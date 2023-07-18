Удары по Одессе и Николаеву стали возмездием за теракт на Крымском мосту - Песков
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин провел переговоры с президентом Азербайджана И. Алиевым
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос, являются ли ночные удары высокоточным оружием морского базирования по объектам портовой инфраструктуры в Одессе возмездием за теракт на Крымском мосту, передает 18 июля РИА Новости
"Да", - сказал официальный представитель Кремля.
Ранее во вторник Минобороны сообщило, что Вооруженные силы России нанесли групповой удар возмездия высокоточным оружием морского базирования по объектам, где готовились теракты против России с применением безэкипажных катеров по месту их изготовления на судоремонтном заводе в районе Одессы.
В районе Николаева и Одессы также уничтожены хранилища топлива общим объемом около 70 тысяч тонн, с которых осуществлялось обеспечение военной техники ВСУ горючим.
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