https://ukraina.ru/20230718/1048092471.html
Экс-депутата, которая кривлялась у Киево-Печерской лавры, осудят за ДТП под наркотиками
Экс-депутата, которая кривлялась у Киево-Печерской лавры, осудят за ДТП под наркотиками - 18.07.2023 Украина.ру
Экс-депутата, которая кривлялась у Киево-Печерской лавры, осудят за ДТП под наркотиками
Бывшего депутата Киевского горсовета Ярину Арьеву будут судить за совершение ДТП в состоянии наркотического опьянения. Об этом сообщили в информационно-просветительском отделе УПЦ со ссылкой на пресс-службу Киевской прокуратуры
2023-07-18T15:46
2023-07-18T15:46
2023-07-18T15:46
новости
украина
упц
киево-печерская лавра
дтп
прокуратура
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Дочь депутата Верховной Рады Ярина Арьева принимала активное участие в организации антихристианских протестах под Киево-Печерской лаврой. В УПЦ отмечают, что Арьева неоднократно была замечена на митингах около Лавры. Она также курировала группы в соцсетях, где активисты координировали деятельность против УПЦ.27 ноября 2022 года Арьева, управляя автомобилем, сбила на переходе женщину. После экспертизы выяснилось, что Арьева находилась в состоянии наркотического опьянения.За совершение ДТП с тяжелыми последствиями в состоянии наркотического опьянения Арьевой грозит от 3 до 8 лет лишения свободы. Также ее могут лишить права управлять транспортными средствами на срок от 5 до 8 лет, уточнили в прокуратуре.Сестра потерпевшей написала в Facebook*, что в результате ДТП её сестра получила сотрясение мозга и тяжелые травмы лица. Женщина лишилась передних зубов, сломала нос и конечности, получила ушиб лёгких. Она уточнила, что ни Арьева, ни её семья не интересовались даже состоянием здоровья пострадавшей.*соцсеть Facebook запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России.
https://ukraina.ru/20230512/1046172437.html
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новости, украина, упц, киево-печерская лавра, дтп, прокуратура
Экс-депутата, которая кривлялась у Киево-Печерской лавры, осудят за ДТП под наркотиками
Бывшего депутата Киевского горсовета Ярину Арьеву будут судить за совершение ДТП в состоянии наркотического опьянения. Об этом сообщили в информационно-просветительском отделе УПЦ со ссылкой на пресс-службу Киевской прокуратуры
Дочь депутата Верховной Рады Ярина Арьева принимала активное участие в организации антихристианских протестах под Киево-Печерской лаврой. В УПЦ отмечают, что Арьева неоднократно была замечена на митингах около Лавры. Она также курировала группы в соцсетях, где активисты координировали деятельность против УПЦ.
27 ноября 2022 года Арьева, управляя автомобилем, сбила на переходе женщину. После экспертизы выяснилось, что Арьева находилась в состоянии наркотического опьянения.
За совершение ДТП с тяжелыми последствиями в состоянии наркотического опьянения Арьевой грозит от 3 до 8 лет лишения свободы. Также ее могут лишить права управлять транспортными средствами на срок от 5 до 8 лет, уточнили в прокуратуре.
Сестра потерпевшей написала в Facebook*, что в результате ДТП её сестра получила сотрясение мозга и тяжелые травмы лица. Женщина лишилась передних зубов, сломала нос и конечности, получила ушиб лёгких. Она уточнила, что ни Арьева, ни её семья не интересовались даже состоянием здоровья пострадавшей.
*соцсеть Facebook запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России.