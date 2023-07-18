Дарья Митина: кто она
17:08 18.07.2023 (обновлено: 17:18 18.07.2023)
Российский политик, секретарь Объединенной Коммунистической Партии по международным вопросам, депутат Госдумы второго созыва
Дарья Александровна Митина родилась 14 августа 1973 года в Москве.
Окончила языковую французскую спецшколу.
В 1990–1995 годах училась на историческом факультете МГУ, получила диплом с отличием. Специализировалась по кафедре этнологии. Тема дипломной работы — «Этнодемографические и этносоциальные процессы в постсоветском Казахстане». Окончила также Институт государственного управления и социальных исследований при МГУ по специальности «государственное и муниципальное управление», получив диплом менеджера по управлению наукой.
В 1995—1998 гг. училась в аспирантуре.
В 1991 году вступила в РКРП, также вступила в РКСМ Игоря Малярова, в марте 1995 года вошла в состав ЦК РКСМ. Защитник Верховного Совета в сентябре-октябре 1993 года. Когда был учрежден Совет Студентов России, была избрана его председателем.
Состояла во фракции «Народовластие», а с конца января 1996 года до окончания срока депутатских полномочий — КПРФ; член Комитета по делам женщин, семьи и молодёжи.
В 1999 году стала одним из немногих депутатов фракции КПРФ, поддержавших кандидатуру Владимира Путина на посту премьер-министра.
В 1996 году избрана членом координационного совета Народно-патриотического союза России (НПСР).
С 2001 по 2004 год — начальник отдела Министерства промышленности, науки и технологий Российской Федерации.
С 2005 по январь 2007 года — начальник отдела Министерства образования и науки Российской Федерации.
С апреля 2007 года — заместитель гендиректора Ассоциации образовательных учреждений АПК и рыболовства.
С 2007 по 2008 год — директор департамента Института развития гражданского общества и местного самоуправления (президент А. Подберёзкин).
С 2008 года — директор Департамента по взаимодействию с органами государственной власти Фонда содействия развитию науки, образования и медицины.
В марте 2014 года участвовала в Учредительном съезде Объединённой коммунистической партии и вошла в состав её Центрального Комитета в качестве секретаря по международным связям партии. С 2015 года директор департамента Института инновационного развития.
В 2020 году награждена юбилейной медалью «Московская городская Дума. 25 лет».
Являлась независимым экспертом Х Казанского международного фестиваля мусульманского кино, входила в жюри Российско-итальянского кинофестиваля RIFF, отмечена дипломом премии Гильдии в области киноведения и кинокритики «СЛОН» в номинации кинокритика — за статьи в центральном печатном органе Союза кинематографистов газете «СК-Новости».
Занимается также природоохранной деятельностью. Осенью 2020 года издательство «Питер» опубликовало книгу Д. Митиной и С. Гафурова «Боевая экология. Как Greenpeace, WWF и другие международные экологические организации подрывают развитие России».
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