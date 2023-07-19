https://ukraina.ru/20230719/1048105544.html

В Крыму загорелся полигон - Аксенов

В Крыму загорелся полигон - Аксенов - 19.07.2023 Украина.ру

В Крыму загорелся полигон - Аксенов

Причины возгорания на полигоне в Кировском районе установят следственные органы. Об этом заявил 19 июля глава Крыма Сергей Аксенов в своем телеграм-канале

2023-07-19T09:33

2023-07-19T09:33

2023-07-19T09:33

крым

аксенов

возгорание

новости

следователи

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102158/29/1021582934_0:0:2989:1681_1920x0_80_0_0_ab6c3a06d78183790a5a74611899a4ad.jpg.webp

"Причины возгорания на полигоне в Кировском районе установят следственные органы. Пострадавших нет. Эвакуированным жителям оказывается помощь, люди в пунктах временного размещения будут обеспечены всем необходимым. Ликвидация последствий будет проведена в кратчайшие сроки. Все актуальные сведения публикуются на моих страницах в социальных сетях и в Telegram. Прошу соблюдать спокойствие и доверять только официальным источникам информации", - призвал Аксенов.Он добавил, что помощи Крыму не требуется, регион справится с ситуацией своими силами в кратчайшие сроки.Ранее Аксенов сообщил, что участок трассы "Таврида" в Крыму перекрыт из-за пожара на военном полигоне в Кировском районе. По его словам, более двух тысяч человек планируют эвакуировать из четырех сел, расположенных рядом с полигоном. Транспорт объезжает опасный район через Феодосию.

https://ukraina.ru/20230718/1048097470.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

крым, аксенов, возгорание, новости, следователи