Леся Украинка. Поэтесса предрассветной зари и "красная тряпка" для начитанных радикалов - 19.07.2023 Украина.ру
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История
https://ukraina.ru/20230719/1048022365.html
Леся Украинка. Поэтесса предрассветной зари и "красная тряпка" для начитанных радикалов
Леся Украинка. Поэтесса предрассветной зари и "красная тряпка" для начитанных радикалов - 19.07.2023 Украина.ру
Леся Украинка. Поэтесса предрассветной зари и "красная тряпка" для начитанных радикалов
Летом 1913 года, 19 июля по старому стилю, в поселке Сурами Тифлисской губернии не стало поэтессы, модернистки, женщины, сочувствовавшей всем порабощенным и угнетенным – украинки Ларисы Косач, Леси Украинки
2023-07-19T18:00
2023-07-19T18:00
история
эксклюзив
леся украинка
поэзия
поэтесса
социализм
феминизм
история
история украины
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Её именем едва ли ни во всех украинских городах названы улицы, бульвары, театры и университеты, дети в школах добровольно-принудительно читают её знаменитое стихотворение Contra Spem Spero! (без надежды надеюсь – ред.), но читали ли Лесю Украинку на самом деле министры и комиссии, принимающие сегодня на Украине решения? Большой вопрос. Если бы читали – ужаснулись бы и "отменили" великую поэтессу.Любой украинец встречается с поэтессой каждый день: её портрет красуется на двухсотгривневой купюре, а в рейтинге "выдающихся украинцев", составленном в октябре 2022 года, она заняла почетное третье место после поэта-кобзаря Тараса Шевченко и президента Владимира Зеленского. Рейтинг, к слову, сильно изменился за последние пару лет, а в десятку также вошли Михаил Грушевский, Иван Франко, Степан Бандера, Валерий Залужный – в общем, люди, которые могли бы и не найти общий язык.Некоторые украинские активисты, которых, как Шурочку из "Служебного романа" "на общественную работу однажды выдвинули, а задвинуть не могут", оказались более начитанными, чем борец со всем советским министр культуры Ткаченко, объявив войну, следом за Пушкиным или Горьким и сакральной фигуре Леси Украинки.Совсем недавно в Киеве, на Байковом кладбище, где, среди других выдающихся украинских деятелей, похоронена поэтесса, вандалы "декоммунизировали" советскую табличку на памятнике на могиле поэтессы."Леся Украинка, стоя близко к народно-освободительному движению вообще и пролетарскому в частности, отдавала ему все силы, сеяла разумное, доброе, вечное", – надпись была дословной цитатой из статьи в газете "Правда", опубликованной в 1913 году.Если "национально-освободительное" движение активисты снести могли, то "пролетарское" – разумеется, нет. Впрочем, на "десоветизации", а именно так выразилась активистка Марина Надеина еще в 2021 году – в год 150-ти летнего юбилея Леси Украинки, всех памятников поэтессе они настаивали уже давно:"Человека, который взял в качестве псевдонима свою украинскую национальность, приписывают к пролетарскому движению и воспевают чужим для него языком", - писала тогда Надеина."Десоветизации" подверглись не только памятники в Киеве и Луцке, неутомимые активисты добрались даже до мемориальной доски в Сан-Ремо, на вилле Адриана, где несколько лет прожила поэтесса: итальянская надпись тоже пришлась не по душе, и её продублировали украинской: "На цiи вiллi в 1901 — 1903 роках жила поетеса Леся Украiнка — палка виразница украинского национального духу" (на этой вилле в 1901 — 1903 годах проживала Леся Украинка – страстная выразительница украинского национального духа" — ред.)Зачем же коварные большевики так старались присвоить себе украинскую национальную поэтессу, ратовавшую исключительно за интересы нации и земли? Ну, или как там у них принято…Пытаясь убедить в этом украинскую аудиторию, "Суспільне" в том же 2021 году дошло до "спиритического сеанса", выпустив на своем сайте "интервью с Лесей Украинкой", в котором она, совершенно уверенно рассуждает о необходимости закрытия оппозиционных СМИ, пандемии коронавируса и падающем рейтинге Зеленского.Вероятнее всего, потому, что сама Леся Украинка со своими взглядами определилась довольно рано, и, как и любая творческая, прогрессивная личность своего времени, мечтала о справедливом равенстве между людьми.Во-первых, Леся Украинка была феминисткой. То есть хотела знать, о том, что она личность, самостоятельно определяющая ход своей жизни, профессиональная, образованная, самодостаточная. Образована поэтесса была действительно блестяще: в возрасте 19-ти лет уже переводила Пьера Менара и Гастона Мосперо, впоследствии – Адама Мицкевича, Николая Гоголя, Гомера, Виктора Гюго.Во-вторых, Леся Украинка была социалисткой, и вполне конкретно заявляла о своих убеждениях, являясь соучредительницей организации "Украинская социал-демократия", в которой ее главным делом стал перевод "Манифеста Коммунистической партии" Карла Маркса и Фридриха Энгельса на украинский язык. Этот факт современные биографы всякий раз дают с пометкой "не подтверждённый", но поэтесса писала о своих переводах Ивану Франко в 1901 году, так что, это выглядит довольно-таки нелепо.Непосредственно в предисловии к "Манифесту" она пишет следующее:"Коммунистический манифест" мастерски и блестяще излагает основные, путеводные идеи современного социализма. Вот почему его появление и приветствовали так радостно передовые люди революционного лагеря. После подавления революции сорок восьмого года среди общей тишины забыли несколько и о "Коммунистическом манифесте".В шестидесятых годах после основания Международного товарищества рабочих "Манифест" снова выступает на первый план, а впоследствии с восьмидесятых годов вместе с огромным ростом социалистического рабочего движения становится достоянием пролетариата всех цивилизованных стран, от Калифорнии до Сибири. Повсюду, в каждой стране, где поднимается рабочий люд, прежде всего переводится этот мастерской набросок наших великих учителей Маркса и Энгельса.Теперь приходит черед и Украине. Мы впервые издаем на украинском языке это произведение, этот очерк и изложение мировоззрения и программы современного пролетариата, который борется за лучшую будущность."Социалистические идеи Леся Украинка изложила еще в своей неоконченной статье "Государственный строй", которая могла бы быть опубликована в 1898 году:Впрочем, все прогрессивные литераторы того времени, включая дядю поэтессы –основоположником украинского социализма Михаила Драгоманова, ученого и публициста, так или иначе писали о раскрепощении людей, о правах всех угнетенных групп, о более справедливом устройстве мира.Именно в эти годы, годы украинского модернизма, названные Леонилой Мищенко "годами предрассветных огней", появляется "Человек" Ольги Кобылянской, "Маклена Граса" Николая Кулиша, "Моисей" Франко, "Фата Моргана" Михаила Коцюбинского...
https://ukraina.ru/20230225/1043770184.html
https://ukraina.ru/20210225/1030670675.html
https://ukraina.ru/20230221/1043611540.html
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Мария Нестерова
Мария Нестерова
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эксклюзив, леся украинка, поэзия, поэтесса, социализм, феминизм, история, история украины
История, Эксклюзив, Леся Украинка, поэзия, поэтесса, социализм, феминизм, История, история Украины

Леся Украинка. Поэтесса предрассветной зари и "красная тряпка" для начитанных радикалов

18:00 19.07.2023
 
© 24smi.orgЛеся Украинка
Леся Украинка
© 24smi.org
Читать в
Мария Нестерова
автор издания Украина.ру
Все материалы
Летом 1913 года, 19 июля по старому стилю, в поселке Сурами Тифлисской губернии не стало поэтессы, модернистки, женщины, сочувствовавшей всем порабощенным и угнетенным – украинки Ларисы Косач, Леси Украинки
Её именем едва ли ни во всех украинских городах названы улицы, бульвары, театры и университеты, дети в школах добровольно-принудительно читают её знаменитое стихотворение Contra Spem Spero! (без надежды надеюсь – ред.), но читали ли Лесю Украинку на самом деле министры и комиссии, принимающие сегодня на Украине решения? Большой вопрос. Если бы читали – ужаснулись бы и "отменили" великую поэтессу.
Любой украинец встречается с поэтессой каждый день: её портрет красуется на двухсотгривневой купюре, а в рейтинге "выдающихся украинцев", составленном в октябре 2022 года, она заняла почетное третье место после поэта-кобзаря Тараса Шевченко и президента Владимира Зеленского. Рейтинг, к слову, сильно изменился за последние пару лет, а в десятку также вошли Михаил Грушевский, Иван Франко, Степан Бандера, Валерий Залужный – в общем, люди, которые могли бы и не найти общий язык.
Некоторые украинские активисты, которых, как Шурочку из "Служебного романа" "на общественную работу однажды выдвинули, а задвинуть не могут", оказались более начитанными, чем борец со всем советским министр культуры Ткаченко, объявив войну, следом за Пушкиным или Горьким и сакральной фигуре Леси Украинки.
Совсем недавно в Киеве, на Байковом кладбище, где, среди других выдающихся украинских деятелей, похоронена поэтесса, вандалы "декоммунизировали" советскую табличку на памятнике на могиле поэтессы.
"Леся Украинка, стоя близко к народно-освободительному движению вообще и пролетарскому в частности, отдавала ему все силы, сеяла разумное, доброе, вечное", – надпись была дословной цитатой из статьи в газете "Правда", опубликованной в 1913 году.
Леся Украинка
25 февраля, 17:56История
Без всякого "австрийского генштаба": как вывели украинку
Если "национально-освободительное" движение активисты снести могли, то "пролетарское" – разумеется, нет. Впрочем, на "десоветизации", а именно так выразилась активистка Марина Надеина еще в 2021 году – в год 150-ти летнего юбилея Леси Украинки, всех памятников поэтессе они настаивали уже давно:
"Человека, который взял в качестве псевдонима свою украинскую национальность, приписывают к пролетарскому движению и воспевают чужим для него языком", - писала тогда Надеина.
"Десоветизации" подверглись не только памятники в Киеве и Луцке, неутомимые активисты добрались даже до мемориальной доски в Сан-Ремо, на вилле Адриана, где несколько лет прожила поэтесса: итальянская надпись тоже пришлась не по душе, и её продублировали украинской: "На цiи вiллi в 1901 — 1903 роках жила поетеса Леся Украiнка — палка виразница украинского национального духу" (на этой вилле в 1901 — 1903 годах проживала Леся Украинка – страстная выразительница украинского национального духа" — ред.)
Зачем же коварные большевики так старались присвоить себе украинскую национальную поэтессу, ратовавшую исключительно за интересы нации и земли? Ну, или как там у них принято…
Пытаясь убедить в этом украинскую аудиторию, "Суспільне" в том же 2021 году дошло до "спиритического сеанса", выпустив на своем сайте "интервью с Лесей Украинкой", в котором она, совершенно уверенно рассуждает о необходимости закрытия оппозиционных СМИ, пандемии коронавируса и падающем рейтинге Зеленского.
Вероятнее всего, потому, что сама Леся Украинка со своими взглядами определилась довольно рано, и, как и любая творческая, прогрессивная личность своего времени, мечтала о справедливом равенстве между людьми.
Во-первых, Леся Украинка была феминисткой. То есть хотела знать, о том, что она личность, самостоятельно определяющая ход своей жизни, профессиональная, образованная, самодостаточная. Образована поэтесса была действительно блестяще: в возрасте 19-ти лет уже переводила Пьера Менара и Гастона Мосперо, впоследствии – Адама Мицкевича, Николая Гоголя, Гомера, Виктора Гюго.
Во-вторых, Леся Украинка была социалисткой, и вполне конкретно заявляла о своих убеждениях, являясь соучредительницей организации "Украинская социал-демократия", в которой ее главным делом стал перевод "Манифеста Коммунистической партии" Карла Маркса и Фридриха Энгельса на украинский язык. Этот факт современные биографы всякий раз дают с пометкой "не подтверждённый", но поэтесса писала о своих переводах Ивану Франко в 1901 году, так что, это выглядит довольно-таки нелепо.
Леся Украинка
25 февраля 2021, 17:13
«Без надежды надеюсь». 150 лет со дня рождения Леси УкраинкиВыдающаяся поэтесса перевела на украинский «Манифест Коммунистической партии»
Непосредственно в предисловии к "Манифесту" она пишет следующее:
"Коммунистический манифест" мастерски и блестяще излагает основные, путеводные идеи современного социализма. Вот почему его появление и приветствовали так радостно передовые люди революционного лагеря. После подавления революции сорок восьмого года среди общей тишины забыли несколько и о "Коммунистическом манифесте".
В шестидесятых годах после основания Международного товарищества рабочих "Манифест" снова выступает на первый план, а впоследствии с восьмидесятых годов вместе с огромным ростом социалистического рабочего движения становится достоянием пролетариата всех цивилизованных стран, от Калифорнии до Сибири. Повсюду, в каждой стране, где поднимается рабочий люд, прежде всего переводится этот мастерской набросок наших великих учителей Маркса и Энгельса.
Теперь приходит черед и Украине. Мы впервые издаем на украинском языке это произведение, этот очерк и изложение мировоззрения и программы современного пролетариата, который борется за лучшую будущность."
Социалистические идеи Леся Украинка изложила еще в своей неоконченной статье "Государственный строй", которая могла бы быть опубликована в 1898 году:
"Будто не все люди способны жить свободно, и что испокон веков были, есть и будут между людьми господа и подданные, и что так оно и должно быть, а кто хочет изменить такой строй, тот или дурак, или преступник".
Впрочем, все прогрессивные литераторы того времени, включая дядю поэтессы –основоположником украинского социализма Михаила Драгоманова, ученого и публициста, так или иначе писали о раскрепощении людей, о правах всех угнетенных групп, о более справедливом устройстве мира.
Именно в эти годы, годы украинского модернизма, названные Леонилой Мищенко "годами предрассветных огней", появляется "Человек" Ольги Кобылянской, "Маклена Граса" Николая Кулиша, "Моисей" Франко, "Фата Моргана" Михаила Коцюбинского...
21 февраля, 08:00История
Украинская поэтесса среди жертв Бабьего Яра
 
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