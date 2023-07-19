"Сижу под тремя замками, ключи у разных людей". Митрополит Павел обратился из СИЗО к пастве - 19.07.2023 Украина.ру
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"Сижу под тремя замками, ключи у разных людей". Митрополит Павел обратился из СИЗО к пастве
"Сижу под тремя замками, ключи у разных людей". Митрополит Павел обратился из СИЗО к пастве - 19.07.2023 Украина.ру
"Сижу под тремя замками, ключи у разных людей". Митрополит Павел обратился из СИЗО к пастве
Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) обратился к верующим из места заключения. Текст обращения опубликовала пресс-служба Лавры 19 июля
2023-07-19T14:24
2023-07-19T14:24
новости
митрополит
киево-печерская лавра
обращение
упц
православие
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Митрополит сообщил, что находится в Лукьяновском СИЗО Киева. Он добавил, что все обвинения в его адрес являются ложью. При этом доводы адвокатов "никто не слушает". По словам наместника, все решения суда были давным-давно заготовлены. Он сообщил, что находится в СИЗО под особым присмотром. "Три замка и, по-видимому, ключи у разных людей", сказал наместник, намекнув, что его заключение контролирует лично президент Украины Владимир Зеленский.В начале июня СБУ завела уголовное дело против настоятеля храма в Харьковской области, которого также обвинили в поддержке России. Следователи пока заочно сообщили задержанному о подозрении в "Оправдании вооруженной агрессии РФ" по украинскому уголовному кодексу.На прошлой неделе Соломенский районный суд Киева изменил меру пресечения 62-летнему наместнику Киево-Печерской лавры с домашнего ареста на содержание под стражей с возможностью залога в 33 миллиона гривен (893,5 тысячи долларов).Верующие канонической Украинской православной церкви (УПЦ) открыли сбор средств на внесение залога за митрополита. В понедельник украинская правозащитница Виктория Кохановская сообщила в своем телеграм-канале, что счет для сбора пожертвований был заблокирован.Духовенство Ровенской епархии отметило, что даже для "черных трансплантологов" и убийц на Украине назначают меньшие залоги для перевода из СИЗО. В епархии подчеркнули, что материалы суда над митрополитом базируются исключительно на его телефонных разговорах, которые были записаны без необходимого разрешения.Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 15 июля направил обращение к религиозным лидерам и главам международных организаций, в котором он рассказал о преследованиях на Украине наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла (Лебедя) и высказал опасения за его жизнь.
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новости, митрополит, киево-печерская лавра, обращение, упц, православие
Новости, митрополит, Киево-Печерская лавра, обращение, УПЦ, Православие

"Сижу под тремя замками, ключи у разных людей". Митрополит Павел обратился из СИЗО к пастве

14:24 19.07.2023
 
© Фото : Союз православных журналистовмитрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел в зале суда
митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел в зале суда - РИА Новости, 1920, 19.07.2023
© Фото : Союз православных журналистов
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Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) обратился к верующим из места заключения. Текст обращения опубликовала пресс-служба Лавры 19 июля
Митрополит сообщил, что находится в Лукьяновском СИЗО Киева. Он добавил, что все обвинения в его адрес являются ложью. При этом доводы адвокатов "никто не слушает". По словам наместника, все решения суда были давным-давно заготовлены.
"От меня требовали, чтобы мы вышли из Лавры, чтобы сдать вас и ваших родных, в будущем для шантажа и проверок Службой безопасности Украины, чего я не сделал", - написал в обращении Митрополит.
Он сообщил, что находится в СИЗО под особым присмотром. "Три замка и, по-видимому, ключи у разных людей", сказал наместник, намекнув, что его заключение контролирует лично президент Украины Владимир Зеленский.
"Они [власти Украины] хотели запретить мне не только не заходить в Святую Лавру, но и в любой храм, по-видимому, всей многострадальной Украины. Я человек Святой Церкви, верующий, с Божией помощью выдержу все", - заключил Митрополит.
В начале июня СБУ завела уголовное дело против настоятеля храма в Харьковской области, которого также обвинили в поддержке России. Следователи пока заочно сообщили задержанному о подозрении в "Оправдании вооруженной агрессии РФ" по украинскому уголовному кодексу.
На прошлой неделе Соломенский районный суд Киева изменил меру пресечения 62-летнему наместнику Киево-Печерской лавры с домашнего ареста на содержание под стражей с возможностью залога в 33 миллиона гривен (893,5 тысячи долларов).
Верующие канонической Украинской православной церкви (УПЦ) открыли сбор средств на внесение залога за митрополита. В понедельник украинская правозащитница Виктория Кохановская сообщила в своем телеграм-канале, что счет для сбора пожертвований был заблокирован.
Духовенство Ровенской епархии отметило, что даже для "черных трансплантологов" и убийц на Украине назначают меньшие залоги для перевода из СИЗО. В епархии подчеркнули, что материалы суда над митрополитом базируются исключительно на его телефонных разговорах, которые были записаны без необходимого разрешения.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 15 июля направил обращение к религиозным лидерам и главам международных организаций, в котором он рассказал о преследованиях на Украине наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла (Лебедя) и высказал опасения за его жизнь.
митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел в зале суда - РИА Новости, 1920, 18.07.2023
Вчера, 13:57
В Киево-Печерской лавре собирают деньги на непомерный залог для митрополита ПавлаВ Киево-Печерской лавре начали собирать пожертвования на выплату залога для арестованного наместника Лавры митрополита Вышгородского и Чернобыльского Павла (Лебедя). Об этом сообщил 18 июля телеграм-канал Klymenko Time
 
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