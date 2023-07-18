https://ukraina.ru/20230718/1048093676.html

В Минобороны Белоруссии рассказали о задачах совместных с Россией военных центров

В Минобороны Белоруссии рассказали о задачах совместных с Россией военных центров - 18.07.2023 Украина.ру

В Минобороны Белоруссии рассказали о задачах совместных с Россией военных центров

В Министерстве обороны Белоруссии перечислили основные направления деятельности совместных с РФ военных центров. Об этом сообщили в телеграм-канале белорусского оборонного ведомства 18 июля

2023-07-18T15:48

2023-07-18T15:48

2023-07-18T15:48

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко 17 июля ратифицировал соглашение с РФ о создании и функционировании учебно-боевых центров совместной подготовки военнослужащих.Основными направлениями деятельности центров являются:В Министерстве обороны республики отметили, что повседневная деятельность центов осуществляется в соответствии с планом мероприятий совместной подготовки и регламентом учебно-боевого центра.Основными формами подготовки личного состава воинских контингентов являются комплексные занятия, полевые выходы, тактико-строевые занятия, тактико-специальные занятия и совместная подготовка, отметили в военном ведомстве.Стороны договорились не реже одного раза в год под руководством объединенного командования проводить совместные тренировки и тактико-специальные учения.

https://ukraina.ru/20230718/1048082965.html

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новости, белоруссия, зарубежье, россия (рф), александр лукашенко, минобороны