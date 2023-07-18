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Мишустин призвал в кратчайшие сроки восстановить Крымский мост
Мишустин призвал в кратчайшие сроки восстановить Крымский мост - 18.07.2023 Украина.ру
Мишустин призвал в кратчайшие сроки восстановить Крымский мост
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что Крымский мост нужно восстановить в максимально короткие сроки. Об этом он заявил на заседании координационного совета по снабжению армии РФ 18 июля
2023-07-18T18:14
2023-07-18T18:14
2023-07-18T18:14
новости
михаил мишустин
крымский мост
восстановление
теракт
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17 июля произошла террористическая атака на Крымский мост, сказал Мишустин. Он добавил, что правительственная комиссия уже приступила к ликвидации последствий инцидента.По поручению президента на место теракта прибыл вице-премьер Марат Хуснуллин, строители проводят обследование инфраструктуры, сказал премьер-министр.Мишустин подчеркнул, что одним из важных направлений является фортификация линий российских войск. Оборудование районов обороны завершено на всех рубежах, указал премьер-министр.Строители восстановят Крымский мост после теракта к осени. Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин на совещании с президентом России Владимиром Путиным. Он добавил, что двустороннее автомобильное движение по одной части моста планируют запустить к 15 сентября, по другой - к 1 ноября. Автобусное движение в Крым из ДНР возобновлено в полном объёме, транспорт будет следовать по альтернативному сухопутному маршруту. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса ДНР 18 июля.Врио главы ДНР сообщил о мерах по ускоренному прохождению КПП на административной границе республик. По пути следования автомобилистов все АЗС будут обеспечены бензином и товарами первой необходимости.После теракта на Крымском мосту движение автотранспорта запущено в реверсивном режиме, сообщили в пресс-службе Минтранса Крыма.
https://ukraina.ru/20230718/1048078792.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, михаил мишустин, крымский мост, восстановление, теракт, крым
Новости, Михаил Мишустин, Крымский мост, восстановление, теракт, Крым
Мишустин призвал в кратчайшие сроки восстановить Крымский мост
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что Крымский мост нужно восстановить в максимально короткие сроки. Об этом он заявил на заседании координационного совета по снабжению армии РФ 18 июля
17 июля произошла террористическая атака на Крымский мост, сказал Мишустин. Он добавил, что правительственная комиссия уже приступила к ликвидации последствий инцидента.
По поручению президента на место теракта прибыл вице-премьер Марат Хуснуллин, строители проводят обследование инфраструктуры, сказал премьер-министр.
"Здесь важно максимально быстро восстановить возможности этой транспортной артерии", - сказал Мишустин.
Мишустин подчеркнул, что одним из важных направлений является фортификация линий российских войск. Оборудование районов обороны завершено на всех рубежах, указал премьер-министр.
Строители восстановят Крымский мост после теракта к осени. Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин на совещании с президентом России Владимиром Путиным. Он добавил, что двустороннее автомобильное движение по одной части моста планируют запустить к 15 сентября, по другой - к 1 ноября.
Автобусное движение в Крым из ДНР возобновлено в полном объёме, транспорт будет следовать по альтернативному сухопутному маршруту. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса ДНР 18 июля.
Врио главы ДНР сообщил о мерах по ускоренному прохождению КПП на административной границе республик. По пути следования автомобилистов все АЗС будут обеспечены бензином и товарами первой необходимости.
После теракта на Крымском мосту движение автотранспорта запущено в реверсивном режиме, сообщили в пресс-службе Минтранса Крыма.