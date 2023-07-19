https://ukraina.ru/20230719/1048120851.html

Уничтожение украинской мины в Чёрном море сняли на видео

Уничтожение украинской мины в Чёрном море сняли на видео - 19.07.2023 Украина.ру

Уничтожение украинской мины в Чёрном море сняли на видео

Патрульный корабль "Сергей Котов" нейтрализовал в Чёрном море дрейфующую украинскую мину. Кадры уничтожения боеприпаса опубликовала пресс-служба Минобороны РФ 19 июля

2023-07-19T15:25

2023-07-19T15:25

2023-07-19T15:25

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Военнослужащие российских ВМС РФ обнаружили в акватории Черного моря дрейфующую морскую мину, говорится в сообщении ведомства. Опасный снаряд обнаружил экипаж патрульного корабля "Сергей Котов". Морская мина была найдена в юго-западной части Черного моря в 180 км северо-восточнее пролива Босфор. Она бесконтрольно дрейфовала, создавая угрозу для судов.По решению командира корабля в воздух был поднят вертолет Ка-27. Экипаж вертолёта уничтожил мину огнём из пулемёта.14 июля командование Черноморского флота предупредило о минной опасности на судоходном маршруте в северо-западной части Черного моря. Тогда военнослужащие российских ВМС обнаружили украинскую морскую мину в северо-западной части Черного моря.Мину установили украинские военные в начале 2022 года в ходе беспорядочного минирования морской акватории, заявили в Минобороны России.Это далеко не первый случай обнаружения в Чёрном море дрейфующих боеприпасов. В марте 2022 года две украинские морские мины были обнаружены в водах Румынии и Турции. Это стало следствием беспорядочного минирования прибрежных районов украинскими военными.В декабре 2022 года водолазы Румынии уничтожили дрейфующую морскую мину, обнаруженную недалеко от берега. По данным румынских властей, с марта по декабрь 2022 года в западной части Черного моря было уничтожено 40 морских мин.ФСБ РФ в марте заявила, что ВМС Украины после начала спецоперации России установили около 420 мин на подходах к портам Одесса, Очаков, Черноморск и Южный. В службе не исключили возможность дрейфа сорванных мин в пролив Босфор и далее в моря Средиземноморского бассейна из-за течения.

https://ukraina.ru/20230714/1048030845.html

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новости, мины, черное море, корабли, босфор, вмф, минирование