На Украине готовят зеркальный ответ на запрет импорта зерна в ЕС - 19.07.2023 Украина.ру
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На Украине готовят зеркальный ответ на запрет импорта зерна в ЕС
На Украине готовят зеркальный ответ на запрет импорта зерна в ЕС - 19.07.2023 Украина.ру
На Украине готовят зеркальный ответ на запрет импорта зерна в ЕС
Украина считает отказ европейских стран импортировать зерно дискриминационным и выступает против продления запрета на импорт, сообщили журналисты Интерфакс-Украина со ссылкой на первого вице-премьера экономики и торговли Украины Юлию Свириденко
2023-07-19T16:26
2023-07-19T16:26
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зерно
запрет
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Представители Болгарии, Венгрии, Польши, Румынии и Словакии будут просить Еврокомиссию сохранить запрет на импорт украинских продуктов. Также они обсудят вариант, при котором страны могли бы индивидуально обратиться к ЕС с просьбой добавить продукты в список запрещенных.На вопрос о том, что будет делать Украина, если запрет всё-таки продлят, Свириденко ответила, что Украина будет вынуждена рассмотреть зеркальные меры.В мае этого года Европейский союз разрешил Болгарии, Венгрии, Польше, Румынии и Словакии запретить внутренние продажи украинской пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника.В июне 2022 году ЕС приостановил взимание пошлины с Украины за ввоз сельскохозяйственной продукции. Предполагалось, что это поможет местным властям увеличить объемы экспорта.В реальности из-за проблем с логистикой основная масса аграрной продукции стала оседать странах на востоке ЕС, что привело к кризису перепроизводства и вызвало недовольство восточноевропейских фермеров.После этого правительства Польши, Венгрии, Словакии и Болгарии заявили о приостановке импорта ряда украинских продуктов в целях защиты интересов местных аграриев.
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новости, украина, зарубежье, польша, словакия, венгрия, румыния, болгария, зерно, запрет, импорт
Новости, Украина, Зарубежье, Польша, Словакия, Венгрия, Румыния, Болгария, зерно, запрет, импорт

На Украине готовят зеркальный ответ на запрет импорта зерна в ЕС

16:26 19.07.2023
 
© РИА Новости . Егор Еремов / Перейти в фотобанкУборка зерновых в Белоруссии
Уборка зерновых в Белоруссии - РИА Новости, 1920, 19.07.2023
© РИА Новости . Егор Еремов
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Украина считает отказ европейских стран импортировать зерно дискриминационным и выступает против продления запрета на импорт, сообщили журналисты Интерфакс-Украина со ссылкой на первого вице-премьера экономики и торговли Украины Юлию Свириденко
Представители Болгарии, Венгрии, Польши, Румынии и Словакии будут просить Еврокомиссию сохранить запрет на импорт украинских продуктов. Также они обсудят вариант, при котором страны могли бы индивидуально обратиться к ЕС с просьбой добавить продукты в список запрещенных.
"Это выглядит для нас как не очень дружеский шаг, если говорить сдержанно. Поэтому во всех переговорах, начиная от президента, заканчивая всеми министерствами, мы настаиваем, что 15 сентября - это критическая, окончательная дата, после которой мы не видим возможности продления этих сроков. Это дискриминация Украины", - подчеркнула Свириденко.
На вопрос о том, что будет делать Украина, если запрет всё-таки продлят, Свириденко ответила, что Украина будет вынуждена рассмотреть зеркальные меры.
"Не хотелось бы вслух говорить и считать, что это реалистичный шаг, но, думаем, что некоторые зеркальные меры могут быть применены", - сказала она.
В мае этого года Европейский союз разрешил Болгарии, Венгрии, Польше, Румынии и Словакии запретить внутренние продажи украинской пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника.
В июне 2022 году ЕС приостановил взимание пошлины с Украины за ввоз сельскохозяйственной продукции. Предполагалось, что это поможет местным властям увеличить объемы экспорта.
В реальности из-за проблем с логистикой основная масса аграрной продукции стала оседать странах на востоке ЕС, что привело к кризису перепроизводства и вызвало недовольство восточноевропейских фермеров.
После этого правительства Польши, Венгрии, Словакии и Болгарии заявили о приостановке импорта ряда украинских продуктов в целях защиты интересов местных аграриев.
Уборка зерновых в Донецкой и Луганской областях - РИА Новости, 1920, 19.07.2023
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Пять стран ЕС предложили продлить запрет на импорт украинского зерна - ReutersПять центральноевропейских государств попросят Евросоюз продлить запрет на импорт украинского зерна, который истекает 15 сентября. Об этом сообщил журналистам Reuters министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь
 
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