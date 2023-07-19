https://ukraina.ru/20230719/1048118108.html
Инициатива или подчинение: Ищенко о решениях в Генштабе. Видео
Инициатива или подчинение: Ищенко о решениях в Генштабе. Видео - 19.07.2023 Украина.ру
Инициатива или подчинение: Ищенко о решениях в Генштабе. Видео
Политолог Ростислав Ищенко в прямом эфире ответил на вопросы зрителей: Украина.ру, 19.07.2023
2023-07-19T14:10
2023-07-19T14:10
2023-07-19T14:10
ростислав ищенко
видео
россия (рф)
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сво
генштаб
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репрессии
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Политолог Ростислав Ищенко в прямом эфире ответил на вопросы зрителей: 01:18 - Оценка деятельности А.В. Козырева на посту министра иностранных дел Российской Федерации в 1990-1996 годах; 05:50 – О коррупции в России и в других странах и о мифах о "русском пьянстве"; 19:25 – О решениях в Генштабе РФ и об отношении в обществе к маршалу Жукову; 31:00 – Как эпоха советского режима повлияла на развитие гуманитарных наук исторической России? 47:15 – Хронический демографический дефицит: что может дать толчок росту демографии в России? ТГ-канал Ростислава Ищенко: https://t.me/rostislavishchenko
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
ростислав ищенко, видео, россия (рф), украина, сво, генштаб, история, жуков, ссср, репрессии, демография, сша, нато, видео
Ростислав Ищенко, Видео, Россия (РФ), Украина, СВО, Генштаб, История, Жуков, СССР, репрессии, демография, США, НАТО
Инициатива или подчинение: Ищенко о решениях в Генштабе. Видео
Политолог Ростислав Ищенко в прямом эфире ответил на вопросы зрителей:
01:18 - Оценка деятельности А.В. Козырева на посту министра иностранных дел Российской Федерации в 1990-1996 годах;
05:50 – О коррупции в России и в других странах и о мифах о "русском пьянстве";
19:25 – О решениях в Генштабе РФ и об отношении в обществе к маршалу Жукову;
31:00 – Как эпоха советского режима повлияла на развитие гуманитарных наук исторической России?
47:15 – Хронический демографический дефицит: что может дать толчок росту демографии в России?