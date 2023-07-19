Евросоюз планирует создать многомиллиардный фонд поддержки ВСУ - 19.07.2023 Украина.ру
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Евросоюз планирует создать многомиллиардный фонд поддержки ВСУ
Евросоюз планирует создать многомиллиардный фонд поддержки ВСУ - 19.07.2023 Украина.ру
Евросоюз планирует создать многомиллиардный фонд поддержки ВСУ
В Евросоюзе могут создать фонд на сумму до 20 миллиардов евро, чтобы в течение четырех лет обеспечивать потребности Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 18 июля сообщило издание Politico со ссылкой на пятерых знакомых с планом дипломатов
2023-07-19T10:41
2023-07-19T10:41
украина
фонд
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новости
зарубежье
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Средства не пойдут напрямую на закупку оружия для Киева, а будут компенсировать расходы стран — членов ЕС на покупку или передачу вооружений Украине, а также обучение ее солдат.Издание отмечает, что такая сумма станет "серьезным обязательством для ЕС", поскольку за последний с лишним год союз выделил на аналогичные траты четыре миллиарда евро.Сейчас ЕС покрывает расходы на помощь Украине через Европейский фонд мира.Глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель в конце июня указал, что из созданного в 2021 году фонда было выделено Украине 3,6 млрд евро с начала конфликта, следующий транш на 500 млн европока не согласован. Еще 11 млрд евро было выделено странами Европы на двусторонней основе. Помимо этого еще 2 млрд евро ЕС потратит на программу для предоставления боеприпасов Украине.Боррель также призвал задуматься о превращении Европейского фонда мира в фонд обороны Украины, чтобы оказывать ей помощь и после окончания конфликта. Представитель МИД России Мария Захарова в ответ на это заявила о превращении структуры в "фонд войны".В середине июля страны G7 договорились о долгосрочных обязательствах по обеспечению безопасности Украины, которые в том числе включают в себя военную помощь, развитие ВПК страны, обучение ее военных и прочее.Кремль отмечал, что спецоперация, начатая против "киевского режима", из-за его поддержки со стороны других стран фактически превратилась в "войну между Москвой и коллективным Западом". При этом Россия все равно добьется своих целей в ходе операции.
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украина, фонд, помощь, новости, зарубежье, ес, всу
Украина, фонд, помощь, Новости, Зарубежье, ЕС, ВСУ

Евросоюз планирует создать многомиллиардный фонд поддержки ВСУ

10:41 19.07.2023
 
© CC0, Pixabayденьги евро купюры
деньги евро купюры
© CC0, Pixabay
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В Евросоюзе могут создать фонд на сумму до 20 миллиардов евро, чтобы в течение четырех лет обеспечивать потребности Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 18 июля сообщило издание Politico со ссылкой на пятерых знакомых с планом дипломатов
Средства не пойдут напрямую на закупку оружия для Киева, а будут компенсировать расходы стран — членов ЕС на покупку или передачу вооружений Украине, а также обучение ее солдат.

Издание отмечает, что такая сумма станет "серьезным обязательством для ЕС", поскольку за последний с лишним год союз выделил на аналогичные траты четыре миллиарда евро.

Сейчас ЕС покрывает расходы на помощь Украине через Европейский фонд мира.
Глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель в конце июня указал, что из созданного в 2021 году фонда было выделено Украине 3,6 млрд евро с начала конфликта, следующий транш на 500 млн европока не согласован. Еще 11 млрд евро было выделено странами Европы на двусторонней основе. Помимо этого еще 2 млрд евро ЕС потратит на программу для предоставления боеприпасов Украине.
Боррель также призвал задуматься о превращении Европейского фонда мира в фонд обороны Украины, чтобы оказывать ей помощь и после окончания конфликта. Представитель МИД России Мария Захарова в ответ на это заявила о превращении структуры в "фонд войны".

В середине июля страны G7 договорились о долгосрочных обязательствах по обеспечению безопасности Украины, которые в том числе включают в себя военную помощь, развитие ВПК страны, обучение ее военных и прочее.

Кремль отмечал, что спецоперация, начатая против "киевского режима", из-за его поддержки со стороны других стран фактически превратилась в "войну между Москвой и коллективным Западом". При этом Россия все равно добьется своих целей в ходе операции.
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