https://ukraina.ru/20230718/1048098065.html

Дарья Митина: кто она

Дарья Митина: кто она - 18.07.2023 Украина.ру

Дарья Митина: кто она

Российский политик, секретарь Объединенной Коммунистической Партии по международным вопросам, депутат Госдумы второго созыва

2023-07-18T17:08

2023-07-18T17:08

2023-07-18T17:18

новости

дарья митина

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Дарья Александровна Митина родилась 14 августа 1973 года в Москве.Окончила языковую французскую спецшколу. В 1990–1995 годах училась на историческом факультете МГУ, получила диплом с отличием. Специализировалась по кафедре этнологии. Тема дипломной работы — «Этнодемографические и этносоциальные процессы в постсоветском Казахстане». Окончила также Институт государственного управления и социальных исследований при МГУ по специальности «государственное и муниципальное управление», получив диплом менеджера по управлению наукой.В 1995—1998 гг. училась в аспирантуре.В 1991 году вступила в РКРП, также вступила в РКСМ Игоря Малярова, в марте 1995 года вошла в состав ЦК РКСМ. Защитник Верховного Совета в сентябре-октябре 1993 года. Когда был учрежден Совет Студентов России, была избрана его председателем. Состояла во фракции «Народовластие», а с конца января 1996 года до окончания срока депутатских полномочий — КПРФ; член Комитета по делам женщин, семьи и молодёжи. В 1999 году стала одним из немногих депутатов фракции КПРФ, поддержавших кандидатуру Владимира Путина на посту премьер-министра. В 1996 году избрана членом координационного совета Народно-патриотического союза России (НПСР). С 2001 по 2004 год — начальник отдела Министерства промышленности, науки и технологий Российской Федерации. С 2005 по январь 2007 года — начальник отдела Министерства образования и науки Российской Федерации. С апреля 2007 года — заместитель гендиректора Ассоциации образовательных учреждений АПК и рыболовства. С 2007 по 2008 год — директор департамента Института развития гражданского общества и местного самоуправления (президент А. Подберёзкин). С 2008 года — директор Департамента по взаимодействию с органами государственной власти Фонда содействия развитию науки, образования и медицины. В марте 2014 года участвовала в Учредительном съезде Объединённой коммунистической партии и вошла в состав её Центрального Комитета в качестве секретаря по международным связям партии. С 2015 года директор департамента Института инновационного развития. В 2020 году награждена юбилейной медалью «Московская городская Дума. 25 лет».Являлась независимым экспертом Х Казанского международного фестиваля мусульманского кино, входила в жюри Российско-итальянского кинофестиваля RIFF, отмечена дипломом премии Гильдии в области киноведения и кинокритики «СЛОН» в номинации кинокритика — за статьи в центральном печатном органе Союза кинематографистов газете «СК-Новости». Занимается также природоохранной деятельностью. Осенью 2020 года издательство «Питер» опубликовало книгу Д. Митиной и С. Гафурова «Боевая экология. Как Greenpeace, WWF и другие международные экологические организации подрывают развитие России».

https://ukraina.ru/20230718/1048091545.html

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новости, дарья митина