https://ukraina.ru/20230718/1048098947.html
Украинцев попросили выключить кондиционеры и не страдать от жары
Украинцев попросили выключить кондиционеры и не страдать от жары - 18.07.2023 Украина.ру
Украинцев попросили выключить кондиционеры и не страдать от жары
Чтобы поддержать стабильную работу энергосистемы Украины, местных жителей призвали не пользоваться кондиционерами. Об этом сообщили в пресс-службе национальной энергетической компании "Укрэнерго" 18 июля
2023-07-18T17:35
2023-07-18T17:35
2023-07-18T17:35
новости
энергетика
кондиционеры
укрэнерго
электростанции
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103168/62/1031686280_0:100:1920:1180_1920x0_80_0_0_655415ab090c9bcf693a7ca87928ca02.jpg
Потребление электроэнергии на Украине продолжает расти, говорится в сообщении кампании. Одновременно работающие кондиционеры и другие мощные приборы значительно нагружают энергосистему страны. В компании сообщили, что из-за жары потребление энергии выросло на 3% по с равнению с прошлой неделей. Отказ от использования мощной бытовой техники поможет поддержать стабильную работу энергосистемы, призвали в "Укрэнерго".В компании добавили, что включать в работу дополнительные энергоблоки сейчас трудно, потому что на электростанциях и сетях идут восстановительные работы.В апреле этого года компания "Укрэнерго" провела аукцион по распределению экспортных мощностей в Молдавию. В компании уточнили, что страна получит от Украины 650 МВт электроэнергии. После этого Украина анонсировала еще один аукцион по распределению 80 МВт для экспорта в Польшу.После первого теракта на Крымском мосту в октябре прошлого года Россия начала наносить удары по энергетической инфраструктуре Украины. 22 ноября президент Украины Владимир Зеленский констатировал, что энергетике Украины нанесен значительный системный ущерб. Он добавил, что гражданам и бизнесу пора серьезно экономить электроэнергию.
https://ukraina.ru/20230718/1048085578.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103168/62/1031686280_107:0:1814:1280_1920x0_80_0_0_36fa9f968a9b16b35f4ba210e37e0ea0.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, энергетика, кондиционеры, укрэнерго, электростанции
Новости, энергетика, кондиционеры, Укрэнерго, электростанции
Украинцев попросили выключить кондиционеры и не страдать от жары
Чтобы поддержать стабильную работу энергосистемы Украины, местных жителей призвали не пользоваться кондиционерами. Об этом сообщили в пресс-службе национальной энергетической компании "Укрэнерго" 18 июля
Потребление электроэнергии на Украине продолжает расти, говорится в сообщении кампании. Одновременно работающие кондиционеры и другие мощные приборы значительно нагружают энергосистему страны.
"Для того, чтобы покрыть растущее потребление надо задействовать дополнительную мощность, которая эквивалентна работе нескольких тепловых энергоблоков", - рассказали в "Укрэнерго".
В компании сообщили, что из-за жары потребление энергии выросло на 3% по с равнению с прошлой неделей. Отказ от использования мощной бытовой техники поможет поддержать стабильную работу энергосистемы, призвали в "Укрэнерго".
"Мы не просим полностью выключить кондиционеры и страдать от жары. Но уменьшение их использования с 16.00 до 23.00 помогут поддержать стабильную и сбалансированную работу энергосистемы", - говорится в сообщении.
В компании добавили, что включать в работу дополнительные энергоблоки сейчас трудно, потому что на электростанциях и сетях идут восстановительные работы.
В апреле этого года компания "Укрэнерго" провела аукцион по распределению экспортных мощностей в Молдавию. В компании уточнили, что страна получит от Украины 650 МВт электроэнергии. После этого Украина анонсировала еще один аукцион по распределению 80 МВт для экспорта в Польшу.
После первого теракта на Крымском мосту в октябре прошлого года Россия начала наносить удары по энергетической инфраструктуре Украины.
22 ноября президент Украины Владимир Зеленский констатировал, что энергетике Украины нанесен значительный системный ущерб. Он добавил, что гражданам и бизнесу пора серьезно экономить электроэнергию.