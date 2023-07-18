Что будет, если начнут вывозить зерно в обход России и как ответить на подрыв моста - Корнилов. Видео - 18.07.2023 Украина.ру
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Что будет, если начнут вывозить зерно в обход России и как ответить на подрыв моста - Корнилов. Видео
Что будет, если начнут вывозить зерно в обход России и как ответить на подрыв моста - Корнилов. Видео - 18.07.2023 Украина.ру
Что будет, если начнут вывозить зерно в обход России и как ответить на подрыв моста - Корнилов. Видео
Политический обозреватель международной медиагруппы "Россия сегодня" Владимир Корнилов в эфире Украина.ру объяснил, по каким причинам зерновая сделка была... Украина.ру, 18.07.2023
2023-07-18T16:53
2023-07-18T16:53
владимир корнилов
видео
россия (рф)
украина
сво
турция
зерно
эрдоган
одесса
крымский мост
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Политический обозреватель международной медиагруппы "Россия сегодня" Владимир Корнилов в эфире Украина.ру объяснил, по каким причинам зерновая сделка была выгодна России, каким образом Украина будет перевозить зерно теперь и чем ответит Россия на удар по Крымскому мосту: 00:40 – О взаимосвязи между терактом на Крымском мосту и выходом России из зерновой сделки; 04:10 – Как теперь Киев будет вывозить свое зерно? 08:00 – Теракт на Крымском мосту: о реакции Запада; 11:20 – Российский ответ на подрыв Крымского моста; 14:00 – Антиукраинские акции в Польше: ожидать ли обострения отношений между Киевом и Варшавой? 17:45 – Гибель пилота СУ-25, потерпевшего крушение в Краснодарском крае: почему очевидцы не пришли на помощь?
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владимир корнилов, видео, россия (рф), украина, сво, турция, зерно, эрдоган, одесса, крымский мост, владимир путин, польша, варшава, волынская резня, бандеровцы, видео
Владимир Корнилов, Видео, Россия (РФ), Украина, СВО, Турция, зерно, Эрдоган, Одесса, Крымский мост, Владимир Путин, Польша, Варшава, Волынская резня, бандеровцы

Что будет, если начнут вывозить зерно в обход России и как ответить на подрыв моста - Корнилов. Видео

16:53 18.07.2023
 
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Политический обозреватель международной медиагруппы "Россия сегодня" Владимир Корнилов в эфире Украина.ру объяснил, по каким причинам зерновая сделка была выгодна России, каким образом Украина будет перевозить зерно теперь и чем ответит Россия на удар по Крымскому мосту:
00:40 – О взаимосвязи между терактом на Крымском мосту и выходом России из зерновой сделки;
04:10 – Как теперь Киев будет вывозить свое зерно?
08:00 – Теракт на Крымском мосту: о реакции Запада;
11:20 – Российский ответ на подрыв Крымского моста;
14:00 – Антиукраинские акции в Польше: ожидать ли обострения отношений между Киевом и Варшавой?
17:45 – Гибель пилота СУ-25, потерпевшего крушение в Краснодарском крае: почему очевидцы не пришли на помощь?
 
Владимир КорниловВидеоРоссия (РФ)УкраинаСВОТурциязерноЭрдоганОдессаКрымский мостВладимир ПутинПольшаВаршаваВолынская резнябандеровцы
 
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