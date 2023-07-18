https://ukraina.ru/20230718/1048086908.html

"Удар возмездия": Россия бьет по объектам, где готовили теракты. Главное на Украине на 14.00 18 июля

"Удар возмездия": Россия бьет по объектам, где готовили теракты. Главное на Украине на 14.00 18 июля - 18.07.2023 Украина.ру

"Удар возмездия": Россия бьет по объектам, где готовили теракты. Главное на Украине на 14.00 18 июля

На юге Украины ликвидируют последствия ночных атак. В ночь на 18 июля ВС РФ нанесли удары по портам в Одесской и Николаевской областях

2023-07-18T13:48

2023-07-18T13:48

2023-07-18T13:48

эксклюзив

сво

украина

россия (рф)

крымский мост

зерновая сделка

хроники

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Как сообщает издание "Страна.ua" со ссылкой на информацию оперкомандования "Юг", Одессу атаковали шестью ракетами "Калибр" из Черного моря, все их сбила ПВО, но обломками сбитых ракет и взрывной волной повреждены объекты портовой инфраструктуры. Одесские паблики сообщали о сильных взрывах.ВС РФ нанесли удар по объектам, где готовились теракты против РФ с применением безэкипажных катеров и местам их изготовления в районе Одессы, передает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ. В военном ведомстве сообщили также об уничтожении около 70 тысяч тонн топлива, подготовленного для техники ВСУ."Москва называет это "ударом возмездия". Видимо, за подрыв Крымского моста", - предполагает "Страна.ua".В Николаеве ночью был прилет по промышленному объекту, где возник пожар. Над областью сбили четыре "Шахеда", отмечает издание. И напоминает, что атаку на порты "называли одним из возможных ответов России на подрыв Крымского моста, а также на намерения Украины продолжить судоходство после выхода России из зерновой сделки".Телеграм-канал "ЗеРада" высказывает предположение, что это был намек на дальнейшие удары в случае продолжения Киевом зерновой сделки в одностороннем порядке. Что касается ответа РФ на теракт на Крымском мосту, то авторы канала отмечают, что он, вероятно, скоро последует и будет другим – "это должно быть что-то, что можно однозначно оценить как равнозначный ответ.Угроза продовольственному экспортуГлава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что ночные удары по Николаеву и Одессе являются доказательством того, что Россия ставит под угрозу украинский продовольственный экспорт. От этого экспорта, по его словам, зависит жизнь 400 миллионов человек в разных странах. Ранее сообщалось, что Россия прекратила действие зерновой сделки. В заявлении МИД РФ говорится, что она не оправдала своего гуманитарного предназначения: "вразрез с заявленными гуманитарными целями вывоз украинского продовольствия был практически сразу переведен на сугубо коммерческую основу и до последнего момента был направлен на обслуживание узкокорыстных интересов Киева и его западных кураторов".Что дальше? Как заявил на брифинге в Вашингтоне координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби, США и их союзники не смогут получить с Украины те же объемы зерна, которые было возможно вывезти в рамках черноморской зерновой инициативы. Вывоз украинской агропродукции сухопутным путем будет менее эффективным.Кирби также сообщил, что США не рассматривают возможность организовать военную блокаду в Черном море. "Это не тот вариант, который активно рассматривается, которым мы активно занимаемся", - цитирует его украинское издание "Корреспондент.net".При этом Кирби отметил, что ему неизвестно ни о каких конкретных обсуждениях с представителями российских властей вопросов о возможном продлении черноморской зерновой инициативы.Боевые действияРоссийская противовоздушная оборона за сутки уничтожила 43 украинских беспилотника в различных районах Харьковской, Запорожской и Херсонской областей, ЛНР и ДНР. Также средствами противовоздушной обороны за сутки были перехвачены три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS. Об этом говорится в сводке Минобороны РФ.В ночь на 18 июля Киев предпринял попытку атаки по объектам в Крыму с помощью 28 беспилотников, сообщили во вторник в Минобороны РФ. Попытка была пресечена средствами ПВО и средствами РЭБ.В целом контрнаступательная операция ВСУ замедлилась. Произошло это из-за тотального заминирования территории, с чем невозможно бороться быстрее в связи с техническими моментами. Об этом рассказала заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в эфире единого телемарафона."РФ готовилась к такой войне 30 лет, ресурсов у них много, они могут себе это позволить", - заявила Маляр. Она добавила, что ВСУ "прорываются через заминированные участки и мощное сопротивление противника, это замедляет".Ситуация на Крымском мостуДвижение автомобилей после инцидента на Крымском мосту возобновлено в реверсивном режиме по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь. Об этом сообщил 18 июля вице-премьер России Марат Хуснуллин в своем телеграм-канале. Он сообщил также, что предварительно была проведена диагностика конструкций пролетных строений, которая подтвердила возможность запуска движения.Напомним, в ночь на 17 июля Киев атаковал Крымский мост двумя надводными беспилотниками, в результате погибли два человека, пострадал ребенок.В Киеве выдвигают версии, что Россия будто бы сама могла ударить по мосту, чтобы выйти из зерновой сделки, обвинив Украину. Однако, как заявил пресс-секретарь президента Украины Дмитрий Песков, комментируя подобные утверждения, "в Москве с самого начала было понятно, и нет никаких сомнений, что это террористическая акция, которая организована киевским режимом".Президент России Владимир Путин поручил силовикам разобраться в деталях теракта на Крымском мосту, а Министерству обороны - подготовить ответ.Свою позицию относительно инцидента высказали в Пекине. Китай считает необходимым избегать ударов по гражданским объектам и объектам гражданской инфраструктуры, заявила на брифинге во вторник официальный представитель МИД КНР Мао Нин, комментируя террористическую атаку на Крымский мост."Позиция Китая по украинскому кризису всегда была ясной, мы надеемся, что все стороны будут прилагать усилия по политическому урегулированию кризиса и совместными усилиями будут способствовать смягчению ситуации", - сказала дипломат, чьи слова приводит РИА Новости.Мао Нин подчеркнула, что "стороны должны избегать нанесение ударов по гражданским объектам и объектам гражданской инфраструктуры, обеспечивать безопасность гражданских лиц и соблюдать международное гуманитарное право".

https://ukraina.ru/20230718/1048083506.html

https://ukraina.ru/20230717/1048019245.html

https://ukraina.ru/20230718/1048078792.html

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Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

эксклюзив, сво, украина, россия (рф), крымский мост, зерновая сделка, хроники