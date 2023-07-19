https://ukraina.ru/20230719/1048104657.html

Взрывы, уничтожение техники, правда о гибели детей. Главное на Украине на утро 19 июля

Взрывы, уничтожение техники, правда о гибели детей. Главное на Украине на утро 19 июля - 19.07.2023 Украина.ру

Взрывы, уничтожение техники, правда о гибели детей. Главное на Украине на утро 19 июля

Украина.ру, 19.07.2023

2023-07-19T09:00

2023-07-19T09:00

2023-07-19T11:41

хроники

спецоперация

эксклюзив

всу

военная техника

техника

bayraktar tb2 (байрактар)

уничтожение

дети

оон

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На Украине в разных регионах звучали взрывы и воздушная тревога. Российским военным удалось сбить один из последних украинских беспилотников турецкого производства Bayraktar и уничтожить другую технику ВСУ. ООН уже не может скрывать правду о гибели детей при обстрелах националистовВ ночь на среду в Киеве и ряде областей на севере и востоке Украины объявили воздушную тревогу. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.Сигналы тревоги звучали в украинской столице и Киевской области, а также в Черниговской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Харьковской, Днепропетровской областях. Тревогу также объявили в подконтрольных Киеву частях ДНР и Запорожской области.Мэр Киева Виталий Кличко сообщал о работе систем противовоздушной обороны в городе и области.Украинское издание «Общественное» писало о взрывах в городе Кропивницкий (бывший Кировоград).Также СМИ информировали о взрывах в Одессе. Причем по меньшей мере о двух сериях взрывов в городе.Председатель запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов писал о серии взрывов в находящемся под контролем Киева городе Запорожье.В Житомирской области был поврежден инфраструктурный объект, рассказал глава областной военной администрации Виталий Буненко. Подробности пока не известны.Вооруженные силы России начали наносить удары по украинской инфраструктуре осенью минувшего года — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы.Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.Уничтожение техники ВСУВоенные 83-й отдельной десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил РФ за два дня поразили беспилотными барражирующими боеприпасами «Ланцет» семь объектов ВСУ на Артемовском направлении, в том числе пункт управления и две гаубицы.СМИ опубликовали видео, в первой части которого виден замаскированный командный пункт, обнаруженный оператором-корректировщиком расчета БПЛА. После наблюдения и доразведки по нему был нанесен удар дроном-камикадзе, о чем свидетельствуют кадры и сообщает боец подразделения разведки ВДВ с позывным «Небо». Далее следуют кадры обнаружения и поражения двух гаубиц ВСУ.Также военным удалось уничтожить украинский зенитно-ракетный комплекс «Оса».На кадрах с Артемовского направления видно, что украинские военные не замечают «Ланцет», ЗРК ведет огонь в ином направлении. Беспилотный барражирующий боеприпас успешно поражает цель.Ранее в Минобороны России сообщили, что российские военные на Южнодонецком и Запорожском направлениях в течение суток отразили в общей сложности шесть атак, потери Украины превысили 200 военных. На Южнодонецком направлении ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии группировки войск «Восток» нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Урожайное (ДНР) и Приютное Запорожской области, отмечали в ведомстве.Кроме того, Минобороны России показало, как артиллеристы Центрального военного округа (ЦВО) в ходе контрбатарейной борьбы уничтожили польскую самоходную гаубицу Krab на Краснолиманском направлении.«Военнослужащие артиллерийского соединения ЦВО совместным огнем из двух 152-миллимертовых самоходных артиллерийских установок (САУ) 2С19 "Мста-С" уничтожили самоходную гаубицу Krab западного производства на Краснолиманском направлении», — сообщили в оборонном ведомстве.В МО добавили, что координаты местоположения цели были получены с беспилотника. После прибытия на огневую позицию две САУ «Мста-С» перевели орудия из походного положения в боевое, навелись и получили подтверждение цели. Польский Krab скрывался в лесополосе. Он был уничтожен двойным залпом.Как указали в ведомстве, расчеты САУ «Мста-С» артиллерийских подразделений ЦВО ежедневно выполняют огневые задачи по уничтожению различных целей и выполняют комплекс мероприятий контрбатарейной борьбы с артиллерией противника.«Работаем на различные дальности — от 8 до 30 километров, поражаем как опорные пункты ВСУ, так и легкую и тяжелобронированную технику. Приходилось работать по различным артиллерийским установкам — это польские "Крабы", "три топора" американские так называемые (гаубица М777. — Ред.). Самый жирный пример — три танка мы подожгли за сутки», — рассказал старший офицер батареи с позывным «Воронеж».По словам заместителя командира сводной казачьей бригады «Дон» Добровольческого штурмового казачьего корпуса с позывным «Кум», россиянам также удалось сбить один из последних украинских беспилотников турецкого производства Bayraktar на Кинбурнской косе в Херсонской области.Кинбурнская коса входила при украинской власти в состав Николаевской области, но по итогам референдума в сентябре 2022 года вместе с Херсонской областью вошла в состав России.В конце мая в американском Центре военно-морского анализа сообщили, что беспилотники Bayraktar, которые Турция передавала Украине, в настоящее время практически полностью уничтожены, они оказались уязвимы перед российскими средствами ПВО и РЭБ.В середине июля украинский министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин заявил, что на Украине началось строительство завода по производству БПЛА Bayraktar. Ранее гендиректор турецкой компании Baykar Халук Байрактар сообщал, что компания рассчитывает начать производство боевых БПЛА Bayraktar TB2 и Bayraktar Akinci на Украине в 2025 году.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.Гибель детейСенатор от Донецкой Народной Республики (ДНР), член парламентской комиссии по расследованию преступлений Киева против детей Наталья Никонорова заверила, что ООН уже не может скрывать правду о гибели и ранении детей из-за обстрелов со стороны Украины.«В сознании Запада уже проклевываются первые ростки. Совсем недавно вышел отчет Управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ ООН). В нем сообщается о гибели и ранении детей из-за обстрелов со стороны Украины. Во-вторых, сейчас ООН признала 212 случаев атак, направленных на школы и больницы», — сказала она.Никонорова отметила, что таких случаев гораздо больше, потому что «украинцы прицельно уничтожают именно социальные объекты: школы, больницы, равно как и рынки, магазины, кинотеатры, театры и так далее».Она напомнила, что реакция Запада на нарушение Украиной большого количества международных конвенций была видна на протяжении восьмилетнего конфликта между Киевом и Донбассом — это «полное покрывательство» действий Украины. Это же и отмечалось во время минских переговоров — тогда ОБСЕ абсолютно точно занимала сторону Украины, отметила парламентарий.«Более того, недавно состоялось заседание Совета безопасности ООН по формуле Арриа (неформальная встреча для обсуждения различных тем. — Ред.), куда были приглашены наши представители. Среди них уполномоченный по правам человека и уполномоченный по правам ребенка, а также представитель общественности, пострадавшая от действий украинского режима — у нее погибла дочь. Но представители так называемого коллективного Запада вообще отказались слушать и покинули зал заседаний. Мы прекрасно понимаем, что говорить здесь о какой-то объективности и адекватности в оценке происходящего не приходится», — добавила Никонорова.По словам сенатора, Россия рассчитывает, что страны, занимающие нейтральную позицию и стремящиеся разобраться в вопросе, «проанализируют представленную информацию и факты, смогут сделать свои собственные выводы».«Истину скрыть очень сложно. И какие бы манипуляции общественным сознанием не использовали западные страны, все равно они не получат желаемого эффекта. Потому что правда есть правда и факты есть факты — их очень сложно отрицать», — заключила парламентарий.Спикер Госдумы Вячеслав Володин ранее предложил поручить вице-спикеру ГД Анне Кузнецовой подготовить предложения о проведении парламентского расследования о преступлениях киевского режима в отношении детей Донбасса. Госдума 20 июня одобрила постановление о поддержке начала такого расследования. Совет Федерации 21 июня сформировал сенаторскую часть парламентской комиссии, сопредседателем со стороны палаты стала вице-спикер Галина Карелова. Первое заседание комиссии прошло 30 июня.Комиссия включила в себя четыре рабочие группы с профильными задачами. Первая будет заниматься сбором материалов и фактов о преступлениях киевского режима в отношении несовершеннолетних, их анализом и оценкой. Вторая группа будет заниматься вопросами международно-правовой оценки фактов нарушений киевским режимом прав и свобод несовершеннолетних, третья — вопросами совершенствования защитных механизмов в отношении несовершеннолетних от посягательств на их права и свободы со стороны иностранных государств. Четвертая рабочая группа — по совершенствованию мер соцподдержки и реабилитации несовершеннолетних, пострадавших от действий киевского режима.

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Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

хроники, спецоперация, эксклюзив, всу, военная техника, техника, bayraktar tb2 (байрактар), уничтожение, дети, оон, взрывы, киев, область