https://ukraina.ru/20230718/1048096314.html

Зерновые манёвры Украины, ситуация на северном фланге СВО. О чём говорили эксперты 18 июля

Зерновые манёвры Украины, ситуация на северном фланге СВО. О чём говорили эксперты 18 июля - 18.07.2023 Украина.ру

Зерновые манёвры Украины, ситуация на северном фланге СВО. О чём говорили эксперты 18 июля

Украина.ру, 18.07.2023

2023-07-18T16:55

2023-07-18T16:55

2023-07-18T16:55

эксклюзив

всу

десант

купянск

северск

сво

харьковская область

евсеев

михаил онуфриенко

алексей зубец

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/11/1048052422_0:106:3199:1905_1920x0_80_0_0_2ddaa37e9c4da4f7256f284c694c41ec.jpg

Конец зерновой сделки – что дальше?Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 17 июля объявил, что Россия приостанавливает свое участие в Черноморской зерновой инициативе.При этом, по словам Владимира Зеленского, Украина намерена продолжать выполнение зерновой сделки и без России.Директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Зубец задаётся вопросом: а что мешает иностранным судам заходить в украинские порты, загружаться зерном, проходить через Черное море и отправляться на мировой рынок?Ничего, отвечает Зубец. Россия же не будет топить гражданские суда, груженные зерном. Расчет на это.А дальше, продолжает эксперт, возникает вопрос: как на это посмотрят страховые компании? Потому что ни одна нормальная страховая компания не выпишет полис для прохода судна через зону военных действий."Зеленский собирается спонсировать эти полисы. То есть в страховке есть страхование мирных рисков и есть военная надбавка – страхование военных рисков. Эту военную надбавку Украина собирается спонсировать страховым компаниям.Если судовладельцы захотят такой полис покупать с украинской поддержкой, то он будет продаваться. Но где взять деньги на страхование военных рисков? Денег в украинском бюджете нет.К тому же не каждый судовладелец, имея такой полис, согласится пускать свое судно через зону военных действий", – рассказал Зубец.По его словам, остается вариант перегрузки на баржи и путешествия этого зерна вдоль побережья Румынии, прижимаясь к берегу под защитой войск НАТО, пробираться таким образом в Констанцу, перегружаться на нормальные суда и плыть дальше. То есть из Одессы с перевалкой в Констанцу.Такой вариант возможен, объясняет эксперт, если "Одесса уцелеет".При этом возможен и сухопутный экспорт – автомобильным транспортом, но это очень дорого, подчёркивает Зубец. Экономическая эффективность такого экспорта сомнительна."Совершенно очевидно, что объем экспорта украинской сельхозпродукции будет резко падать. Тех 25 миллионов тонн, которые они продали через зерновую сделку, теперь им продать не удастся", – заявил экономист.Ситуация на купянско-лиманском направленииСпикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый заявил, что российские войска сосредоточили в районе Купянска и Красного Лимана очень мощную группировку численностью более 100 тысяч личного состава, более 900 танков и 370 РСЗО.Украина неслучайно уже не первую неделю уделяет основное внимание Северному направлению, говорит военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко. Все их попытки контрудара от Ямполя в сторону Диброва с целью купировать наше медленное продвижение в Серебрянском лесничестве ни к чему не приводят.Мало того, вчера мы уже заняли на другом берегу реки Жеребец плацдарм. Это критично для противника, поскольку река для него служит очень удобным рубежом обороны, отмечает военный эксперт."Еще ВСУ не удалось в районе Торского и Ямполовки отбросить наши войска, которые приблизились к этим населенным пунктам на этом же берегу реки Жеребец.Следовательно, группировка Украины в Серебрянском лесничестве с севера отрезана от основных сил. Через Ямполь снабжение еще идет, но это не снимает угрозу полного окружения.Если мы пройдем по реке, мы выйдем к излучине Северского Донца, на другом берегу которого расположена Серебрянка и Григоровка. Эти населенные пункты прикрывают Северска с севера. И Северск оказывается в полукольце", – сообщил Онуфриенко.При этом от излучины Северского Донца до города – всего 6-8 километров. А это зона досягаемости полковых 122-мм минометов. Это критично. При достаточном количестве нашей ствольной и реактивной артиллерии под ударом могут находиться все дороги, которые ведут к Северску."Противник это понимает. Поэтому весь последний месяц он перебрасывает туда подкрепления, но успеха не имеет. Мы продолжаем медленно продавливать оборонительные порядки ВСУ", – рассказал эксперт.Он также отметил, что противник видит, как накапливается наша группировка и нависает над Купянском. Он понимает, что мы можем рвануть по правому берегу со стороны Белгородской области. А если мы рванем одновременно со стороны Куземовки и со стороны Белгорода на запад, то тогда завяжутся бои за Купянск."И если мы задействуем даже не 100, а 50-тысячную группировку при достаточном количестве бронетехники, артиллерии и авиации, то как ВСУ будут оборонять город – непонятно. Этого они очень боятся", – заявил Онуфриенко.Опасность десанта ВСУВоенный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев ответил на вопрос, какие неприятные сюрпризы еще может устроить нам противник.В первую очередь, указывает Евсеев, нужно обратить внимание на возможности форсирования Днепра. Это принципиально важно, если у противника совсем не пойдут дела на Запорожье.Форсировать Днепр, поясняет эксперт, ВСУ могут в нескольких местах, в том числе в районе сильно сократившегося Каховского водохранилища. Пока там не пройдет БМП, но в целом подсыхание Днепра представляет для нас опасность."Еще нам надо быть готовыми к атакам противника со стороны Сумской и Харьковской области. Мы уже отселили население приграничных областей на 5 километров, но это не спасет их от огня украинской артиллерии, которая стреляет на 20 километров. И там ВСУ могут накапливать силы для диверсионных рейдов. Тем более, многие в России уже задаются вопросом, насколько у нас защищена Курская АЭС.Я пока не понимаю, хочет ли противник там просто осуществить рейд, или он в самом деле рассчитывает отвлечь наши силы. Но нам надо быть предельно внимательными", – сообщил военный эксперт.

https://ukraina.ru/20230718/1048086111.html

https://ukraina.ru/20230629/1047675793.html

https://ukraina.ru/20230718/1048074998.html

купянск

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Сергей Зуев

Сергей Зуев

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

эксклюзив, всу, десант, купянск, северск, сво, харьковская область, евсеев, михаил онуфриенко, алексей зубец, зерновая сделка, россия (рф), украина, дмитрий песков, нато