https://ukraina.ru/20230719/1048111440.html

Российские сенаторы призвали парламенты мира осудить поставки кассетных бомб Киеву

Российские сенаторы призвали парламенты мира осудить поставки кассетных бомб Киеву - 19.07.2023 Украина.ру

Российские сенаторы призвали парламенты мира осудить поставки кассетных бомб Киеву

Совет Федерации России 19 июля на заседании принял обращение к парламентам иностранных государств в связи с решением США о поставках Украине кассетных боеприпасов, говорится в телеграм-канале Совфеда

2023-07-19T12:44

2023-07-19T12:44

2023-07-19T12:44

кассетные боеприпасы

совет федерации

новости

сенаторы

сша

зарубежье

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Передача Украине кассетных боеприпасов свидетельствует о бессилии на фоне провала разрекламированного украинского "контрнаступления", считают сенаторы.Они подчеркнули, что в Вашингтоне не могут не сознавать ничтожность обещаний киевских властей применять поставляемое оружие неизбирательного действия "аккуратно и ответственно".Они предупредили, что, поставляя кассетные боеприпасы, Вашингтон становится соучастником минирования обширных территорий и в полной мере "несет ответственность за гибель и ранения ни в чем не повинных мирных граждан".Кроме того, сенаторы призвали парламенты мира осудить решение Штатов о поставках и заверили, что в случае применения киевским режимом кассетных боеприпасов Россия "оставляет за собой право жесткого зеркального ответа".В начале июля президент США Джо Байден заявил о решении начать поставки киевскому режиму кассетных боеприпасов. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркивала, что такие поставки ставят под удар мирных жителей и нацелены на затягивание кризиса.Кассетные боеприпасы не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5% до 14% из этих боеприпасов могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять из себя мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта.Даже в конгрессе США выступили против поставок такого оружия Украине. Однопартийцы Байдена из Демократической партии США готовят поправку к закону об обороне, которая запретит передачу кассетных боеприпасов. По мнению члена палаты представителей конгресса США от штата Миннесота Ильхан Омар, применение этих боеприпасов нарушает права человека.В международной неправительственной организации Human Rights Watch заявили, что передача Киеву этого вида вооружений неизбежно приведет к долгосрочным страданиям гражданского населения и сведет на нет международное порицание их использования.

https://ukraina.ru/20230718/1048096989.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

кассетные боеприпасы, совет федерации, новости, сенаторы, сша, зарубежье