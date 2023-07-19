https://ukraina.ru/20230719/1048108115.html

Евросоюз планирует создать многомиллиардный фонд поддержки ВСУ

Евросоюз планирует создать многомиллиардный фонд поддержки ВСУ - 19.07.2023 Украина.ру

Евросоюз планирует создать многомиллиардный фонд поддержки ВСУ

В Евросоюзе могут создать фонд на сумму до 20 миллиардов евро, чтобы в течение четырех лет обеспечивать потребности Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 18 июля сообщило издание Politico со ссылкой на пятерых знакомых с планом дипломатов

2023-07-19T10:41

2023-07-19T10:41

2023-07-19T10:41

украина

фонд

помощь

новости

зарубежье

ес

всу

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102511/86/1025118619_0:180:1920:1260_1920x0_80_0_0_6de80f418f7e4f9f30940a3e4b3b76ab.jpg

Средства не пойдут напрямую на закупку оружия для Киева, а будут компенсировать расходы стран — членов ЕС на покупку или передачу вооружений Украине, а также обучение ее солдат.Издание отмечает, что такая сумма станет "серьезным обязательством для ЕС", поскольку за последний с лишним год союз выделил на аналогичные траты четыре миллиарда евро.Сейчас ЕС покрывает расходы на помощь Украине через Европейский фонд мира.Глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель в конце июня указал, что из созданного в 2021 году фонда было выделено Украине 3,6 млрд евро с начала конфликта, следующий транш на 500 млн европока не согласован. Еще 11 млрд евро было выделено странами Европы на двусторонней основе. Помимо этого еще 2 млрд евро ЕС потратит на программу для предоставления боеприпасов Украине.Боррель также призвал задуматься о превращении Европейского фонда мира в фонд обороны Украины, чтобы оказывать ей помощь и после окончания конфликта. Представитель МИД России Мария Захарова в ответ на это заявила о превращении структуры в "фонд войны".В середине июля страны G7 договорились о долгосрочных обязательствах по обеспечению безопасности Украины, которые в том числе включают в себя военную помощь, развитие ВПК страны, обучение ее военных и прочее.Кремль отмечал, что спецоперация, начатая против "киевского режима", из-за его поддержки со стороны других стран фактически превратилась в "войну между Москвой и коллективным Западом". При этом Россия все равно добьется своих целей в ходе операции.

https://ukraina.ru/20230711/1047943461.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

украина, фонд, помощь, новости, зарубежье, ес, всу