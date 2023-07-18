Британские СМИ: Встреча G20 завершится без коммюнике из-за споров по Украине

"Чем ужаснее ложь, тем проще в неё поверить". В Собвезе ООН назвали виновных в трагедии на Украине

В понедельник, 17 июля, в Совете Безопасности ООН состоялось очередное заседание по украинской тематике, но от всех предыдущих оно отличалось широкой представительностью