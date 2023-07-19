"Сижу под тремя замками, ключи у разных людей". Митрополит Павел обратился из СИЗО к пастве
© Фото : Союз православных журналистовмитрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел в зале суда
© Фото : Союз православных журналистов
Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) обратился к верующим из места заключения. Текст обращения опубликовала пресс-служба Лавры 19 июля
Митрополит сообщил, что находится в Лукьяновском СИЗО Киева. Он добавил, что все обвинения в его адрес являются ложью. При этом доводы адвокатов "никто не слушает". По словам наместника, все решения суда были давным-давно заготовлены.
"От меня требовали, чтобы мы вышли из Лавры, чтобы сдать вас и ваших родных, в будущем для шантажа и проверок Службой безопасности Украины, чего я не сделал", - написал в обращении Митрополит.
Он сообщил, что находится в СИЗО под особым присмотром. "Три замка и, по-видимому, ключи у разных людей", сказал наместник, намекнув, что его заключение контролирует лично президент Украины Владимир Зеленский.
"Они [власти Украины] хотели запретить мне не только не заходить в Святую Лавру, но и в любой храм, по-видимому, всей многострадальной Украины. Я человек Святой Церкви, верующий, с Божией помощью выдержу все", - заключил Митрополит.
В начале июня СБУ завела уголовное дело против настоятеля храма в Харьковской области, которого также обвинили в поддержке России. Следователи пока заочно сообщили задержанному о подозрении в "Оправдании вооруженной агрессии РФ" по украинскому уголовному кодексу.
На прошлой неделе Соломенский районный суд Киева изменил меру пресечения 62-летнему наместнику Киево-Печерской лавры с домашнего ареста на содержание под стражей с возможностью залога в 33 миллиона гривен (893,5 тысячи долларов).
Верующие канонической Украинской православной церкви (УПЦ) открыли сбор средств на внесение залога за митрополита. В понедельник украинская правозащитница Виктория Кохановская сообщила в своем телеграм-канале, что счет для сбора пожертвований был заблокирован.
Духовенство Ровенской епархии отметило, что даже для "черных трансплантологов" и убийц на Украине назначают меньшие залоги для перевода из СИЗО. В епархии подчеркнули, что материалы суда над митрополитом базируются исключительно на его телефонных разговорах, которые были записаны без необходимого разрешения.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 15 июля направил обращение к религиозным лидерам и главам международных организаций, в котором он рассказал о преследованиях на Украине наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла (Лебедя) и высказал опасения за его жизнь.
Вчера, 13:57В Киево-Печерской лавре собирают деньги на непомерный залог для митрополита ПавлаВ Киево-Печерской лавре начали собирать пожертвования на выплату залога для арестованного наместника Лавры митрополита Вышгородского и Чернобыльского Павла (Лебедя). Об этом сообщил 18 июля телеграм-канал Klymenko Time