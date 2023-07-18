Дарья Митина: кто она - 18.07.2023 Украина.ру
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Дарья Митина: кто она
Дарья Митина: кто она - 18.07.2023 Украина.ру
Дарья Митина: кто она
Российский политик, секретарь Объединенной Коммунистической Партии по международным вопросам, депутат Госдумы второго созыва
2023-07-18T17:08
2023-07-18T17:18
новости
дарья митина
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Дарья Александровна Митина родилась 14 августа 1973 года в Москве.Окончила языковую французскую спецшколу. В 1990–1995 годах училась на историческом факультете МГУ, получила диплом с отличием. Специализировалась по кафедре этнологии. Тема дипломной работы — «Этнодемографические и этносоциальные процессы в постсоветском Казахстане». Окончила также Институт государственного управления и социальных исследований при МГУ по специальности «государственное и муниципальное управление», получив диплом менеджера по управлению наукой.В 1995—1998 гг. училась в аспирантуре.В 1991 году вступила в РКРП, также вступила в РКСМ Игоря Малярова, в марте 1995 года вошла в состав ЦК РКСМ. Защитник Верховного Совета в сентябре-октябре 1993 года. Когда был учрежден Совет Студентов России, была избрана его председателем. Состояла во фракции «Народовластие», а с конца января 1996 года до окончания срока депутатских полномочий — КПРФ; член Комитета по делам женщин, семьи и молодёжи. В 1999 году стала одним из немногих депутатов фракции КПРФ, поддержавших кандидатуру Владимира Путина на посту премьер-министра. В 1996 году избрана членом координационного совета Народно-патриотического союза России (НПСР). С 2001 по 2004 год — начальник отдела Министерства промышленности, науки и технологий Российской Федерации. С 2005 по январь 2007 года — начальник отдела Министерства образования и науки Российской Федерации. С апреля 2007 года — заместитель гендиректора Ассоциации образовательных учреждений АПК и рыболовства. С 2007 по 2008 год — директор департамента Института развития гражданского общества и местного самоуправления (президент А. Подберёзкин). С 2008 года — директор Департамента по взаимодействию с органами государственной власти Фонда содействия развитию науки, образования и медицины. В марте 2014 года участвовала в Учредительном съезде Объединённой коммунистической партии и вошла в состав её Центрального Комитета в качестве секретаря по международным связям партии. С 2015 года директор департамента Института инновационного развития. В 2020 году награждена юбилейной медалью «Московская городская Дума. 25 лет».Являлась независимым экспертом Х Казанского международного фестиваля мусульманского кино, входила в жюри Российско-итальянского кинофестиваля RIFF, отмечена дипломом премии Гильдии в области киноведения и кинокритики «СЛОН» в номинации кинокритика — за статьи в центральном печатном органе Союза кинематографистов газете «СК-Новости». Занимается также природоохранной деятельностью. Осенью 2020 года издательство «Питер» опубликовало книгу Д. Митиной и С. Гафурова «Боевая экология. Как Greenpeace, WWF и другие международные экологические организации подрывают развитие России».
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новости, дарья митина
Новости, Дарья Митина

Дарья Митина: кто она

17:08 18.07.2023 (обновлено: 17:18 18.07.2023)
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Дарья МитинаДарья Митина
Дарья Митина - РИА Новости, 1920, 18.07.2023
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Дарья Митина
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Российский политик, секретарь Объединенной Коммунистической Партии по международным вопросам, депутат Госдумы второго созыва
Дарья Александровна Митина родилась 14 августа 1973 года в Москве.
Окончила языковую французскую спецшколу.
В 1990–1995 годах училась на историческом факультете МГУ, получила диплом с отличием. Специализировалась по кафедре этнологии. Тема дипломной работы — «Этнодемографические и этносоциальные процессы в постсоветском Казахстане». Окончила также Институт государственного управления и социальных исследований при МГУ по специальности «государственное и муниципальное управление», получив диплом менеджера по управлению наукой.
В 1995—1998 гг. училась в аспирантуре.
В 1991 году вступила в РКРП, также вступила в РКСМ Игоря Малярова, в марте 1995 года вошла в состав ЦК РКСМ. Защитник Верховного Совета в сентябре-октябре 1993 года. Когда был учрежден Совет Студентов России, была избрана его председателем.
Состояла во фракции «Народовластие», а с конца января 1996 года до окончания срока депутатских полномочий — КПРФ; член Комитета по делам женщин, семьи и молодёжи.
В 1999 году стала одним из немногих депутатов фракции КПРФ, поддержавших кандидатуру Владимира Путина на посту премьер-министра.
В 1996 году избрана членом координационного совета Народно-патриотического союза России (НПСР).
С 2001 по 2004 год — начальник отдела Министерства промышленности, науки и технологий Российской Федерации.
С 2005 по январь 2007 года — начальник отдела Министерства образования и науки Российской Федерации.
С апреля 2007 года — заместитель гендиректора Ассоциации образовательных учреждений АПК и рыболовства.
С 2007 по 2008 год — директор департамента Института развития гражданского общества и местного самоуправления (президент А. Подберёзкин).
С 2008 года — директор Департамента по взаимодействию с органами государственной власти Фонда содействия развитию науки, образования и медицины.
В марте 2014 года участвовала в Учредительном съезде Объединённой коммунистической партии и вошла в состав её Центрального Комитета в качестве секретаря по международным связям партии. С 2015 года директор департамента Института инновационного развития.
В 2020 году награждена юбилейной медалью «Московская городская Дума. 25 лет».
Являлась независимым экспертом Х Казанского международного фестиваля мусульманского кино, входила в жюри Российско-итальянского кинофестиваля RIFF, отмечена дипломом премии Гильдии в области киноведения и кинокритики «СЛОН» в номинации кинокритика — за статьи в центральном печатном органе Союза кинематографистов газете «СК-Новости».
Занимается также природоохранной деятельностью. Осенью 2020 года издательство «Питер» опубликовало книгу Д. Митиной и С. Гафурова «Боевая экология. Как Greenpeace, WWF и другие международные экологические организации подрывают развитие России».
Дарья Митина интервью - РИА Новости, 1920, 18.07.2023
15:34
Дарья Митина о тихом сопротивлении Западной Украины: Во Львове живут такие же советские людиНе только Восточная, но и Западная Украина сопротивлялась неконституционному перевороту 2014 года, последующим репрессиям и росту националистических настроений. Сейчас голосом края остаются матери военнослужащих
 
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