https://ukraina.ru/20230718/1048099431.html

В Латвии русские джентльмены порекомендовали полицейскому не распылять газ на пляже. Теперь их ищут

В Латвии русские джентльмены порекомендовали полицейскому не распылять газ на пляже. Теперь их ищут - 18.07.2023 Украина.ру

В Латвии русские джентльмены порекомендовали полицейскому не распылять газ на пляже. Теперь их ищут

В Латвии полицейские возбудили административные дела за "грубое нападение" русских мужчин на правоохранителя. Об этом сообщил министр внутренних дел страны Марис Кучинскис, пишут журналисты латвийского издания jauns.lv

2023-07-18T18:13

2023-07-18T18:13

2023-07-18T18:13

новости

латвия

юрмала

зарубежье

полицейский

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/12/1048099129_0:0:601:338_1920x0_80_0_0_2e9685defcd17533d540523d64a78fbc.jpg.webp

Министр внутренних дел Латвии Кучинскис прокомментировал инцидент, произошедший на пляже в Юрмале. Полицейский, предположительно, распылил баллончик с перцем или слезоточивым газом в лицо одного из отдыхающих. Это вызвало негодование очевидцев. Они по-русски грубо попросили полицейского удалиться с пляжа. Кучинскис пообещал, что "агрессивные мужчины" не уйдут от наказания.Инцидент произошёл на пляже в Юрмале. Видео происходящего распространили в Сети.В начале видео полицейский, вероятно, брызнул в лицо отдыхающему мужчине баллончиком с перцем или слезоточивым газом. Второй полицейский помогал его удерживать. Мужчина от боли скрючился и упал на землю. Когда подошли другие отдыхающие, полицейский направил баллончик на них и по-русски сказал: "Ну а что мы стоим?".После к ним подошло несколько крепких мужчин и по-русски грубо попросили покинуть пляж. Молодой полицейский по-прежнему держал баллончик перед лицом мужчины, словно пистолет. Полицейский постарше встал между ними. Тут же подъехали два спасателя.Пострадавший мужчина на четвереньках начал ползти в сторону моря.Другие отдыхающие поинтересовались, для чего полицейский забрызгал мужчину газом. Ответа от полицейского не последовало. Они объяснили второму правоохранителю, что просто играли в пляжный футбол.Автор видео попросил полицейского представиться и предъявить документы. Полицейский не отреагировал.Пострадавший мужчина всё это время стоял в море на четвереньках и пытался промыть, вероятно, глаза или нос. Неравнодушные отдыхающие призывали пляжных спасателей вызвать ему скорую, однако те не реагировали.Один из отдыхающих засомневался в наличии мозгов у полицейского, если он такое сделал.Спасатели окружили полицейского, стараясь защитить его от разъяренных отдыхающих.Затем все отдыхающие дружно порекомендовали полицейскому покинуть пляж, пока "не поломали его, так как баллон не поможет". Под общим напором полицейский дождался старшего и отступил.

https://ukraina.ru/20230709/1047904395.html

юрмала

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, латвия, юрмала, зарубежье, полицейский