Всушник потребовал от Зеленского расправиться с русским языком на сайте президента - 18.07.2023 Украина.ру
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Всушник потребовал от Зеленского расправиться с русским языком на сайте президента
Всушник потребовал от Зеленского расправиться с русским языком на сайте президента - 18.07.2023 Украина.ру
Всушник потребовал от Зеленского расправиться с русским языком на сайте президента
Президента Украины Владимира Зеленского призвали убрать русский язык с сайта главы государства. Соответствующую петицию опубликовали на портале для обращений к президенту 17 июля
2023-07-18T12:17
2023-07-18T12:17
русский язык
новости
украина
владимир зеленский
всу
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Автор петиции, подписавшийся лейтенантом украинской армии Андреем Гайдаем, считает недопустимым, чтобы на сайте главы государства публиковали материалы на русском языке.За предложение проголосовали чуть более тысячи человек. Для рассмотрения петиции Зеленским необходимо набрать 25 тысяч голосов.Активная борьба со всем, что связано с Россией, ее историей и культурой, стартовала на Украине после победы Евромайдана. После начала российской военной спецоперации, в стране приступили к сносу памятников русским писателям, в том числе Пушкину и переименовывать улицы, названные в их честь.Кроме того, в рамках "дерусификации" с 2022 года в украинских библиотеках уничтожено более 11 млн книг на русском языке, такие данные ранее озвучила замглавы комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Верховной Рады Евгения Кравчук.
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русский язык, новости, украина, владимир зеленский, всу
Русский язык, Новости, Украина, Владимир Зеленский, ВСУ

Всушник потребовал от Зеленского расправиться с русским языком на сайте президента

12:17 18.07.2023
 
© Фото : Пресс-служба президента УкраиныВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 18.07.2023
© Фото : Пресс-служба президента Украины
Читать в
Президента Украины Владимира Зеленского призвали убрать русский язык с сайта главы государства. Соответствующую петицию опубликовали на портале для обращений к президенту 17 июля
Автор петиции, подписавшийся лейтенантом украинской армии Андреем Гайдаем, считает недопустимым, чтобы на сайте главы государства публиковали материалы на русском языке.
"Украинский народ решительно осуждает такую позорную ситуацию", — возмутился всушник.
За предложение проголосовали чуть более тысячи человек. Для рассмотрения петиции Зеленским необходимо набрать 25 тысяч голосов.
Активная борьба со всем, что связано с Россией, ее историей и культурой, стартовала на Украине после победы Евромайдана. После начала российской военной спецоперации, в стране приступили к сносу памятников русским писателям, в том числе Пушкину и переименовывать улицы, названные в их честь.
Кроме того, в рамках "дерусификации" с 2022 года в украинских библиотеках уничтожено более 11 млн книг на русском языке, такие данные ранее озвучила замглавы комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Верховной Рады Евгения Кравчук.
Последняя партия из 567 тысяч учебников для крымских школ прибыла в Симферополь - РИА Новости, 1920, 06.06.2023
6 июня, 16:01
"Глобальная пародия": Офис Зеленского обиделся на ООН за русский языкОрганизация Объединённых Наций напомнила своим подписчикам в твиттере о том, что 6 июня в мире отмечается День русского языка. В офисе украинского президента (ОП) оскорбились таким постом, посчитав это провокацией. Ответ у себя в телеграм-канале опубликовал советник главы ОП Михаил Подоляк
 
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