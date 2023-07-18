https://ukraina.ru/20230718/1048084274.html
Всушник потребовал от Зеленского расправиться с русским языком на сайте президента
Всушник потребовал от Зеленского расправиться с русским языком на сайте президента - 18.07.2023 Украина.ру
Всушник потребовал от Зеленского расправиться с русским языком на сайте президента
Президента Украины Владимира Зеленского призвали убрать русский язык с сайта главы государства. Соответствующую петицию опубликовали на портале для обращений к президенту 17 июля
2023-07-18T12:17
2023-07-18T12:17
2023-07-18T12:17
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новости
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владимир зеленский
всу
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Автор петиции, подписавшийся лейтенантом украинской армии Андреем Гайдаем, считает недопустимым, чтобы на сайте главы государства публиковали материалы на русском языке.За предложение проголосовали чуть более тысячи человек. Для рассмотрения петиции Зеленским необходимо набрать 25 тысяч голосов.Активная борьба со всем, что связано с Россией, ее историей и культурой, стартовала на Украине после победы Евромайдана. После начала российской военной спецоперации, в стране приступили к сносу памятников русским писателям, в том числе Пушкину и переименовывать улицы, названные в их честь.Кроме того, в рамках "дерусификации" с 2022 года в украинских библиотеках уничтожено более 11 млн книг на русском языке, такие данные ранее озвучила замглавы комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Верховной Рады Евгения Кравчук.
https://ukraina.ru/20230606/1046963875.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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русский язык, новости, украина, владимир зеленский, всу
Русский язык, Новости, Украина, Владимир Зеленский, ВСУ
Всушник потребовал от Зеленского расправиться с русским языком на сайте президента
Президента Украины Владимира Зеленского призвали убрать русский язык с сайта главы государства. Соответствующую петицию опубликовали на портале для обращений к президенту 17 июля
Автор петиции, подписавшийся лейтенантом украинской армии Андреем Гайдаем, считает недопустимым, чтобы на сайте главы государства публиковали материалы на русском языке.
"Украинский народ решительно осуждает такую позорную ситуацию", — возмутился всушник.
За предложение проголосовали чуть более тысячи человек. Для рассмотрения петиции Зеленским необходимо набрать 25 тысяч голосов.
Активная борьба со всем, что связано с Россией, ее историей и культурой, стартовала на Украине после победы Евромайдана. После начала российской военной спецоперации, в стране приступили к сносу памятников русским писателям, в том числе Пушкину и переименовывать улицы, названные в их честь.
Кроме того, в рамках "дерусификации" с 2022 года в украинских библиотеках уничтожено более 11 млн книг на русском языке, такие данные ранее озвучила замглавы комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Верховной Рады Евгения Кравчук.