https://ukraina.ru/20230718/1048089630.html

Премьер Польши рассказал, как готовится пугать Латинскую Америку страшилками о колониализме

Премьер Польши рассказал, как готовится пугать Латинскую Америку страшилками о колониализме - 18.07.2023 Украина.ру

Премьер Польши рассказал, как готовится пугать Латинскую Америку страшилками о колониализме

Премьер-министр Польши недоволен тем, что в Латинской Америке считают Россию миролюбивой страной, поэтому решил убедить лидеров региона в "колониальной политике" России. Об этом сообщили журналисты польского информагентства PAP 18 июля

2023-07-18T14:19

2023-07-18T14:19

2023-07-18T14:19

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18 июля в Брюсселе пройдёт саммит Европейского Союза и Сообщества государств Латинской Америки и Карибского бассейна.Польский премьер заявил, что на саммите будут обсуждать политические вопросы. Моравецкий удивлён, что в Латинской Америке Россию считают миролюбивой страной, которую атакует НАТО. В Европе, по его словам, такую мысль сложно представить. Поэтому он решил запугать представителей стран Латинской Америки речью о колониализме. "Очень многие страны Латинской Америки страдали от колониализма", - сказал Моравецкий. Он планирует убедить лидеров Латинской Америки в том, что "Россия сегодня своим агрессивным поведением продолжает колониальную политику".Однако представители Запада, в частности Моравецкий, обвиняют Россию в колониализме, но не учитывают исторических аспектов.В то время как Испания, Португалия, Голландия, Англия и другие западные страны вели экспансию территорий и народов, Россия постепенно расширялась на восток, и огромным подспорьем для её экономики стало освоение Сибири, пишет автор издания Украина.ру Владимир Зотов.При этом сибирские территории включались в состав России, они не становились колониями. Москва также не проводила по отношению к местным коренным народам политику, связанную с регулярными актами геноцида, чем нередко грешили европейцы, резюмирует Зотов.Подробнее об этом можно прочитать на нашем сайте.

https://ukraina.ru/20230425/1045642281.html

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