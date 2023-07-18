Передача ВСУ кассетных боеприпасов – жест отчаяния США: что говорили об Украине в мире 18 июля - 18.07.2023 Украина.ру
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Передача ВСУ кассетных боеприпасов – жест отчаяния США: что говорили об Украине в мире 18 июля
Передача ВСУ кассетных боеприпасов – жест отчаяния США: что говорили об Украине в мире 18 июля - 18.07.2023 Украина.ру
Передача ВСУ кассетных боеприпасов – жест отчаяния США: что говорили об Украине в мире 18 июля
Украина.ру, 18.07.2023
2023-07-18T17:00
2023-07-18T17:00
эксклюзив
всу
контрнаступление
валерий залужный
авиация
вс рф
кассетные боеприпасы
южная корея
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США недовольны пробуксовкой контрнаступления, ВСУ не помогает даже западная помощь"Медленные темпы наступления в 3 основных областях вдоль обширной линии фронта длиной в 600 миль (965 км – ред.) вызвали на Западе обеспокоенность, что правительство Зеленского может не нанести столь мощный удар, какой ожидался", – пишет американская газета The Washington Post.По словам западных чиновников и аналитиков, до сих пор украинские войска придерживались подхода, основанного на истощении транспортных и логистических объектов в тылу российских позиций вместо того, чтобы проводить то, что западные военные официальные лица называют общевойсковыми операциями, включающими скоординированные манёвры больших групп танков, бронетехники, пехоты, артиллерии и иногда авиации.США и другие страны провели обучение украинских войск комплексным наступательным манёврам, предоставили им оборудование для разминирования, но и это не помогло, сказал американский чиновник на условиях анонимности. Ситуация на поле боя всё равно остаётся сложной для ВСУ.Украинское командование сетует на недостаточную поддержку с воздуха и, поскольку кампания продолжается без крупномасштабных успехов, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, обращается с настоятельными просьбами передать Украине западную авиацию, чтобы компенсировать недостатки."Американские официальные лица в частном порядке говорят, что западные самолёты не принесут большой пользы в нынешнем бою из-за мощной системы противовоздушной обороны России", – говорит источник The Washington Post.Никакой заботы об Украине – американцы тешат собственное самолюбиеРешение о передача Украине кассетных боеприпасов США принимают потому, что их геополитические амбиции ради поддержания собственной гегемонии далеко превосходят имеющиеся военные средства для их удовлетворения, пишет в статье для китайской газеты Global Times бывший военнослужащий Корпуса морской пехоты США, американский аналитик Брайан Берлетик.Чтобы довести производство артиллерийских снарядов хотя бы до уровня нынешней интенсивности ведения огня украинской стороной, потребуется несколько лет. Об истощении запасов боеприпасов у ВСУ говорил даже президент США Джо Байден."Таким образом, передача Украине боеприпасов, которые повсеместно запрещены, – это не взвешенное решение. Оно принимается Вашингтоном из отчаяния, в попытке сохранить свою марионеточную войну с Россией, иначе [США] придётся признать собственное поражение", – заявил Берлетик.Поставки подобных вооружений Киеву лишь временно защитит самолюбие американцев и "отсрочит неизбежное поражение ставленников Вашингтона на Украине", а сама Украина может пополнить список стран, "усыпанных кассетными боеприпасами, которые неизбежно ещё долго после прекращения боевых действий будут убивать тысячи мирных жителей", как Вьетнам, Ирак, Лаос и Камбоджа, добавил американский аналитик."В итоге решение США о передаче кассетных боеприпасов не сделает сильнее в военном отношении ни Украину, ни сами Соединённые Штаты. Это также не поможет Вашингтону достичь своих целей на Украине, не усилит его геополитическую мощь. Это попытка увядающего гегемона оттянуть время, которая обнажает его лицемерие на фоне приносимых им новых жертв, как сегодня, так и в будущем", – подытожил автор статьи.Южной Корее нужно прислушаться к России, прежде чем вооружать Украину"Во время своего недавнего визита на Украину президент Юн Сок Ёль сказал, что Республика Корея предоставит Киеву более значительную военную поддержку. Это означает, что, следуя примеру Вашингтона, южнокорейская сторона заходит дальше, чем Япония. Однако Республика Корея не должна забывать предупреждение России о том, что военная помощь Украине будет означать для Сеула вовлечение в конфликт", – пишет китайская газета China Daily.И если южнокорейская сторона решится на поставки вооружений Украине, что Москва расценивает как откровенно враждебный антироссийский акт, это навредит отношениям РФ и Республики Корея, предостерегают авторы статьи. Об этом в апреле предупреждала и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя заявление Юн Сок Ёля в интервью агентству Reuters о возможном начале вооружения Украины в случае возникновения серьёзной угрозы её мирному населению.Нынешний глава государства в отличие от своих предшественников "пододвигается ближе к Западу", говорится в статье газета China Daily. Южная Корея занимает 8 место в мире по объёму экспорта оружия, а "быстро истощающиеся запасы вооружений стран НАТО принуждают Украину полагаться на южнокорейскую сторону".
https://ukraina.ru/20230615/1047278845.html
https://ukraina.ru/20230710/1047909565.html
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Евгения Кондакова
Евгения Кондакова
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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эксклюзив, всу, контрнаступление, валерий залужный, авиация, вс рф, кассетные боеприпасы, южная корея
Эксклюзив, ВСУ, контрнаступление, Валерий Залужный, авиация, ВС РФ, кассетные боеприпасы, Южная Корея

Передача ВСУ кассетных боеприпасов – жест отчаяния США: что говорили об Украине в мире 18 июля

17:00 18.07.2023
 
© AP / Sven Kaestner
- РИА Новости, 1920, 18.07.2023
© AP / Sven Kaestner
Читать в
Евгения Кондакова
автор издания Украина.ру
Все материалы
США недовольны пробуксовкой контрнаступления, ВСУ не помогает даже западная помощь
"Медленные темпы наступления в 3 основных областях вдоль обширной линии фронта длиной в 600 миль (965 км – ред.) вызвали на Западе обеспокоенность, что правительство Зеленского может не нанести столь мощный удар, какой ожидался", – пишет американская газета The Washington Post.
По словам западных чиновников и аналитиков, до сих пор украинские войска придерживались подхода, основанного на истощении транспортных и логистических объектов в тылу российских позиций вместо того, чтобы проводить то, что западные военные официальные лица называют общевойсковыми операциями, включающими скоординированные манёвры больших групп танков, бронетехники, пехоты, артиллерии и иногда авиации.
США и другие страны провели обучение украинских войск комплексным наступательным манёврам, предоставили им оборудование для разминирования, но и это не помогло, сказал американский чиновник на условиях анонимности.
Ситуация на поле боя всё равно остаётся сложной для ВСУ.
Украинское командование сетует на недостаточную поддержку с воздуха и, поскольку кампания продолжается без крупномасштабных успехов, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, обращается с настоятельными просьбами передать Украине западную авиацию, чтобы компенсировать недостатки.
"Американские официальные лица в частном порядке говорят, что западные самолёты не принесут большой пользы в нынешнем бою из-за мощной системы противовоздушной обороны России", – говорит источник The Washington Post.
ВСУ - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
15 июня, 19:58
Экс-разведчик США Риттер рассказал, как оружие НАТО еще сильнее ослабило ВСУ при контрнаступленииВооруженные силы Украины не могут использовать западную технику должным образом, из-за чего становятся лёгкой мишенью, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала U.S. Tour of Duty 14 июня
Никакой заботы об Украине – американцы тешат собственное самолюбие
Решение о передача Украине кассетных боеприпасов США принимают потому, что их геополитические амбиции ради поддержания собственной гегемонии далеко превосходят имеющиеся военные средства для их удовлетворения, пишет в статье для китайской газеты Global Times бывший военнослужащий Корпуса морской пехоты США, американский аналитик Брайан Берлетик.
Чтобы довести производство артиллерийских снарядов хотя бы до уровня нынешней интенсивности ведения огня украинской стороной, потребуется несколько лет. Об истощении запасов боеприпасов у ВСУ говорил даже президент США Джо Байден.
"Таким образом, передача Украине боеприпасов, которые повсеместно запрещены, – это не взвешенное решение. Оно принимается Вашингтоном из отчаяния, в попытке сохранить свою марионеточную войну с Россией, иначе [США] придётся признать собственное поражение", – заявил Берлетик.
Поставки подобных вооружений Киеву лишь временно защитит самолюбие американцев и "отсрочит неизбежное поражение ставленников Вашингтона на Украине", а сама Украина может пополнить список стран, "усыпанных кассетными боеприпасами, которые неизбежно ещё долго после прекращения боевых действий будут убивать тысячи мирных жителей", как Вьетнам, Ирак, Лаос и Камбоджа, добавил американский аналитик.
"В итоге решение США о передаче кассетных боеприпасов не сделает сильнее в военном отношении ни Украину, ни сами Соединённые Штаты. Это также не поможет Вашингтону достичь своих целей на Украине, не усилит его геополитическую мощь.
Это попытка увядающего гегемона оттянуть время, которая обнажает его лицемерие на фоне приносимых им новых жертв, как сегодня, так и в будущем", – подытожил автор статьи.
- РИА Новости, 1920, 10.07.2023
10 июля, 09:40Чем воюют на Украине
Кассетные боеприпасы. Что это такое и как они повлияют на спецоперацию на УкраинеТема кассетных боеприпасов начала звучать в медиапространстве с началом СВО. Ещё весной 2022 года зарубежные СМИ стали обвинять Россию в использовании такого вида оружия на Украине, в Кремле назвали это уткой. Западные СМИ считали тогда даже возможность использования такого оружия — актом терроризма против гражданского населения
Южной Корее нужно прислушаться к России, прежде чем вооружать Украину
"Во время своего недавнего визита на Украину президент Юн Сок Ёль сказал, что Республика Корея предоставит Киеву более значительную военную поддержку. Это означает, что, следуя примеру Вашингтона, южнокорейская сторона заходит дальше, чем Япония.
Однако Республика Корея не должна забывать предупреждение России о том, что военная помощь Украине будет означать для Сеула вовлечение в конфликт", – пишет китайская газета China Daily.
И если южнокорейская сторона решится на поставки вооружений Украине, что Москва расценивает как откровенно враждебный антироссийский акт, это навредит отношениям РФ и Республики Корея, предостерегают авторы статьи.
Об этом в апреле предупреждала и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя заявление Юн Сок Ёля в интервью агентству Reuters о возможном начале вооружения Украины в случае возникновения серьёзной угрозы её мирному населению.
Нынешний глава государства в отличие от своих предшественников "пододвигается ближе к Западу", говорится в статье газета China Daily. Южная Корея занимает 8 место в мире по объёму экспорта оружия, а "быстро истощающиеся запасы вооружений стран НАТО принуждают Украину полагаться на южнокорейскую сторону".
 
ЭксклюзивВСУконтрнаступлениеВалерий ЗалужныйавиацияВС РФкассетные боеприпасыЮжная Корея
 
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