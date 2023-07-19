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На Украине готовят зеркальный ответ на запрет импорта зерна в ЕС

На Украине готовят зеркальный ответ на запрет импорта зерна в ЕС - 19.07.2023 Украина.ру

На Украине готовят зеркальный ответ на запрет импорта зерна в ЕС

Украина считает отказ европейских стран импортировать зерно дискриминационным и выступает против продления запрета на импорт, сообщили журналисты Интерфакс-Украина со ссылкой на первого вице-премьера экономики и торговли Украины Юлию Свириденко

2023-07-19T16:26

2023-07-19T16:26

2023-07-19T16:26

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Представители Болгарии, Венгрии, Польши, Румынии и Словакии будут просить Еврокомиссию сохранить запрет на импорт украинских продуктов. Также они обсудят вариант, при котором страны могли бы индивидуально обратиться к ЕС с просьбой добавить продукты в список запрещенных.На вопрос о том, что будет делать Украина, если запрет всё-таки продлят, Свириденко ответила, что Украина будет вынуждена рассмотреть зеркальные меры.В мае этого года Европейский союз разрешил Болгарии, Венгрии, Польше, Румынии и Словакии запретить внутренние продажи украинской пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника.В июне 2022 году ЕС приостановил взимание пошлины с Украины за ввоз сельскохозяйственной продукции. Предполагалось, что это поможет местным властям увеличить объемы экспорта.В реальности из-за проблем с логистикой основная масса аграрной продукции стала оседать странах на востоке ЕС, что привело к кризису перепроизводства и вызвало недовольство восточноевропейских фермеров.После этого правительства Польши, Венгрии, Словакии и Болгарии заявили о приостановке импорта ряда украинских продуктов в целях защиты интересов местных аграриев.

https://ukraina.ru/20230719/1048121933.html

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новости, украина, зарубежье, польша, словакия, венгрия, румыния, болгария, зерно, запрет, импорт