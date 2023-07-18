Удары по Одессе и Николаеву стали возмездием за теракт на Крымском мосту - Песков - 18.07.2023 Украина.ру
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Удары по Одессе и Николаеву стали возмездием за теракт на Крымском мосту - Песков
Удары по Одессе и Николаеву стали возмездием за теракт на Крымском мосту - Песков - 18.07.2023 Украина.ру
Удары по Одессе и Николаеву стали возмездием за теракт на Крымском мосту - Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос, являются ли ночные удары высокоточным оружием морского базирования по объектам портовой инфраструктуры в Одессе возмездием за теракт на Крымском мосту, передает 18 июля РИА Новости
2023-07-18T14:30
2023-07-18T14:30
одесса
николаев
дмитрий песков
крымский мост
удары
новости
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"Да", - сказал официальный представитель Кремля.Ранее во вторник Минобороны сообщило, что Вооруженные силы России нанесли групповой удар возмездия высокоточным оружием морского базирования по объектам, где готовились теракты против России с применением безэкипажных катеров по месту их изготовления на судоремонтном заводе в районе Одессы. В районе Николаева и Одессы также уничтожены хранилища топлива общим объемом около 70 тысяч тонн, с которых осуществлялось обеспечение военной техники ВСУ горючим.
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Украина.ру
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одесса, николаев, дмитрий песков, крымский мост, удары, новости
Одесса, Николаев, Дмитрий Песков, Крымский мост, удары, Новости

Удары по Одессе и Николаеву стали возмездием за теракт на Крымском мосту - Песков

14:30 18.07.2023
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин провел переговоры с президентом Азербайджана И. Алиевым
Президент РФ В. Путин провел переговоры с президентом Азербайджана И. Алиевым - РИА Новости, 1920, 18.07.2023
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос, являются ли ночные удары высокоточным оружием морского базирования по объектам портовой инфраструктуры в Одессе возмездием за теракт на Крымском мосту, передает 18 июля РИА Новости
"Да", - сказал официальный представитель Кремля.
Ранее во вторник Минобороны сообщило, что Вооруженные силы России нанесли групповой удар возмездия высокоточным оружием морского базирования по объектам, где готовились теракты против России с применением безэкипажных катеров по месту их изготовления на судоремонтном заводе в районе Одессы.
В районе Николаева и Одессы также уничтожены хранилища топлива общим объемом около 70 тысяч тонн, с которых осуществлялось обеспечение военной техники ВСУ горючим.
Алексей Зубец для интервью
13:19
Алексей Зубец: После отмены зерновой сделки "Искандеры" и "Герани" устроят фейерверк в порту ОдессыУ Европейского союза на сегодняшний день нет хороших вариантов я содействия экспорта украинского зерна, считает директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Зубец
 
ОдессаНиколаевДмитрий ПесковКрымский мостударыНовости
 
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Заголовок открываемого материала
14:30Удары по Одессе и Николаеву стали возмездием за теракт на Крымском мосту - Песков
14:19Премьер Польши рассказал, как готовится пугать Латинскую Америку страшилками о колониализме
14:157 трагических ошибок Зеленского. Чешский журналист Роман Блашко о происходящем на Украине
14:14Роман Блашко: кто он
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13:57В Киево-Печерской лавре собирают деньги на непомерный залог для митрополита Павла
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13:48"Удар возмездия": Россия бьет по объектам, где готовили теракты. Главное на Украине на 14.00 18 июля
13:19В Минобороны РФ заявили об уничтожении 70 тысяч тонн топлива для ВСУ
13:19Алексей Зубец: После отмены зерновой сделки "Искандеры" и "Герани" устроят фейерверк в порту Одессы
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