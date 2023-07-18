В Минобороны Белоруссии рассказали о задачах совместных с Россией военных центров - 18.07.2023 Украина.ру
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В Минобороны Белоруссии рассказали о задачах совместных с Россией военных центров
В Минобороны Белоруссии рассказали о задачах совместных с Россией военных центров - 18.07.2023 Украина.ру
В Минобороны Белоруссии рассказали о задачах совместных с Россией военных центров
В Министерстве обороны Белоруссии перечислили основные направления деятельности совместных с РФ военных центров. Об этом сообщили в телеграм-канале белорусского оборонного ведомства 18 июля
2023-07-18T15:48
2023-07-18T15:48
новости
белоруссия
зарубежье
россия (рф)
александр лукашенко
минобороны
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко 17 июля ратифицировал соглашение с РФ о создании и функционировании учебно-боевых центров совместной подготовки военнослужащих.Основными направлениями деятельности центров являются:В Министерстве обороны республики отметили, что повседневная деятельность центов осуществляется в соответствии с планом мероприятий совместной подготовки и регламентом учебно-боевого центра.Основными формами подготовки личного состава воинских контингентов являются комплексные занятия, полевые выходы, тактико-строевые занятия, тактико-специальные занятия и совместная подготовка, отметили в военном ведомстве.Стороны договорились не реже одного раза в год под руководством объединенного командования проводить совместные тренировки и тактико-специальные учения.
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новости, белоруссия, зарубежье, россия (рф), александр лукашенко, минобороны
Новости, Белоруссия, Зарубежье, Россия (РФ), Александр Лукашенко, Минобороны

В Минобороны Белоруссии рассказали о задачах совместных с Россией военных центров

15:48 18.07.2023
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРоссийско-белорусские учения "Запад-2017" в Минской области
Российско-белорусские учения Запад-2017 в Минской области - РИА Новости, 1920, 18.07.2023
© РИА Новости . Евгений Биятов
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В Министерстве обороны Белоруссии перечислили основные направления деятельности совместных с РФ военных центров. Об этом сообщили в телеграм-канале белорусского оборонного ведомства 18 июля
Президент Белоруссии Александр Лукашенко 17 июля ратифицировал соглашение с РФ о создании и функционировании учебно-боевых центров совместной подготовки военнослужащих.
Основными направлениями деятельности центров являются:
  • подготовка личного состава к выполнению учебно-боевых задач в рамках реализуемых программ совместной подготовки;
  • обмен опытом по вопросам боевого применения действующих образцов вооружения, военной и специальной техники;
  • обучение практическим навыкам работы на образцах вооружения, военной и специальной техники вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации;
  • унификация боевой подготовки вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации.
В Министерстве обороны республики отметили, что повседневная деятельность центов осуществляется в соответствии с планом мероприятий совместной подготовки и регламентом учебно-боевого центра.
Основными формами подготовки личного состава воинских контингентов являются комплексные занятия, полевые выходы, тактико-строевые занятия, тактико-специальные занятия и совместная подготовка, отметили в военном ведомстве.
Стороны договорились не реже одного раза в год под руководством объединенного командования проводить совместные тренировки и тактико-специальные учения.
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