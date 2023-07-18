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Мишустин призвал в кратчайшие сроки восстановить Крымский мост

Мишустин призвал в кратчайшие сроки восстановить Крымский мост - 18.07.2023 Украина.ру

Мишустин призвал в кратчайшие сроки восстановить Крымский мост

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что Крымский мост нужно восстановить в максимально короткие сроки. Об этом он заявил на заседании координационного совета по снабжению армии РФ 18 июля

2023-07-18T18:14

2023-07-18T18:14

2023-07-18T18:14

новости

михаил мишустин

крымский мост

восстановление

теракт

крым

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17 июля произошла террористическая атака на Крымский мост, сказал Мишустин. Он добавил, что правительственная комиссия уже приступила к ликвидации последствий инцидента.По поручению президента на место теракта прибыл вице-премьер Марат Хуснуллин, строители проводят обследование инфраструктуры, сказал премьер-министр.Мишустин подчеркнул, что одним из важных направлений является фортификация линий российских войск. Оборудование районов обороны завершено на всех рубежах, указал премьер-министр.Строители восстановят Крымский мост после теракта к осени. Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин на совещании с президентом России Владимиром Путиным. Он добавил, что двустороннее автомобильное движение по одной части моста планируют запустить к 15 сентября, по другой - к 1 ноября. Автобусное движение в Крым из ДНР возобновлено в полном объёме, транспорт будет следовать по альтернативному сухопутному маршруту. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса ДНР 18 июля.Врио главы ДНР сообщил о мерах по ускоренному прохождению КПП на административной границе республик. По пути следования автомобилистов все АЗС будут обеспечены бензином и товарами первой необходимости.После теракта на Крымском мосту движение автотранспорта запущено в реверсивном режиме, сообщили в пресс-службе Минтранса Крыма.

https://ukraina.ru/20230718/1048078792.html

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новости, михаил мишустин, крымский мост, восстановление, теракт, крым