за ввоз сельскохозяйственной продукции. Предполагалось, что это поможет местным властям увеличить объемы экспорта.
В реальности из-за проблем с логистикой основная масса аграрной продукции стала оседать странах на востоке ЕС, что привело к кризису перепроизводства и вызвало недовольство восточноевропейских фермеров.
После этого правительства Польши, Венгрии, Словакии и Болгарии заявили о приостановке импорта ряда украинских продуктов в целях защиты интересов местных аграриев.