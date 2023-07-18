https://ukraina.ru/20230718/1048096147.html
Британские СМИ: Встреча G20 завершится без коммюнике из-за споров по Украине
Британские СМИ: Встреча G20 завершится без коммюнике из-за споров по Украине - 18.07.2023 Украина.ру
Британские СМИ: Встреча G20 завершится без коммюнике из-за споров по Украине
Двухдневные переговоры между лидерами стран G20 завершатся без совместного заявления из-за разногласий по поводу войны на Украине. Об этом сообщает британское издание Eastern Eye 18 июля
2023-07-18T16:30
2023-07-18T16:30
2023-07-18T16:36
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индия
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зарубежье
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Двухдневные переговоры между экономическими и финансовыми представителями стран G20 завершатся без совместного заявления, пишет издание со ссылкой на индийские официальные лица. Это связано с разногласиями между крупными державами по поводу войны на Украине. Во время своего председательства в G20 Индия надеется прийти к договорённостям по банковской реформе и ускорить урегулирование задолженности уязвимых стран. Но украинский конфликт "бросил длинную тень на глобальную дипломатию", пишет издание.По словам анонимного чиновника, большинство западных стран, включая США, Великобританию, Германию и Францию, настаивали на решительном осуждении России. В то время как Россия и Китай выступили "против любого такого шага".Как принимающая страна, Индия не смогла подготовить окончательное коммюнике, приемлемое для всех членов G20, сказал чиновник. Некоторые страны настаивали на том, чтобы назвать конфликт войной, в то время как Россия называет свою кампанию "специальная военная операция", добавил он.По версии издания, на саммите G20 Индия заняла нейтральную позицию и отказалась обвинять Россию. Она призвала страны к дипломатическому решению конфликта на Украине.Ранее официальный представитель Индии заявил, что посредничество в установлении мира между Россией и Украиной выходит за рамки компетенции G20. По его словам, такие усилия необходимо предпринимать в ООН посредством двусторонних переговоров.
https://ukraina.ru/20230718/1048091862.html
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, g20, индия, саммит, переговоры, россия (рф), украина, зарубежье
Новости, G20, Индия, саммит, переговоры, Россия (РФ), Украина, Зарубежье
Британские СМИ: Встреча G20 завершится без коммюнике из-за споров по Украине
16:30 18.07.2023 (обновлено: 16:36 18.07.2023)
Двухдневные переговоры между лидерами стран G20 завершатся без совместного заявления из-за разногласий по поводу войны на Украине. Об этом сообщает британское издание Eastern Eye 18 июля
Двухдневные переговоры между экономическими и финансовыми представителями стран G20 завершатся без совместного заявления, пишет издание со ссылкой на индийские официальные лица. Это связано с разногласиями между крупными державами по поводу войны на Украине.
Во время своего председательства в G20 Индия надеется прийти к договорённостям по банковской реформе и ускорить урегулирование задолженности уязвимых стран. Но украинский конфликт "бросил длинную тень на глобальную дипломатию", пишет издание.
По словам анонимного чиновника, большинство западных стран, включая США, Великобританию, Германию и Францию, настаивали на решительном осуждении России. В то время как Россия и Китай выступили "против любого такого шага".
Как принимающая страна, Индия не смогла подготовить окончательное коммюнике, приемлемое для всех членов G20, сказал чиновник. Некоторые страны настаивали на том, чтобы назвать конфликт войной, в то время как Россия называет свою кампанию "специальная военная операция", добавил он.
"Некоторые официальные лица заявили, что озлобленности [в общении участников G20] было меньше, чем они видели во время первых встреч, состоявшихся в Бангалоре в феврале. Даже несмотря на то, что страны оставались твердыми в своей позиции", - пишут журналисты издания.
По версии издания, на саммите G20 Индия заняла нейтральную позицию и отказалась обвинять Россию. Она призвала страны к дипломатическому решению конфликта на Украине.
Ранее официальный представитель Индии заявил, что посредничество в установлении мира между Россией и Украиной выходит за рамки компетенции G20. По его словам, такие усилия необходимо предпринимать в ООН посредством двусторонних переговоров.