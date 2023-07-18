https://ukraina.ru/20230718/1048099627.html

Обстрелы, восстановление Крымского моста, повестки чиновникам и любителям рэпа. Итоги 18 июля

Обстрелы, восстановление Крымского моста, повестки чиновникам и любителям рэпа. Итоги 18 июля - 18.07.2023 Украина.ру

Обстрелы, восстановление Крымского моста, повестки чиновникам и любителям рэпа. Итоги 18 июля

Врачи сообщили о состоянии пострадавших от обстрела Белгородской области; на Украине продолжается массовая мобилизация; Мишустин рассказал о восстановлении Крымского моста и нуждах СВО

2023-07-18T17:50

2023-07-18T17:50

2023-07-18T17:51

эксклюзив

хроники

мобилизация

обстрелы

украина

крымский мост

повестки

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Обстрелы Белгородской области и ДНРДвое пострадавших при обстреле поселка Шамино Белгородской области были прооперированы, сообщил в комментарии агентству РИА Новости Главврач белгородской больницы №2 Роман Проценко."Из четырех пациентов двум была выполнена операция. Третьему ведется динамические наблюдение, возможно, через некоторое время понадобится оперативное лечение. Четвертый пациент – стабильный", - уточнил он.Об обстреле поселка в первой половине дня сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков:"Под обстрел вооруженных сил Украины попала окраина поселка Шамино. По предварительным данным, 5 человек пострадали — мирные жители. Бригадами скорой медицинской помощи все пострадавшие доставлены в городскую больницу №2. У одного мужчины осколочное ранение грудной клетки, его состояние врачи оценивают, как средней степени тяжести. Еще у 4 - ранения легкой степени тяжести. Вся необходимая медицинская помощь оказывается", - написал он.Пятого пострадавшего врачи отправили на амбулаторное лечение, у него было касательное ранение бедра, добавил врач, комментируя состояние пациентов.После сообщения об обстреле Шамино, Гладков также написал, что украинские военные ведут огонь по хутору Бабка Валуйского городского округа.Осколками снарядов была повреждена линия электропередачи, в результате чего два населенных пункта остались без электричества, однако пострадавших и погибших нет.Во вторник, 18 июля, также несколько раз был обстрелян Донецк. По сообщению мэра города Алексея Кулемзина, в многоквартирном доме по улице Абакумова, попавшем под обстрел, погибла женщина 1959 года рождения. Также были повреждены частные дома в Киевском районе грода.Заявления МишустинаПремьер-министр России Михаил Мишустин в ходе заседания координационного совета по обеспечению Вооруженных сил РФ прокомментировал теракт на Крымском мосту и ряд вопросов, связанных со специальной военной операцией.В частности, он заверил, что над вопросом восстановления Крымского моста работает правительственная комиссия:"Вчера произошла новая террористическая атака на Крымский мост. Правительственная комиссия уже занимается ликвидацией последствий этого инцидента. Крымский мост нужно восстановить максимально быстро."Потребности специальной военной операции финансируются в полном объеме, несмотря на санкции, также сказал Мишустин.Кроме того, отметил он, необходимо следить за максимально эффективным расходованием средств на оборонное производство.За время проведения специальной военной операции российский военно-промышленный комплекс нарастил и расширил производство по всем позициям, необходимым на фронте, рассказал Мишустин. В частности, это касается беспилотников и танков."Поставки истребителей пятого поколения в Вооруженные силы РФ планируется нарастить. В России к таким боевым самолетам относится Су-57. Самолет предназначен для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей", - отметил министр.Карательная мобилизация на УкраинеВсеобщая мобилизация на Украине набирает обороты, повестки, в то числе, вручают "нарушителям общественного порядка".Полиция Киевской области во вторник опубликовала видео с извинениями жителя Боярки столичного региона за то, что тот со своей спутницей слушал на улице русский рэп.Неделей ранее Киевский горсовет запретил прослушивание любого российского медиа-контента в общественных местах.На видео мужчина на корявом русско-украинском суржике просит прощения за русскую музыку и благодарит за сделанное ему замечание. Помимо замечания оба "нарушителя" получили административный штраф, а мужчина еще и повестку.В свою очередь львовские военкомы вручили повестки мэру Дрогобыча и членам местного исполкома прямо во время собрания.Мэр города Тарас Кучма заявил, что мобилизации не боится, хотя и имеет бронь, в соответствии с занимаемой должностью."Если нужно будет, я как офицер пойду служить. Я просился, мне пока что отказывают", - объяснил он, уточнив, что повестка, выданная сегодня, означает всего лишь сверку документов.В интервью изданию Украина.ру политик Дарья Митина рассказала, что украинские власти старались до последнего "беречь" жителей Западной Украины от мобилизации, однако теперь она варварскими методами проводится по всей территории Украины.Видео с избиениями мужчин сотрудниками военкоматов ежедневно появляются в телеграм-каналах Одессы, Черновцов, Черкасс, Николаева.Неделей ранее член Комитета Верховной Рады по нацобороне Федор Вениславский попытался объяснить "жестокие задержания призывников" тем, что нарушения "безусловно недопустимы", но чаще всего военнообязанные "сами провоцируют"."В 99% случаях это умышленная провокация, при этом, записывают и публикуют в сеть уже финал ситуации", - заявил он в комментарии украинскому изданию "Страна".

https://ukraina.ru/20230718/1048096989.html

https://ukraina.ru/20230718/1048096635.html

https://ukraina.ru/20230718/1048096314.html

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Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

эксклюзив, хроники, мобилизация, обстрелы, украина, крымский мост, повестки