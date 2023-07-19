В Крыму загорелся полигон - Аксенов
Причины возгорания на полигоне в Кировском районе установят следственные органы. Об этом заявил 19 июля глава Крыма Сергей Аксенов в своем телеграм-канале
"Причины возгорания на полигоне в Кировском районе установят следственные органы. Пострадавших нет. Эвакуированным жителям оказывается помощь, люди в пунктах временного размещения будут обеспечены всем необходимым. Ликвидация последствий будет проведена в кратчайшие сроки. Все актуальные сведения публикуются на моих страницах в социальных сетях и в Telegram. Прошу соблюдать спокойствие и доверять только официальным источникам информации", - призвал Аксенов.
Он добавил, что помощи Крыму не требуется, регион справится с ситуацией своими силами в кратчайшие сроки.
Ранее Аксенов сообщил, что участок трассы "Таврида" в Крыму перекрыт из-за пожара на военном полигоне в Кировском районе. По его словам, более двух тысяч человек планируют эвакуировать из четырех сел, расположенных рядом с полигоном. Транспорт объезжает опасный район через Феодосию.