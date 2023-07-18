Зерновые манёвры Украины, ситуация на северном фланге СВО. О чём говорили эксперты 18 июля
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкБоевая работа РСЗО БМ-21 "Град" и САУ 2С19 М2 "Мста-С" на Сватовско-Кременном направлении
Конец зерновой сделки – что дальше?
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 17 июля объявил, что Россия приостанавливает свое участие в Черноморской зерновой инициативе.
При этом, по словам Владимира Зеленского, Украина намерена продолжать выполнение зерновой сделки и без России.
Директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Зубец задаётся вопросом: а что мешает иностранным судам заходить в украинские порты, загружаться зерном, проходить через Черное море и отправляться на мировой рынок?
Ничего, отвечает Зубец. Россия же не будет топить гражданские суда, груженные зерном. Расчет на это.
А дальше, продолжает эксперт, возникает вопрос: как на это посмотрят страховые компании? Потому что ни одна нормальная страховая компания не выпишет полис для прохода судна через зону военных действий.
"Зеленский собирается спонсировать эти полисы. То есть в страховке есть страхование мирных рисков и есть военная надбавка – страхование военных рисков. Эту военную надбавку Украина собирается спонсировать страховым компаниям.
Если судовладельцы захотят такой полис покупать с украинской поддержкой, то он будет продаваться. Но где взять деньги на страхование военных рисков? Денег в украинском бюджете нет.
К тому же не каждый судовладелец, имея такой полис, согласится пускать свое судно через зону военных действий", – рассказал Зубец.
13:19Алексей Зубец: После отмены зерновой сделки "Искандеры" и "Герани" устроят фейерверк в порту ОдессыУ Европейского союза на сегодняшний день нет хороших вариантов я содействия экспорта украинского зерна, считает директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Зубец
По его словам, остается вариант перегрузки на баржи и путешествия этого зерна вдоль побережья Румынии, прижимаясь к берегу под защитой войск НАТО, пробираться таким образом в Констанцу, перегружаться на нормальные суда и плыть дальше. То есть из Одессы с перевалкой в Констанцу.
Такой вариант возможен, объясняет эксперт, если "Одесса уцелеет".
При этом возможен и сухопутный экспорт – автомобильным транспортом, но это очень дорого, подчёркивает Зубец. Экономическая эффективность такого экспорта сомнительна.
"Совершенно очевидно, что объем экспорта украинской сельхозпродукции будет резко падать. Тех 25 миллионов тонн, которые они продали через зерновую сделку, теперь им продать не удастся", – заявил экономист.
Ситуация на купянско-лиманском направлении
Спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый заявил, что российские войска сосредоточили в районе Купянска и Красного Лимана очень мощную группировку численностью более 100 тысяч личного состава, более 900 танков и 370 РСЗО.
Украина неслучайно уже не первую неделю уделяет основное внимание Северному направлению, говорит военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко. Все их попытки контрудара от Ямполя в сторону Диброва с целью купировать наше медленное продвижение в Серебрянском лесничестве ни к чему не приводят.
Мало того, вчера мы уже заняли на другом берегу реки Жеребец плацдарм. Это критично для противника, поскольку река для него служит очень удобным рубежом обороны, отмечает военный эксперт.
"Еще ВСУ не удалось в районе Торского и Ямполовки отбросить наши войска, которые приблизились к этим населенным пунктам на этом же берегу реки Жеребец.
Следовательно, группировка Украины в Серебрянском лесничестве с севера отрезана от основных сил. Через Ямполь снабжение еще идет, но это не снимает угрозу полного окружения.
Если мы пройдем по реке, мы выйдем к излучине Северского Донца, на другом берегу которого расположена Серебрянка и Григоровка. Эти населенные пункты прикрывают Северска с севера. И Северск оказывается в полукольце", – сообщил Онуфриенко.
29 июня, 13:35Михаил Онуфриенко: Армия России взяла Северск в клещи, а ВСУ готовятся бросить на убой второй эшелонПротивник может заявлять что угодно, но реальность такова, что Северск попадает в ситуацию, аналогичную той, в которой находился Артемовск в начальной стадии "оркестрантов" на это город, считает военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко
При этом от излучины Северского Донца до города – всего 6-8 километров. А это зона досягаемости полковых 122-мм минометов. Это критично. При достаточном количестве нашей ствольной и реактивной артиллерии под ударом могут находиться все дороги, которые ведут к Северску.
"Противник это понимает. Поэтому весь последний месяц он перебрасывает туда подкрепления, но успеха не имеет. Мы продолжаем медленно продавливать оборонительные порядки ВСУ", – рассказал эксперт.
Он также отметил, что противник видит, как накапливается наша группировка и нависает над Купянском. Он понимает, что мы можем рвануть по правому берегу со стороны Белгородской области. А если мы рванем одновременно со стороны Куземовки и со стороны Белгорода на запад, то тогда завяжутся бои за Купянск.
"И если мы задействуем даже не 100, а 50-тысячную группировку при достаточном количестве бронетехники, артиллерии и авиации, то как ВСУ будут оборонять город – непонятно. Этого они очень боятся", – заявил Онуфриенко.
Опасность десанта ВСУ
Военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев ответил на вопрос, какие неприятные сюрпризы еще может устроить нам противник.
В первую очередь, указывает Евсеев, нужно обратить внимание на возможности форсирования Днепра. Это принципиально важно, если у противника совсем не пойдут дела на Запорожье.
05:05Владимир Евсеев: После прекращения зерновой сделки Россия растащит резервы ВСУ и окружит их в двух местахПо мере того, как ситуация для Украины будет становиться все хуже и хуже, вероятность терактов в любом российском регионе будет только увеличиваться. Поэтому было бы целесообразно рассмотреть закрытие Крымского моста боновыми заграждениями со стороны Черного моря.
Форсировать Днепр, поясняет эксперт, ВСУ могут в нескольких местах, в том числе в районе сильно сократившегося Каховского водохранилища. Пока там не пройдет БМП, но в целом подсыхание Днепра представляет для нас опасность.
"Еще нам надо быть готовыми к атакам противника со стороны Сумской и Харьковской области. Мы уже отселили население приграничных областей на 5 километров, но это не спасет их от огня украинской артиллерии, которая стреляет на 20 километров. И там ВСУ могут накапливать силы для диверсионных рейдов. Тем более, многие в России уже задаются вопросом, насколько у нас защищена Курская АЭС.
Я пока не понимаю, хочет ли противник там просто осуществить рейд, или он в самом деле рассчитывает отвлечь наши силы. Но нам надо быть предельно внимательными", – сообщил военный эксперт.