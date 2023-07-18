https://ukraina.ru/20230718/1048097834.html

Что будет, если начнут вывозить зерно в обход России и как ответить на подрыв моста - Корнилов. Видео

Что будет, если начнут вывозить зерно в обход России и как ответить на подрыв моста - Корнилов. Видео - 18.07.2023 Украина.ру

Что будет, если начнут вывозить зерно в обход России и как ответить на подрыв моста - Корнилов. Видео

Политический обозреватель международной медиагруппы "Россия сегодня" Владимир Корнилов в эфире Украина.ру объяснил, по каким причинам зерновая сделка была... Украина.ру, 18.07.2023

2023-07-18T16:53

2023-07-18T16:53

2023-07-18T16:53

владимир корнилов

видео

россия (рф)

украина

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зерно

эрдоган

одесса

крымский мост

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Политический обозреватель международной медиагруппы "Россия сегодня" Владимир Корнилов в эфире Украина.ру объяснил, по каким причинам зерновая сделка была выгодна России, каким образом Украина будет перевозить зерно теперь и чем ответит Россия на удар по Крымскому мосту: 00:40 – О взаимосвязи между терактом на Крымском мосту и выходом России из зерновой сделки; 04:10 – Как теперь Киев будет вывозить свое зерно? 08:00 – Теракт на Крымском мосту: о реакции Запада; 11:20 – Российский ответ на подрыв Крымского моста; 14:00 – Антиукраинские акции в Польше: ожидать ли обострения отношений между Киевом и Варшавой? 17:45 – Гибель пилота СУ-25, потерпевшего крушение в Краснодарском крае: почему очевидцы не пришли на помощь?

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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