В Крыму загорелся полигон - Аксенов - 19.07.2023 Украина.ру
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В Крыму загорелся полигон - Аксенов
В Крыму загорелся полигон - Аксенов - 19.07.2023 Украина.ру
В Крыму загорелся полигон - Аксенов
Причины возгорания на полигоне в Кировском районе установят следственные органы. Об этом заявил 19 июля глава Крыма Сергей Аксенов в своем телеграм-канале
2023-07-19T09:33
2023-07-19T09:33
крым
аксенов
возгорание
новости
следователи
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"Причины возгорания на полигоне в Кировском районе установят следственные органы. Пострадавших нет. Эвакуированным жителям оказывается помощь, люди в пунктах временного размещения будут обеспечены всем необходимым. Ликвидация последствий будет проведена в кратчайшие сроки. Все актуальные сведения публикуются на моих страницах в социальных сетях и в Telegram. Прошу соблюдать спокойствие и доверять только официальным источникам информации", - призвал Аксенов.Он добавил, что помощи Крыму не требуется, регион справится с ситуацией своими силами в кратчайшие сроки.Ранее Аксенов сообщил, что участок трассы "Таврида" в Крыму перекрыт из-за пожара на военном полигоне в Кировском районе. По его словам, более двух тысяч человек планируют эвакуировать из четырех сел, расположенных рядом с полигоном. Транспорт объезжает опасный район через Феодосию.
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крым, аксенов, возгорание, новости, следователи
Крым, Аксенов, возгорание, Новости, следователи

В Крыму загорелся полигон - Аксенов

09:33 19.07.2023
 
© РИА Новости . Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкГлава Республики Крым Сергей Аксенов
Глава Республики Крым Сергей Аксенов - РИА Новости, 1920, 19.07.2023
© РИА Новости . Алексей Дружинин
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Причины возгорания на полигоне в Кировском районе установят следственные органы. Об этом заявил 19 июля глава Крыма Сергей Аксенов в своем телеграм-канале
"Причины возгорания на полигоне в Кировском районе установят следственные органы. Пострадавших нет. Эвакуированным жителям оказывается помощь, люди в пунктах временного размещения будут обеспечены всем необходимым. Ликвидация последствий будет проведена в кратчайшие сроки. Все актуальные сведения публикуются на моих страницах в социальных сетях и в Telegram. Прошу соблюдать спокойствие и доверять только официальным источникам информации", - призвал Аксенов.
Он добавил, что помощи Крыму не требуется, регион справится с ситуацией своими силами в кратчайшие сроки.
Ранее Аксенов сообщил, что участок трассы "Таврида" в Крыму перекрыт из-за пожара на военном полигоне в Кировском районе. По его словам, более двух тысяч человек планируют эвакуировать из четырех сел, расположенных рядом с полигоном. Транспорт объезжает опасный район через Феодосию.
Вчера, 16:54
Журналисты Reuters рассказали, какие надводные беспилотники мог использовать Киев в атаках на КрымВСУ могли использовать надводные беспилотники для атак на Крым, так как они способны переносить большее количество взрывчатки, чем летательные аппараты, сообщили журналисты Reuters
 
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