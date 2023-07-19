Евросоюз планирует создать многомиллиардный фонд поддержки ВСУ
В Евросоюзе могут создать фонд на сумму до 20 миллиардов евро, чтобы в течение четырех лет обеспечивать потребности Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 18 июля сообщило издание Politico со ссылкой на пятерых знакомых с планом дипломатов
Средства не пойдут напрямую на закупку оружия для Киева, а будут компенсировать расходы стран — членов ЕС на покупку или передачу вооружений Украине, а также обучение ее солдат.
Издание отмечает, что такая сумма станет "серьезным обязательством для ЕС", поскольку за последний с лишним год союз выделил на аналогичные траты четыре миллиарда евро.
Сейчас ЕС покрывает расходы на помощь Украине через Европейский фонд мира.
Издание отмечает, что такая сумма станет "серьезным обязательством для ЕС", поскольку за последний с лишним год союз выделил на аналогичные траты четыре миллиарда евро.
Сейчас ЕС покрывает расходы на помощь Украине через Европейский фонд мира.
Глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель в конце июня указал, что из созданного в 2021 году фонда было выделено Украине 3,6 млрд евро с начала конфликта, следующий транш на 500 млн европока не согласован. Еще 11 млрд евро было выделено странами Европы на двусторонней основе. Помимо этого еще 2 млрд евро ЕС потратит на программу для предоставления боеприпасов Украине.
Боррель также призвал задуматься о превращении Европейского фонда мира в фонд обороны Украины, чтобы оказывать ей помощь и после окончания конфликта. Представитель МИД России Мария Захарова в ответ на это заявила о превращении структуры в "фонд войны".
В середине июля страны G7 договорились о долгосрочных обязательствах по обеспечению безопасности Украины, которые в том числе включают в себя военную помощь, развитие ВПК страны, обучение ее военных и прочее.
Кремль отмечал, что спецоперация, начатая против "киевского режима", из-за его поддержки со стороны других стран фактически превратилась в "войну между Москвой и коллективным Западом". При этом Россия все равно добьется своих целей в ходе операции.
В середине июля страны G7 договорились о долгосрочных обязательствах по обеспечению безопасности Украины, которые в том числе включают в себя военную помощь, развитие ВПК страны, обучение ее военных и прочее.
Кремль отмечал, что спецоперация, начатая против "киевского режима", из-за его поддержки со стороны других стран фактически превратилась в "войну между Москвой и коллективным Западом". При этом Россия все равно добьется своих целей в ходе операции.