https://ukraina.ru/20230718/1048091545.html
Дарья Митина о тихом сопротивлении Западной Украины: Во Львове живут такие же советские люди
Дарья Митина о тихом сопротивлении Западной Украины: Во Львове живут такие же советские люди - 18.07.2023 Украина.ру
Дарья Митина о тихом сопротивлении Западной Украины: Во Львове живут такие же советские люди
Не только Восточная, но и Западная Украина сопротивлялась неконституционному перевороту 2014 года, последующим репрессиям и росту националистических настроений. Сейчас голосом края остаются матери военнослужащих.
2023-07-18T15:34
2023-07-18T15:34
2023-07-18T16:14
репрессии на украине
львов
западная украина
коммунисты
ссср
венгрия
антимайдан
майдан
интервью
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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказала российский политик, секретарь Объединенной Коммунистической Партии по международным вопросам, депутат Госдумы второго созыва Дарья Митина.– Дарья, мы договорились поговорить на непопулярную тему: о сопротивлении национализму и современной украинской диктатуре на Западной Украине, причем начиная со времен Майдана, и, соответственно, Антимайдана.О том, что Антимайдан вообще был в Луцке, Львове, Ровно и Черновцах сейчас вообще никто не знает, и мало кто поверит. В этой связи прежде всего вспоминается имя Ростислава Василько, львовского коммуниста и активиста Антимайдана, которого еще зимой 2014 года поймали и пытали радикалы. Вы помогали ему выехать. Можете рассказать эту историю?– Еще до самого переворота, который случился 21 числа, в начале февраля мы получили информацию о том, что лидера львовских коммунистов Ростислава Василько избивали и пытали в киевском парке. Он был участником Антимайдана, но каким-то образом попал в Киеве на территорию, где стоял Майдан.– Если я не ошибаюсь, киевский Антимайдан базировался в Мариинском парке.– Да, это был центр Киева, но попал он в противоположный лагерь. Его избивали, издевались, загоняли иголки под ногти. Он попал в больницу, а "Правый сектор"* и нацики разного происхождения узнали, что он был госпитализирован, окружили больницу, поставили какого-то "досмотрщика", чтобы блокировать доступ к Василько.Тем не менее, ребятам из украинской [марксистской организации] "Боротьба" удалось попасть на территорию больницы и достать его непостижимым образом. Они сумели обмануть охрану каким-то образом.Его доставили к границе – так как формально режим еще не перешел из рук в руки, это еще было можно сделать. Они доехали до границы, где с российской стороны их встретили товарищи из КПРФ: в частности, Казбек Тайсаев, который принял Василько из рук в руки, и занимался его устройством в больницу Склифосовского.Мы несколько раз приезжали к нему, и я видела, что у него действительно было множество кровоподтёков, ссадин, руки сильно повреждены: ему перебили пальцы и истыкали их иголками. В общем, плохо он выглядел. Он был в шоковом состоянии, не очень понимал, как будут развиваться события.Было ясно только то, что Украина пошла необратимым путем, и тем не менее он все время говорил, что подлечится, и вернется обратно – в Киев. Нам, естественно, было понятно, что это уже невозможно – он был уже во всех черных списках, и на "Миротворце".Товарищи из КПРФ помогли ему в России обосноваться, дали жилье и работу в Орловской области.– В целом, Антимайдан на Западной Украине был, конечно, не таким масштабным, как на юго-востоке, и о нем сейчас мало кто вспоминает…– Он был достаточно интенсивный, все же, и даже во Львовской области. Но проблема в том, что все активные деятели западноукраинского Антимайдна были вынуждены довольно быстро эти территории покинуть. В основном, они выехали в Россию – в Москву, в Крым, Ростов, некоторые оказались по западную границу.Был такой яркий деятель Закарпатья – Петр Гецко. Он уезжал куда-то на территорию ДНР-ЛНР. Был еще такой высокий, красивый дядька – львовянин Александр Свистунов. Он был депутатом Верховной Рады, и, конечно, тоже был вынужден уехать. Не знаю, где он сейчас.Он был очень авторитетным человеком, главой Русской общины Львова. Надеюсь, что сейчас у него все хорошо. Последний раз мы общались с ним в 2016 году, когда он бывал в Москве и давал нам интервью.– Два основных тезиса Антимайдана в юго-восточных областях Украины – защита русского языка и федерализация. Но язык для западных областей, где, все-таки, большинство населения – украиноязычное не так актуален, и федерализация во многом связана с экономическими вопросами промышленных регионов. Какие ключевые тезисы были там, на Западной Украине?– Основная тема, действительно, – федерализация, самоопределение регионов. Понятное дело, что в тех регионах есть перевес в сторону проукраинского населения, но для остальных было важно закрепление прав этнических, конфессиональных и языковых меньшинств, изменение Конституции – признание либо русского вторым государственным, либо языка подавляющего населения области.– Под национальными меньшинствами вы подразумеваете венгров и русинов?– Не только их. Что касается русской общины, ее позиция на Западной Украине была в том, что русские там – не меньшинство, а такое же основное население как украинцы, поляки. Они добивались того, чтобы права были уравнены.Была такая идея: сделать для Западной Украины особый тип федерации, чтобы равными правами обладали все языки: украинский, русский, польский, русинский, венгерский. Они должны были стать равноправны.Естественно, 21 февраля все эти идеи были "слиты в корзину", и судьба их – незавидная. А у активистов был простой выбор: садиться в тюрьму или куда-нибудь уезжать.Сейчас, судя по всему, никакой организованной русскоязычной оппозиции там нет – они либо разгромлены, либо в эмиграции, но, по просачивающейся информации, интересно, что сами львовяне настроены отнюдь не так, как пресса это рисует.С одной стороны, их долгое время берегли и спасали от мобилизации – старались "западенцев" призывать поменьше, обходились областями Восточной и Центральной Украины, а сейчас уже идет мобилизация тотальная, метут всех.Между прочим, протесты мамочек военнослужащих – они наиболее активны именно на Западной Украине, потому что они долгое время жили в более-менее преференциальных условиях. Но сейчас, когда их мобилизуют, хватают на улице варварскими методами, применяют насилие – это и есть та максимальная форма протеста, которая вообще там сейчас возможна.Причем, понятное дело, на территории всей Украины невозможно сказать: "Мы не хотим, чтобы наши дети шли воевать", но они требуют ротации, требуют не посылать их детей без оружия в жестокие "мясные" штурмы. Большего они сейчас, конечно, добиться не могут.Что меня большего всего расстраивает в этой ситуации – российская официальная точка зрения. Все чаще и чаще нас по телевизору, в медиа, в соцсетях приучают к такой мысли: Западную Украину все равно придется отдать, и Польша будет не против вернуть себе Восточные Кресы, и Венгрия уже проводит обмены в обход Украины. Почему этих людей отдают Венгрии? По какому праву? Даже если они венгероязычные, это разве повод? Это какая-то очень странная практика, которую надо прекращать немедленно.И надо немедленно прекращать в СМИ допускать такую распродажу территорий. Изначальная цель спецоперации – это денацификация и демилитаризация всей Украины, а вовсе не распродажа ее по частям.Это такая же бывшая советская территория, там живут такие же наши советские соотечественники, как в Киеве, Донецке, Одессе и Харькове.* Запрещенная в России организация
https://ukraina.ru/20230609/1047037803.html
https://ukraina.ru/20230528/1046602137.html
https://ukraina.ru/20230712/1047975996.html
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репрессии на украине, львов, западная украина, коммунисты, ссср, венгрия, антимайдан, майдан, интервью
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказала российский политик, секретарь Объединенной Коммунистической Партии по международным вопросам, депутат Госдумы второго созыва Дарья Митина.
– Дарья, мы договорились поговорить на непопулярную тему: о сопротивлении национализму и современной украинской диктатуре на Западной Украине, причем начиная со времен Майдана, и, соответственно, Антимайдана.
О том, что Антимайдан вообще был в Луцке, Львове, Ровно и Черновцах сейчас вообще никто не знает, и мало кто поверит. В этой связи прежде всего вспоминается имя Ростислава Василько, львовского коммуниста и активиста Антимайдана, которого еще зимой 2014 года поймали и пытали радикалы. Вы помогали ему выехать. Можете рассказать эту историю?
– Еще до самого переворота, который случился 21 числа, в начале февраля мы получили информацию о том, что лидера львовских коммунистов Ростислава Василько избивали и пытали в киевском парке. Он был участником Антимайдана, но каким-то образом попал в Киеве на территорию, где стоял Майдан.
– Если я не ошибаюсь, киевский Антимайдан базировался в Мариинском парке.
– Да, это был центр Киева, но попал он в противоположный лагерь. Его избивали, издевались, загоняли иголки под ногти. Он попал в больницу, а "Правый сектор"* и нацики разного происхождения узнали, что он был госпитализирован, окружили больницу, поставили какого-то "досмотрщика", чтобы блокировать доступ к Василько.
Тем не менее, ребятам из украинской [марксистской организации] "Боротьба" удалось попасть на территорию больницы и достать его непостижимым образом. Они сумели обмануть охрану каким-то образом.
Его доставили к границе – так как формально режим еще не перешел из рук в руки, это еще было можно сделать. Они доехали до границы, где с российской стороны их встретили товарищи из КПРФ: в частности, Казбек Тайсаев, который принял Василько из рук в руки, и занимался его устройством в больницу Склифосовского.
Мы несколько раз приезжали к нему, и я видела, что у него действительно было множество кровоподтёков, ссадин, руки сильно повреждены: ему перебили пальцы и истыкали их иголками. В общем, плохо он выглядел.
Он был в шоковом состоянии, не очень понимал, как будут развиваться события.
Было ясно только то, что Украина пошла необратимым путем, и тем не менее он все время говорил, что подлечится, и вернется обратно – в Киев. Нам, естественно, было понятно, что это уже невозможно – он был уже во всех черных списках, и на "Миротворце".
Товарищи из КПРФ помогли ему в России обосноваться, дали жилье и работу в Орловской области.
– В целом, Антимайдан на Западной Украине был, конечно, не таким масштабным, как на юго-востоке, и о нем сейчас мало кто вспоминает…
– Он был достаточно интенсивный, все же, и даже во Львовской области. Но проблема в том, что все активные деятели западноукраинского Антимайдна были вынуждены довольно быстро эти территории покинуть. В основном, они выехали в Россию – в Москву, в Крым, Ростов, некоторые оказались по западную границу.
Был такой яркий деятель Закарпатья – Петр Гецко. Он уезжал куда-то на территорию ДНР-ЛНР. Был еще такой высокий, красивый дядька – львовянин Александр Свистунов. Он был депутатом Верховной Рады, и, конечно, тоже был вынужден уехать. Не знаю, где он сейчас.
Он был очень авторитетным человеком, главой Русской общины Львова. Надеюсь, что сейчас у него все хорошо. Последний раз мы общались с ним в 2016 году, когда он бывал в Москве и давал нам интервью.
– Два основных тезиса Антимайдана в юго-восточных областях Украины – защита русского языка и федерализация. Но язык для западных областей, где, все-таки, большинство населения – украиноязычное не так актуален, и федерализация во многом связана с экономическими вопросами промышленных регионов. Какие ключевые тезисы были там, на Западной Украине?
– Основная тема, действительно, – федерализация, самоопределение регионов.
Понятное дело, что в тех регионах есть перевес в сторону проукраинского населения, но для остальных было важно закрепление прав этнических, конфессиональных и языковых меньшинств, изменение Конституции – признание либо русского вторым государственным, либо языка подавляющего населения области.
– Под национальными меньшинствами вы подразумеваете венгров и русинов?
– Не только их. Что касается русской общины, ее позиция на Западной Украине была в том, что русские там – не меньшинство, а такое же основное население как украинцы, поляки. Они добивались того, чтобы права были уравнены.
Была такая идея: сделать для Западной Украины особый тип федерации, чтобы равными правами обладали все языки: украинский, русский, польский, русинский, венгерский. Они должны были стать равноправны.
Естественно, 21 февраля все эти идеи были "слиты в корзину", и судьба их – незавидная. А у активистов был простой выбор: садиться в тюрьму или куда-нибудь уезжать.
Сейчас, судя по всему, никакой организованной русскоязычной оппозиции там нет – они либо разгромлены, либо в эмиграции, но, по просачивающейся информации, интересно, что сами львовяне настроены отнюдь не так, как пресса это рисует.
С одной стороны, их долгое время берегли и спасали от мобилизации – старались "западенцев" призывать поменьше, обходились областями Восточной и Центральной Украины, а сейчас уже идет мобилизация тотальная, метут всех.
Между прочим, протесты мамочек военнослужащих – они наиболее активны именно на Западной Украине, потому что они долгое время жили в более-менее преференциальных условиях. Но сейчас, когда их мобилизуют, хватают на улице варварскими методами, применяют насилие – это и есть та максимальная форма протеста, которая вообще там сейчас возможна.
Причем, понятное дело, на территории всей Украины невозможно сказать: "Мы не хотим, чтобы наши дети шли воевать", но они требуют ротации, требуют не посылать их детей без оружия в жестокие "мясные" штурмы. Большего они сейчас, конечно, добиться не могут.
Что меня большего всего расстраивает в этой ситуации – российская официальная точка зрения. Все чаще и чаще нас по телевизору, в медиа, в соцсетях приучают к такой мысли: Западную Украину все равно придется отдать, и Польша будет не против вернуть себе Восточные Кресы, и Венгрия уже проводит обмены в обход Украины.
Почему этих людей отдают Венгрии? По какому праву? Даже если они венгероязычные, это разве повод? Это какая-то очень странная практика, которую надо прекращать немедленно.
И надо немедленно прекращать в СМИ допускать такую распродажу территорий. Изначальная цель спецоперации – это денацификация и демилитаризация всей Украины, а вовсе не распродажа ее по частям.
Это такая же бывшая советская территория, там живут такие же наши советские соотечественники, как в Киеве, Донецке, Одессе и Харькове.
* Запрещенная в России организация