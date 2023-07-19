https://ukraina.ru/20230719/1048117820.html

"Сижу под тремя замками, ключи у разных людей". Митрополит Павел обратился из СИЗО к пастве

"Сижу под тремя замками, ключи у разных людей". Митрополит Павел обратился из СИЗО к пастве - 19.07.2023 Украина.ру

"Сижу под тремя замками, ключи у разных людей". Митрополит Павел обратился из СИЗО к пастве

Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) обратился к верующим из места заключения. Текст обращения опубликовала пресс-служба Лавры 19 июля

2023-07-19T14:24

2023-07-19T14:24

2023-07-19T14:24

новости

митрополит

киево-печерская лавра

обращение

упц

православие

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Митрополит сообщил, что находится в Лукьяновском СИЗО Киева. Он добавил, что все обвинения в его адрес являются ложью. При этом доводы адвокатов "никто не слушает". По словам наместника, все решения суда были давным-давно заготовлены. Он сообщил, что находится в СИЗО под особым присмотром. "Три замка и, по-видимому, ключи у разных людей", сказал наместник, намекнув, что его заключение контролирует лично президент Украины Владимир Зеленский.В начале июня СБУ завела уголовное дело против настоятеля храма в Харьковской области, которого также обвинили в поддержке России. Следователи пока заочно сообщили задержанному о подозрении в "Оправдании вооруженной агрессии РФ" по украинскому уголовному кодексу.На прошлой неделе Соломенский районный суд Киева изменил меру пресечения 62-летнему наместнику Киево-Печерской лавры с домашнего ареста на содержание под стражей с возможностью залога в 33 миллиона гривен (893,5 тысячи долларов).Верующие канонической Украинской православной церкви (УПЦ) открыли сбор средств на внесение залога за митрополита. В понедельник украинская правозащитница Виктория Кохановская сообщила в своем телеграм-канале, что счет для сбора пожертвований был заблокирован.Духовенство Ровенской епархии отметило, что даже для "черных трансплантологов" и убийц на Украине назначают меньшие залоги для перевода из СИЗО. В епархии подчеркнули, что материалы суда над митрополитом базируются исключительно на его телефонных разговорах, которые были записаны без необходимого разрешения.Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 15 июля направил обращение к религиозным лидерам и главам международных организаций, в котором он рассказал о преследованиях на Украине наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла (Лебедя) и высказал опасения за его жизнь.

https://ukraina.ru/20230718/1048087467.html

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новости, митрополит, киево-печерская лавра, обращение, упц, православие