Удары возмездия, пожар в Крыму, шокирующая потеря техники. Главное на Украине на 14:00 19 июля - 19.07.2023 Украина.ру
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Удары возмездия, пожар в Крыму, шокирующая потеря техники. Главное на Украине на 14:00 19 июля
Удары возмездия, пожар в Крыму, шокирующая потеря техники. Главное на Украине на 14:00 19 июля - 19.07.2023 Украина.ру
Удары возмездия, пожар в Крыму, шокирующая потеря техники. Главное на Украине на 14:00 19 июля
Украина.ру, 19.07.2023
2023-07-19T14:00
2023-07-19T14:00
хроники
эксклюзив
спецоперация
всу
оружие
помощь
кирилл буданов
крым
полигон
пожар
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В ответ на теракт на Крымском мосту российские военные ударили по украинским военным объектам и портам. В Крыму на полигоне тушат пожар, глава украинской разведки признал вину за его возникновение. Быстрая потеря танков и боемашин при наступлении потрясла Киев и ЗападВ ночь на среду на территории Украины раздавались многочисленные взрывы. Так, СМИ писали о взрывах в Одессе. Мэр Киева Виталий Кличко заявлял о работе систем противовоздушной обороны в городе и области. Также СМИ информировали о взрывах в Кропивницком в Кировоградской области.Накануне Минобороны сообщило, что ВС РФ нанесли групповой удар возмездия высокоточным оружием морского базирования по объектам, где готовились теракты против России с применением безэкипажных катеров по месту их изготовления на судоремонтном заводе в районе Одессы.В районе Николаева и Одессы также уничтожены хранилища топлива общим объемом около 70 тысяч тонн, с которых осуществлялось обеспечение военной техники украинских войск горючим.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ночные удары высокоточным оружием морского базирования по объектам портовой инфраструктуры в Одессе - удары возмездия за Крымский мост.В среду в украинском оперативном командовании "Юг" сообщили о повреждении зернового и масляного терминалов, резервуаров и оборудования для загрузки в одном из портов Одесской области."Ониксы" и Х-22 враг направил на портовую и критическую инфраструктуру. Попал в зерновой и масляный терминалы, повредил резервуары и оборудование для загрузки, начался пожар, все компетентные службы работают над ликвидацией последствий", - сообщило командование в соцсетях.Также утром 19 июля мэр Одессы Геннадий Труханов заявил о самой масштабной атаке на город с начала специальной военной операции РФ на Украине.В министерстве энергетики страны указали, что линии электропередачи (ЛЭП) были повреждены в Николаевской области на Украине."Последствия обстрелов: зафиксировано повреждение линии электропередачи в Николаевской области, в результате чего частично обесточен населенный пункт. Также в Одесской области в результате повреждений, причиненных ракетной атакой, было отключение нескольких линий электропередачи, обесточены почти три тысячи потребителей", - говорится в телеграм-канале министерства.Отмечается, что ремонтные бригады ждут допуска, чтобы начать обзор линий для проведения восстановительных работ. В свою очередь времмено исполняющицй обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо рассказал, что российские военные уничтожили крупнейший армейский склад горюче-смазочных материалов в подконтрольной ВСУ части региона."Бойцы группировки войск "Днепр" уничтожили склад горюче-смазочных материалов украинских вооружённых формирований в районе села Львово во временно оккупированном Бериславском муниципальном округе. Это был крупнейший армейский склад, который питал горючим все войска врага на правобережье Днепра. Теперь противнику нечем будет заправлять свой транспорт", - написал Сальдо в своем телеграм-канале.По его словам, уничтожение вражеской военной инфраструктуры – важная задача, и она успешно выполняется."Мы не позволим киевскому режиму накопить запасы вооружения и расходных материалов, которые бы позволили ему нам навредить", - подчеркнул врио губернатора.Херсонская область стала субъектом РФ по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области.Пожар на полигоне в КрымуНочью в Кировском районе в Крыму произошло возгорание на полигоне. На нем детонирует боеприпасы. Из-за пожара были эвакуированы жители четырех сел. Участок трассы "Таврида" временно закрыт.Как сообщил глава региона Сергей Аксенов, во время пожара никто не пострадал."Причины возгорания на полигоне в Кировском районе установят следственные органы. Пострадавших нет. Эвакуированным жителям оказывается помощь, люди в пунктах временного размещения будут обеспечены всем необходимым", — заверил Аксенов.Он отметил, что последствия возгорания будут ликвидированы в кратчайшие сроки. Аксенов призвал жителей Крыма соблюдать спокойствие и доверять только официальным источникам информации.По словам главы крымского парламента Владимира Константинова, на ликвидацию последствий пожара на военном полигоне понадобится день-два."Ситуация динамичная, будем наблюдать за ситуацией, когда все прекратится, люди вернутся домой… По опыту, который у нас имеется, думаю, день-два. Это не длительная эвакуация", - заверил Константинов.Он уточнил, что детонация боеприпасов в районе пожара продолжается.Села, из которых эвакуируют население, взяты под охрану полиции.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Аксенов очень оперативно отреагировал на ситуацию с полигоном.Глава украинской разведки Кирилл Буданов заявил, что пожар является результатом операции главного управления разведки министерства обороны Украины и украинских войск.В ответ депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет призвал возбудить уголовное дело и объявить главу украинской разведки в международный розыск."Буданов своими заявлениями дал основания нашим правоохранительным органам возбудить уголовное дело и объявить его в международный розыск. Это террорист и военный преступник, который должен понести наказание за все свои злодеяния", - сказал Шеремет.По его словам, пока же Буданову остается "виртуально геройствовать в СМИ и соцсетях".Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что киевский режим является террористическим и имеет все признаки международной организованной преступной группировки.Потеря техники ВСУБыстрая потеря в ходе наступления танков и боевых машин, предоставленных Украине Западом, потрясла Киев и его союзников, пишет газета Wall Street Journal."Быстрая потеря нескольких танков и боевых машин пехоты, многие из которых были обездвижены минами или ракетами, запущенными с ударных вертолетов, потрясла Украину и ее западных покровителей", - говорится в материале.Издание подчеркнуло, что Украине не удалось достичь решительного прорыва в ходе наступления.При этом политическое и военное руководство Киева жаловалось, что медленные и недостаточные поставки западного оружия не оставляли ему иного выбора, кроме как атаковать российские позиции без надлежащей противовоздушной обороны, оставляя войска и технику уязвимыми.По мнению военного аналитика, главного редактора журнала "Национальная оборона" Игоря Коротченко, очередные пакеты военной помощи Киеву, будь то оборонительное или наступательное вооружение, свидетельствует о том, что Запад не рассматривает вариант урегулирования конфликта на Украине и готов накачивать ее оружием еще несколько лет."Масштабная военно-техническая помощь Украине со стороны Запада будет продолжаться во все возрастающих объемах. Те или иные пакеты формируются, и о них объявляется после того, как это становится реальностью. Поэтому будут поставки и ракет ATACMS, и истребителей F-16, и дальних беспилотников, и морских безэкипажных катеров-камикадзе – все будет поставлено Украине. Урегулирование конфликта на Западе не рассматривается в качестве реалистичного сценария", - сообщил Коротченко.По его словам, единственным ограничителем поставок тех или иных вооружений является способность ВСУ эксплуатировать и применять это вооружение, то есть это вопрос подготовки и обучения, который планомерно решается.При этом та же газета Wall Street Journal писала, что украинские военные жалуются на предоставляемую Западом помощь.Как заявил в интервью изданию 49-летний командир воюющего под Артемовском подразделения ВСУ Юрий Ульшин с позывным "Грек", Запад допустил ошибку, передав Киеву танки и бронетранспортеры, но не предоставив украинским силам в достаточном количестве истребители или системы ПВО, чтобы защитить их от нападения."Это как подарить велосипед без педалей. Большое спасибо за велосипед, но...", - сказал военный.
https://ukraina.ru/20230719/1048104657.html
https://ukraina.ru/20230718/1048086908.html
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Сергей Зуев
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хроники, эксклюзив, спецоперация, всу, оружие, помощь, кирилл буданов, крым, полигон, пожар, удары, взрыв, одесса
Хроники, Эксклюзив, Спецоперация, ВСУ, оружие, помощь, Кирилл Буданов, Крым, полигон, пожар, удары, взрыв, Одесса

Удары возмездия, пожар в Крыму, шокирующая потеря техники. Главное на Украине на 14:00 19 июля

14:00 19.07.2023
 
© Никита Рассказов, Украина.руКрым
Крым
© Никита Рассказов, Украина.ру
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Сергей Зуев
автор издания Украина.ру
Все материалы
В ответ на теракт на Крымском мосту российские военные ударили по украинским военным объектам и портам. В Крыму на полигоне тушат пожар, глава украинской разведки признал вину за его возникновение. Быстрая потеря танков и боемашин при наступлении потрясла Киев и Запад
В ночь на среду на территории Украины раздавались многочисленные взрывы. Так, СМИ писали о взрывах в Одессе. Мэр Киева Виталий Кличко заявлял о работе систем противовоздушной обороны в городе и области. Также СМИ информировали о взрывах в Кропивницком в Кировоградской области.
Накануне Минобороны сообщило, что ВС РФ нанесли групповой удар возмездия высокоточным оружием морского базирования по объектам, где готовились теракты против России с применением безэкипажных катеров по месту их изготовления на судоремонтном заводе в районе Одессы.
В районе Николаева и Одессы также уничтожены хранилища топлива общим объемом около 70 тысяч тонн, с которых осуществлялось обеспечение военной техники украинских войск горючим.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ночные удары высокоточным оружием морского базирования по объектам портовой инфраструктуры в Одессе - удары возмездия за Крымский мост.
В среду в украинском оперативном командовании "Юг" сообщили о повреждении зернового и масляного терминалов, резервуаров и оборудования для загрузки в одном из портов Одесской области.
"Ониксы" и Х-22 враг направил на портовую и критическую инфраструктуру. Попал в зерновой и масляный терминалы, повредил резервуары и оборудование для загрузки, начался пожар, все компетентные службы работают над ликвидацией последствий", - сообщило командование в соцсетях.
Также утром 19 июля мэр Одессы Геннадий Труханов заявил о самой масштабной атаке на город с начала специальной военной операции РФ на Украине.
"Одна из самых ужасных ночей... Такого масштаба атаки мы не помним с начала полномасштабного вторжения", - написал он в соцсетях.
В министерстве энергетики страны указали, что линии электропередачи (ЛЭП) были повреждены в Николаевской области на Украине.
"Последствия обстрелов: зафиксировано повреждение линии электропередачи в Николаевской области, в результате чего частично обесточен населенный пункт. Также в Одесской области в результате повреждений, причиненных ракетной атакой, было отключение нескольких линий электропередачи, обесточены почти три тысячи потребителей", - говорится в телеграм-канале министерства.
Отмечается, что ремонтные бригады ждут допуска, чтобы начать обзор линий для проведения восстановительных работ.
09:00
Взрывы, уничтожение техники, правда о гибели детей. Главное на Украине на утро 19 июля
В свою очередь времмено исполняющицй обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо рассказал, что российские военные уничтожили крупнейший армейский склад горюче-смазочных материалов в подконтрольной ВСУ части региона.
"Бойцы группировки войск "Днепр" уничтожили склад горюче-смазочных материалов украинских вооружённых формирований в районе села Львово во временно оккупированном Бериславском муниципальном округе. Это был крупнейший армейский склад, который питал горючим все войска врага на правобережье Днепра. Теперь противнику нечем будет заправлять свой транспорт", - написал Сальдо в своем телеграм-канале.
По его словам, уничтожение вражеской военной инфраструктуры – важная задача, и она успешно выполняется.
"Мы не позволим киевскому режиму накопить запасы вооружения и расходных материалов, которые бы позволили ему нам навредить", - подчеркнул врио губернатора.
Херсонская область стала субъектом РФ по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области.
Пожар на полигоне в Крыму
Ночью в Кировском районе в Крыму произошло возгорание на полигоне. На нем детонирует боеприпасы. Из-за пожара были эвакуированы жители четырех сел. Участок трассы "Таврида" временно закрыт.
Как сообщил глава региона Сергей Аксенов, во время пожара никто не пострадал.
"Причины возгорания на полигоне в Кировском районе установят следственные органы. Пострадавших нет. Эвакуированным жителям оказывается помощь, люди в пунктах временного размещения будут обеспечены всем необходимым", — заверил Аксенов.
Он отметил, что последствия возгорания будут ликвидированы в кратчайшие сроки. Аксенов призвал жителей Крыма соблюдать спокойствие и доверять только официальным источникам информации.
Вчера, 13:48
"Удар возмездия": Россия бьет по объектам, где готовили теракты. Главное на Украине на 14:00 18 июляНа юге Украины ликвидируют последствия ночных атак. В ночь на 18 июля ВС РФ нанесли удары по портам в Одесской и Николаевской областях
По словам главы крымского парламента Владимира Константинова, на ликвидацию последствий пожара на военном полигоне понадобится день-два.
"Ситуация динамичная, будем наблюдать за ситуацией, когда все прекратится, люди вернутся домой… По опыту, который у нас имеется, думаю, день-два. Это не длительная эвакуация", - заверил Константинов.
Он уточнил, что детонация боеприпасов в районе пожара продолжается.
Села, из которых эвакуируют население, взяты под охрану полиции.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Аксенов очень оперативно отреагировал на ситуацию с полигоном.
"Мы знаем, что было возгорание. Меры экстренно принимаются. Ситуация уточняется", - сказал Песков журналистам.
Глава украинской разведки Кирилл Буданов заявил, что пожар является результатом операции главного управления разведки министерства обороны Украины и украинских войск.
В ответ депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет призвал возбудить уголовное дело и объявить главу украинской разведки в международный розыск.
"Буданов своими заявлениями дал основания нашим правоохранительным органам возбудить уголовное дело и объявить его в международный розыск. Это террорист и военный преступник, который должен понести наказание за все свои злодеяния", - сказал Шеремет.
По его словам, пока же Буданову остается "виртуально геройствовать в СМИ и соцсетях".
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что киевский режим является террористическим и имеет все признаки международной организованной преступной группировки.
Потеря техники ВСУ
Быстрая потеря в ходе наступления танков и боевых машин, предоставленных Украине Западом, потрясла Киев и его союзников, пишет газета Wall Street Journal.
"Быстрая потеря нескольких танков и боевых машин пехоты, многие из которых были обездвижены минами или ракетами, запущенными с ударных вертолетов, потрясла Украину и ее западных покровителей", - говорится в материале.
Издание подчеркнуло, что Украине не удалось достичь решительного прорыва в ходе наступления.
При этом политическое и военное руководство Киева жаловалось, что медленные и недостаточные поставки западного оружия не оставляли ему иного выбора, кроме как атаковать российские позиции без надлежащей противовоздушной обороны, оставляя войска и технику уязвимыми.
По мнению военного аналитика, главного редактора журнала "Национальная оборона" Игоря Коротченко, очередные пакеты военной помощи Киеву, будь то оборонительное или наступательное вооружение, свидетельствует о том, что Запад не рассматривает вариант урегулирования конфликта на Украине и готов накачивать ее оружием еще несколько лет.
"Масштабная военно-техническая помощь Украине со стороны Запада будет продолжаться во все возрастающих объемах. Те или иные пакеты формируются, и о них объявляется после того, как это становится реальностью. Поэтому будут поставки и ракет ATACMS, и истребителей F-16, и дальних беспилотников, и морских безэкипажных катеров-камикадзе – все будет поставлено Украине. Урегулирование конфликта на Западе не рассматривается в качестве реалистичного сценария", - сообщил Коротченко.
По его словам, единственным ограничителем поставок тех или иных вооружений является способность ВСУ эксплуатировать и применять это вооружение, то есть это вопрос подготовки и обучения, который планомерно решается.
"Российское военное и политическое руководство при планировании дальнейших действий должно исходить из того, что без наличия решительных военных побед и разгрома противостоящих украинский группировок войск накачка Украины западным оружием будет продолжаться в ближайшие 3-4 года абсолютно точно", - подчеркнул аналитик.
При этом та же газета Wall Street Journal писала, что украинские военные жалуются на предоставляемую Западом помощь.
Как заявил в интервью изданию 49-летний командир воюющего под Артемовском подразделения ВСУ Юрий Ульшин с позывным "Грек", Запад допустил ошибку, передав Киеву танки и бронетранспортеры, но не предоставив украинским силам в достаточном количестве истребители или системы ПВО, чтобы защитить их от нападения.
"Это как подарить велосипед без педалей. Большое спасибо за велосипед, но...", - сказал военный.
Обстановка у Крымского моста - РИА Новости, 1920, 18.07.2023
Вчера, 09:00
Обстановка у Крымского моста, провальные атаки, новый этап кризиса. Главное на Украине на утро 18 июля
 
ХроникиЭксклюзивСпецоперацияВСУоружиепомощьКирилл БудановКрымполигонпожарударывзрывОдесса
 
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