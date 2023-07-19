https://ukraina.ru/20230719/1048118108.html

Инициатива или подчинение: Ищенко о решениях в Генштабе. Видео

Инициатива или подчинение: Ищенко о решениях в Генштабе. Видео - 19.07.2023 Украина.ру

Инициатива или подчинение: Ищенко о решениях в Генштабе. Видео

Политолог Ростислав Ищенко в прямом эфире ответил на вопросы зрителей: Украина.ру, 19.07.2023

2023-07-19T14:10

2023-07-19T14:10

2023-07-19T14:10

ростислав ищенко

видео

россия (рф)

украина

сво

генштаб

история

жуков

ссср

репрессии

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Политолог Ростислав Ищенко в прямом эфире ответил на вопросы зрителей: 01:18 - Оценка деятельности А.В. Козырева на посту министра иностранных дел Российской Федерации в 1990-1996 годах; 05:50 – О коррупции в России и в других странах и о мифах о "русском пьянстве"; 19:25 – О решениях в Генштабе РФ и об отношении в обществе к маршалу Жукову; 31:00 – Как эпоха советского режима повлияла на развитие гуманитарных наук исторической России? 47:15 – Хронический демографический дефицит: что может дать толчок росту демографии в России? ТГ-канал Ростислава Ищенко: https://t.me/rostislavishchenko

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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