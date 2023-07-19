https://ukraina.ru/20230719/1048120851.html
Уничтожение украинской мины в Чёрном море сняли на видео
Уничтожение украинской мины в Чёрном море сняли на видео - 19.07.2023 Украина.ру
Уничтожение украинской мины в Чёрном море сняли на видео
Патрульный корабль "Сергей Котов" нейтрализовал в Чёрном море дрейфующую украинскую мину. Кадры уничтожения боеприпаса опубликовала пресс-служба Минобороны РФ 19 июля
2023-07-19T15:25
2023-07-19T15:25
2023-07-19T15:25
новости
мины
черное море
корабли
босфор
вмф
минирование
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/13/1048119416_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_b40612ab77793308b1b61e68db60deea.png
Военнослужащие российских ВМС РФ обнаружили в акватории Черного моря дрейфующую морскую мину, говорится в сообщении ведомства. Опасный снаряд обнаружил экипаж патрульного корабля "Сергей Котов". Морская мина была найдена в юго-западной части Черного моря в 180 км северо-восточнее пролива Босфор. Она бесконтрольно дрейфовала, создавая угрозу для судов.По решению командира корабля в воздух был поднят вертолет Ка-27. Экипаж вертолёта уничтожил мину огнём из пулемёта.14 июля командование Черноморского флота предупредило о минной опасности на судоходном маршруте в северо-западной части Черного моря. Тогда военнослужащие российских ВМС обнаружили украинскую морскую мину в северо-западной части Черного моря.Мину установили украинские военные в начале 2022 года в ходе беспорядочного минирования морской акватории, заявили в Минобороны России.Это далеко не первый случай обнаружения в Чёрном море дрейфующих боеприпасов. В марте 2022 года две украинские морские мины были обнаружены в водах Румынии и Турции. Это стало следствием беспорядочного минирования прибрежных районов украинскими военными.В декабре 2022 года водолазы Румынии уничтожили дрейфующую морскую мину, обнаруженную недалеко от берега. По данным румынских властей, с марта по декабрь 2022 года в западной части Черного моря было уничтожено 40 морских мин.ФСБ РФ в марте заявила, что ВМС Украины после начала спецоперации России установили около 420 мин на подходах к портам Одесса, Очаков, Черноморск и Южный. В службе не исключили возможность дрейфа сорванных мин в пролив Босфор и далее в моря Средиземноморского бассейна из-за течения.
https://ukraina.ru/20230714/1048030845.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/13/1048119416_269:0:1709:1080_1920x0_80_0_0_de208b61a4500108e582856ebcd463d5.png
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, мины, черное море, корабли, босфор, вмф, минирование
Новости, мины, Черное море, корабли, Босфор, ВМФ, минирование
Уничтожение украинской мины в Чёрном море сняли на видео
Патрульный корабль "Сергей Котов" нейтрализовал в Чёрном море дрейфующую украинскую мину. Кадры уничтожения боеприпаса опубликовала пресс-служба Минобороны РФ 19 июля
Военнослужащие российских ВМС РФ обнаружили в акватории Черного моря дрейфующую морскую мину, говорится в сообщении ведомства. Опасный снаряд обнаружил экипаж патрульного корабля "Сергей Котов".
Морская мина была найдена в юго-западной части Черного моря в 180 км северо-восточнее пролива Босфор. Она бесконтрольно дрейфовала, создавая угрозу для судов.
По решению командира корабля в воздух был поднят вертолет Ка-27. Экипаж вертолёта уничтожил мину огнём из пулемёта.
14 июля командование Черноморского флота предупредило о минной опасности на судоходном маршруте в северо-западной части Черного моря. Тогда военнослужащие российских ВМС обнаружили украинскую морскую мину в северо-западной части Черного моря.
Мину установили украинские военные в начале 2022 года в ходе беспорядочного минирования морской акватории, заявили в Минобороны России.
Это далеко не первый случай обнаружения в Чёрном море дрейфующих боеприпасов. В марте 2022 года две украинские морские мины были обнаружены в водах Румынии и Турции. Это стало следствием беспорядочного минирования прибрежных районов украинскими военными.
В декабре 2022 года водолазы Румынии уничтожили дрейфующую морскую мину, обнаруженную недалеко от берега. По данным румынских властей, с марта по декабрь 2022 года в западной части Черного моря было уничтожено 40 морских мин.
ФСБ РФ в марте заявила, что ВМС Украины после начала спецоперации России установили около 420 мин на подходах к портам Одесса, Очаков, Черноморск и Южный. В службе не исключили возможность дрейфа сорванных мин в пролив Босфор и далее в моря Средиземноморского бассейна из-за течения.