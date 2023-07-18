Журналисты Reuters рассказали, какие надводные беспилотники мог использовать Киев в атаках на Крым - 18.07.2023 Украина.ру
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Журналисты Reuters рассказали, какие надводные беспилотники мог использовать Киев в атаках на Крым
Журналисты Reuters рассказали, какие надводные беспилотники мог использовать Киев в атаках на Крым - 18.07.2023 Украина.ру
Журналисты Reuters рассказали, какие надводные беспилотники мог использовать Киев в атаках на Крым
ВСУ могли использовать надводные беспилотники для атак на Крым, так как они способны переносить большее количество взрывчатки, чем летательные аппараты, сообщили журналисты Reuters
2023-07-18T16:54
2023-07-18T16:54
новости
зарубежье
украина
крым
севастополь
крымский мост
беспилотники
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Журналисты издания Reuters показали, какие надводные беспилотники мог использовать Киев для атак на Крым.Савиц отметил, что безэкипажные катера более опасны, без беспилотные летательные аппараты. Морские беспилотники способны нести большие взрывчатые вещества и наносить удары по ватерлинии судов.Длина надводного беспилотника составляет 5,5 метров. Он способен развивать скорость до 80 км/час. Стоимость одной единицы составляет 250 тысяч долларов, отметили в статье. В носу беспилотника заложена боеголовка, в действие ее приводят два ударных взрывателя, снятых с авиационных бомб, считают журналисты.29 октября 2022 года Киев совершил террористическую атаку на Севастополь. Предполагается, что атака была совершена как раз такими морскими дронами.Сообщалось, что Киев во время той атаки задействовал 16 беспилотников: 7 морских дронов и 9 воздушных.Утром 17 июля глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил об остановке движения по Крымскому мосту из-за ЧП в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. Повреждения получил автомобиль, внутри которого находилась семья из Белгородской области — ребенок получил травмы, его родители погибли.В Национальном антитеррористическом комитете сообщили, что террористический акт на Крымском мосту был совершен двумя украинскими беспилотными надводными аппаратами.
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новости, зарубежье, украина, крым, севастополь, крымский мост, беспилотники
Новости, Зарубежье, Украина, Крым, Севастополь, Крымский мост, беспилотники

Журналисты Reuters рассказали, какие надводные беспилотники мог использовать Киев в атаках на Крым

16:54 18.07.2023
 
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ВСУ могли использовать надводные беспилотники для атак на Крым, так как они способны переносить большее количество взрывчатки, чем летательные аппараты, сообщили журналисты Reuters
Журналисты издания Reuters показали, какие надводные беспилотники мог использовать Киев для атак на Крым.
“Украина использовала надводные корабли без экипажа, оснащенные взрывчаткой, в качестве грозного оружия против российского флота и даже инфраструктуры”, - сказал Скотт Савиц, старший аналитик исследовательской организации RAND Corporation.
Савиц отметил, что безэкипажные катера более опасны, без беспилотные летательные аппараты. Морские беспилотники способны нести большие взрывчатые вещества и наносить удары по ватерлинии судов.
Длина надводного беспилотника составляет 5,5 метров. Он способен развивать скорость до 80 км/час. Стоимость одной единицы составляет 250 тысяч долларов, отметили в статье. В носу беспилотника заложена боеголовка, в действие ее приводят два ударных взрывателя, снятых с авиационных бомб, считают журналисты.
29 октября 2022 года Киев совершил террористическую атаку на Севастополь. Предполагается, что атака была совершена как раз такими морскими дронами.
Сообщалось, что Киев во время той атаки задействовал 16 беспилотников: 7 морских дронов и 9 воздушных.
Утром 17 июля глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил об остановке движения по Крымскому мосту из-за ЧП в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. Повреждения получил автомобиль, внутри которого находилась семья из Белгородской области — ребенок получил травмы, его родители погибли.
В Национальном антитеррористическом комитете сообщили, что террористический акт на Крымском мосту был совершен двумя украинскими беспилотными надводными аппаратами.
Обстановка у Крымского моста - РИА Новости, 1920, 18.07.2023
09:00
Обстановка у Крымского моста, провальные атаки, новый этап кризиса. Главное на Украине на утро 18 июля
 
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