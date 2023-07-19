Российские войска заняли станцию Молчаново в Харьковской области - Минобороны - 19.07.2023 Украина.ру
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Российские войска заняли станцию Молчаново в Харьковской области - Минобороны
Российские войска заняли станцию Молчаново в Харьковской области - Минобороны - 19.07.2023 Украина.ру
Российские войска заняли станцию Молчаново в Харьковской области - Минобороны
В Харьковской области российские войска заняли железнодорожную станцию Молчаново, сообщает пресс-служба Минобороны РФ 19 июля
2023-07-19T16:16
2023-07-19T16:16
новости
наступление
вс рф
харьковская область
украина
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"Западная" группировка войск успешно наступает на Купянском направлении. Российские военные смогли продвинуться на один километр в глубину, и на два километра по ширине фронта. В ходе наступления ВС РФ заняли железнодорожную станцию Молчаново в Харьковской области.Сообщается, что в селе Песчаное уничтожен склад боеприпасов 103-й бригады теробороны ВСУ. Украинские подразделения были уничтожены в селе Синьковка, Кисловка и Берестовое Харьковской области, а также в районе села Новоселовское в ЛНР.В Минобороны сообщили, что ночью ВС РФ нанесли удар по военным объектам и топливным складам ВСУ в районе Одессы. Также сообщается об ударах по авиабазе Канатово в Кировоградской области. За сутки на Купянском направлении ВСУ потеряли до 70-ти военных. ВС РФ уничтожили две бронемашины и три автомобиля противника. Ликвидирована польская артустановка "Krab" и американская РЛС AN/TPQ-50.Накануне в Министерстве обороны России сообщили, что в ночь на 18 июля войска нанесли удары по портам в Одесской и Николаевской областях. Также в ведомстве заявили об ударе по объектам, где готовились террористические акты против Российской Федерации с применением безэкипажных катеров, а также месту их изготовления на судоремонтном заводе в районе города Одесса.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, наступление, вс рф, харьковская область, украина
Новости, наступление, ВС РФ, Харьковская область, Украина

Российские войска заняли станцию Молчаново в Харьковской области - Минобороны

16:16 19.07.2023
 
© РИА Новости / Перейти в фотобанкСотрудники Росгвардии охраняют освобожденный Мелитополь
Сотрудники Росгвардии охраняют освобожденный Мелитополь - РИА Новости, 1920, 19.07.2023
© РИА Новости
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В Харьковской области российские войска заняли железнодорожную станцию Молчаново, сообщает пресс-служба Минобороны РФ 19 июля
"Западная" группировка войск успешно наступает на Купянском направлении. Российские военные смогли продвинуться на один километр в глубину, и на два километра по ширине фронта. В ходе наступления ВС РФ заняли железнодорожную станцию Молчаново в Харьковской области.
Сообщается, что в селе Песчаное уничтожен склад боеприпасов 103-й бригады теробороны ВСУ. Украинские подразделения были уничтожены в селе Синьковка, Кисловка и Берестовое Харьковской области, а также в районе села Новоселовское в ЛНР.
В Минобороны сообщили, что ночью ВС РФ нанесли удар по военным объектам и топливным складам ВСУ в районе Одессы. Также сообщается об ударах по авиабазе Канатово в Кировоградской области.
За сутки на Купянском направлении ВСУ потеряли до 70-ти военных. ВС РФ уничтожили две бронемашины и три автомобиля противника. Ликвидирована польская артустановка "Krab" и американская РЛС AN/TPQ-50.
Накануне в Министерстве обороны России сообщили, что в ночь на 18 июля войска нанесли удары по портам в Одесской и Николаевской областях. Также в ведомстве заявили об ударе по объектам, где готовились террористические акты против Российской Федерации с применением безэкипажных катеров, а также месту их изготовления на судоремонтном заводе в районе города Одесса.
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