В Минобороны Белоруссии рассказали о задачах совместных с Россией военных центров
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРоссийско-белорусские учения "Запад-2017" в Минской области
В Министерстве обороны Белоруссии перечислили основные направления деятельности совместных с РФ военных центров. Об этом сообщили в телеграм-канале белорусского оборонного ведомства 18 июля
Президент Белоруссии Александр Лукашенко 17 июля ратифицировал соглашение с РФ о создании и функционировании учебно-боевых центров совместной подготовки военнослужащих.
Основными направлениями деятельности центров являются:
- —подготовка личного состава к выполнению учебно-боевых задач в рамках реализуемых программ совместной подготовки;
- —обмен опытом по вопросам боевого применения действующих образцов вооружения, военной и специальной техники;
- —обучение практическим навыкам работы на образцах вооружения, военной и специальной техники вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации;
- —унификация боевой подготовки вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации.
В Министерстве обороны республики отметили, что повседневная деятельность центов осуществляется в соответствии с планом мероприятий совместной подготовки и регламентом учебно-боевого центра.
Основными формами подготовки личного состава воинских контингентов являются комплексные занятия, полевые выходы, тактико-строевые занятия, тактико-специальные занятия и совместная подготовка, отметили в военном ведомстве.
Стороны договорились не реже одного раза в год под руководством объединенного командования проводить совместные тренировки и тактико-специальные учения.