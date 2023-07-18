https://ukraina.ru/20230718/1048091545.html

Дарья Митина о тихом сопротивлении Западной Украины: Во Львове живут такие же советские люди

Дарья Митина о тихом сопротивлении Западной Украины: Во Львове живут такие же советские люди - 18.07.2023 Украина.ру

Дарья Митина о тихом сопротивлении Западной Украины: Во Львове живут такие же советские люди

Не только Восточная, но и Западная Украина сопротивлялась неконституционному перевороту 2014 года, последующим репрессиям и росту националистических настроений. Сейчас голосом края остаются матери военнослужащих.

2023-07-18T15:34

2023-07-18T15:34

2023-07-18T16:14

репрессии на украине

львов

западная украина

коммунисты

ссср

венгрия

антимайдан

майдан

интервью

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказала российский политик, секретарь Объединенной Коммунистической Партии по международным вопросам, депутат Госдумы второго созыва Дарья Митина.– Дарья, мы договорились поговорить на непопулярную тему: о сопротивлении национализму и современной украинской диктатуре на Западной Украине, причем начиная со времен Майдана, и, соответственно, Антимайдана.О том, что Антимайдан вообще был в Луцке, Львове, Ровно и Черновцах сейчас вообще никто не знает, и мало кто поверит. В этой связи прежде всего вспоминается имя Ростислава Василько, львовского коммуниста и активиста Антимайдана, которого еще зимой 2014 года поймали и пытали радикалы. Вы помогали ему выехать. Можете рассказать эту историю?– Еще до самого переворота, который случился 21 числа, в начале февраля мы получили информацию о том, что лидера львовских коммунистов Ростислава Василько избивали и пытали в киевском парке. Он был участником Антимайдана, но каким-то образом попал в Киеве на территорию, где стоял Майдан.– Если я не ошибаюсь, киевский Антимайдан базировался в Мариинском парке.– Да, это был центр Киева, но попал он в противоположный лагерь. Его избивали, издевались, загоняли иголки под ногти. Он попал в больницу, а "Правый сектор"* и нацики разного происхождения узнали, что он был госпитализирован, окружили больницу, поставили какого-то "досмотрщика", чтобы блокировать доступ к Василько.Тем не менее, ребятам из украинской [марксистской организации] "Боротьба" удалось попасть на территорию больницы и достать его непостижимым образом. Они сумели обмануть охрану каким-то образом.Его доставили к границе – так как формально режим еще не перешел из рук в руки, это еще было можно сделать. Они доехали до границы, где с российской стороны их встретили товарищи из КПРФ: в частности, Казбек Тайсаев, который принял Василько из рук в руки, и занимался его устройством в больницу Склифосовского.Мы несколько раз приезжали к нему, и я видела, что у него действительно было множество кровоподтёков, ссадин, руки сильно повреждены: ему перебили пальцы и истыкали их иголками. В общем, плохо он выглядел. Он был в шоковом состоянии, не очень понимал, как будут развиваться события.Было ясно только то, что Украина пошла необратимым путем, и тем не менее он все время говорил, что подлечится, и вернется обратно – в Киев. Нам, естественно, было понятно, что это уже невозможно – он был уже во всех черных списках, и на "Миротворце".Товарищи из КПРФ помогли ему в России обосноваться, дали жилье и работу в Орловской области.– В целом, Антимайдан на Западной Украине был, конечно, не таким масштабным, как на юго-востоке, и о нем сейчас мало кто вспоминает…– Он был достаточно интенсивный, все же, и даже во Львовской области. Но проблема в том, что все активные деятели западноукраинского Антимайдна были вынуждены довольно быстро эти территории покинуть. В основном, они выехали в Россию – в Москву, в Крым, Ростов, некоторые оказались по западную границу.Был такой яркий деятель Закарпатья – Петр Гецко. Он уезжал куда-то на территорию ДНР-ЛНР. Был еще такой высокий, красивый дядька – львовянин Александр Свистунов. Он был депутатом Верховной Рады, и, конечно, тоже был вынужден уехать. Не знаю, где он сейчас.Он был очень авторитетным человеком, главой Русской общины Львова. Надеюсь, что сейчас у него все хорошо. Последний раз мы общались с ним в 2016 году, когда он бывал в Москве и давал нам интервью.– Два основных тезиса Антимайдана в юго-восточных областях Украины – защита русского языка и федерализация. Но язык для западных областей, где, все-таки, большинство населения – украиноязычное не так актуален, и федерализация во многом связана с экономическими вопросами промышленных регионов. Какие ключевые тезисы были там, на Западной Украине?– Основная тема, действительно, – федерализация, самоопределение регионов. Понятное дело, что в тех регионах есть перевес в сторону проукраинского населения, но для остальных было важно закрепление прав этнических, конфессиональных и языковых меньшинств, изменение Конституции – признание либо русского вторым государственным, либо языка подавляющего населения области.– Под национальными меньшинствами вы подразумеваете венгров и русинов?– Не только их. Что касается русской общины, ее позиция на Западной Украине была в том, что русские там – не меньшинство, а такое же основное население как украинцы, поляки. Они добивались того, чтобы права были уравнены.Была такая идея: сделать для Западной Украины особый тип федерации, чтобы равными правами обладали все языки: украинский, русский, польский, русинский, венгерский. Они должны были стать равноправны.Естественно, 21 февраля все эти идеи были "слиты в корзину", и судьба их – незавидная. А у активистов был простой выбор: садиться в тюрьму или куда-нибудь уезжать.Сейчас, судя по всему, никакой организованной русскоязычной оппозиции там нет – они либо разгромлены, либо в эмиграции, но, по просачивающейся информации, интересно, что сами львовяне настроены отнюдь не так, как пресса это рисует.С одной стороны, их долгое время берегли и спасали от мобилизации – старались "западенцев" призывать поменьше, обходились областями Восточной и Центральной Украины, а сейчас уже идет мобилизация тотальная, метут всех.Между прочим, протесты мамочек военнослужащих – они наиболее активны именно на Западной Украине, потому что они долгое время жили в более-менее преференциальных условиях. Но сейчас, когда их мобилизуют, хватают на улице варварскими методами, применяют насилие – это и есть та максимальная форма протеста, которая вообще там сейчас возможна.Причем, понятное дело, на территории всей Украины невозможно сказать: "Мы не хотим, чтобы наши дети шли воевать", но они требуют ротации, требуют не посылать их детей без оружия в жестокие "мясные" штурмы. Большего они сейчас, конечно, добиться не могут.Что меня большего всего расстраивает в этой ситуации – российская официальная точка зрения. Все чаще и чаще нас по телевизору, в медиа, в соцсетях приучают к такой мысли: Западную Украину все равно придется отдать, и Польша будет не против вернуть себе Восточные Кресы, и Венгрия уже проводит обмены в обход Украины. Почему этих людей отдают Венгрии? По какому праву? Даже если они венгероязычные, это разве повод? Это какая-то очень странная практика, которую надо прекращать немедленно.И надо немедленно прекращать в СМИ допускать такую распродажу территорий. Изначальная цель спецоперации – это денацификация и демилитаризация всей Украины, а вовсе не распродажа ее по частям.Это такая же бывшая советская территория, там живут такие же наши советские соотечественники, как в Киеве, Донецке, Одессе и Харькове.* Запрещенная в России организация

https://ukraina.ru/20230609/1047037803.html

https://ukraina.ru/20230528/1046602137.html

https://ukraina.ru/20230712/1047975996.html

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Мария Нестерова

Мария Нестерова

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Мария Нестерова

репрессии на украине, львов, западная украина, коммунисты, ссср, венгрия, антимайдан, майдан, интервью