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На Украине показали тризуб, который приварят к руке "Родины-матери" в Киеве
На Украине показали тризуб, который приварят к руке "Родины-матери" в Киеве - 19.07.2023 Украина.ру
На Украине показали тризуб, который приварят к руке "Родины-матери" в Киеве
На Украине кипит работа по изготовлению гигантского трезубца, который заменит герб СССР в руках киевской "Родины-матери". Фотографию конструкции выложили авторы телеграм-канала Klymenko Time 19 июля
2023-07-19T13:37
2023-07-19T13:37
2023-07-19T14:06
новости
родина-мать
киев
герб
монумент
вов
украина
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На фото рабочие в мастерской приваривают последние детали символа Украины. Гигантский трезубец заменит герб СССР на статуе "Родины-матери", расположенной на правом берегу Днепра.Общая стоимость работ составит 28 миллиона гривен ($765 тыс.). Все расходы по замене символики возьмёт на себя крупный бизнес, сообщили в Минкульте Украины. Герб планируют установить ко Дню независимости страны 24 августа.Ранее власти Украины разрешили заменить герб СССР на современный герб страны в виде трезубца на статуе "Родина-мать", несмотря на опасения, что это может нарушить устойчивость монумента."Государственная архитектурно-градостроительная инспекция (ДИАМ) выдала разрешение на замену герба СССР на щите Монумента Родина-мать украинским трезубцем. Декоммунизация в действии! Идут строительные работы", - сообщил в Twitter министр инфраструктуры страны Александр Кубраков.В день независимости США в столице Украины на монумент был спроектирован звёздно-полосатый флаг Америки.Скульптура "Родина-мать" расположена на правом берегу Днепра. Это самый высокий памятник в Европе. Вместе с постаментом его высота достигает 102 метров. Монумент представляет собой женщину, которая в одной руке держит меч, в другой - щит с гербом СССР. Он был открыт во время празднования по случаю Дня Победы в 1981 году. Над проектом работал советский скульптор Евгений Вучетич.
https://ukraina.ru/20230713/1047997255.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, родина-мать, киев, герб, монумент, вов, украина
Новости, Родина-мать, Киев, герб, монумент, ВОВ, Украина
На Украине показали тризуб, который приварят к руке "Родины-матери" в Киеве
13:37 19.07.2023 (обновлено: 14:06 19.07.2023)
На Украине кипит работа по изготовлению гигантского трезубца, который заменит герб СССР в руках киевской "Родины-матери". Фотографию конструкции выложили авторы телеграм-канала Klymenko Time 19 июля
На фото рабочие в мастерской приваривают последние детали символа Украины. Гигантский трезубец заменит герб СССР на статуе "Родины-матери", расположенной на правом берегу Днепра.
Общая стоимость работ составит 28 миллиона гривен ($765 тыс.). Все расходы по замене символики возьмёт на себя крупный бизнес, сообщили в Минкульте Украины. Герб планируют установить ко Дню независимости страны 24 августа.
Ранее власти Украины разрешили заменить герб СССР на современный герб страны в виде трезубца на статуе "Родина-мать", несмотря на опасения, что это может нарушить устойчивость монумента.
"Государственная архитектурно-градостроительная инспекция (ДИАМ) выдала разрешение на замену герба СССР на щите Монумента Родина-мать украинским трезубцем. Декоммунизация в действии! Идут строительные работы", - сообщил в Twitter министр инфраструктуры страны Александр Кубраков.
В день независимости США в столице Украины на монумент был спроектирован звёздно-полосатый флаг Америки.
Скульптура "Родина-мать" расположена на правом берегу Днепра. Это самый высокий памятник в Европе. Вместе с постаментом его высота достигает 102 метров. Монумент представляет собой женщину, которая в одной руке держит меч, в другой - щит с гербом СССР. Он был открыт во время празднования по случаю Дня Победы в 1981 году. Над проектом работал советский скульптор Евгений Вучетич.