Как ВСУ окажутся в западне и где это произойдёт - Евсеев. Видео - 18.07.2023 Украина.ру
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Как ВСУ окажутся в западне и где это произойдёт - Евсеев. Видео
Как ВСУ окажутся в западне и где это произойдёт - Евсеев. Видео - 18.07.2023 Украина.ру
Как ВСУ окажутся в западне и где это произойдёт - Евсеев. Видео
Военный эксперт, заведующий отделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ Владимир Евсеев в эфире Украина.ру рассказал, что могут... Украина.ру, 18.07.2023
2023-07-18T11:25
2023-07-18T11:25
евсеев
видео
россия (рф)
украина
сво
всу
турция
зерно
эрдоган
bayraktar tb2 (байрактар)
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Военный эксперт, заведующий отделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ Владимир Евсеев в эфире Украина.ру рассказал, что могут предпринять Турция и Украина после выхода России из зерновой сделки, на каких направлениях фронта ожидать продвижения ВС РФ, а также о борьбе с новыми видами вооружения ВСУ: 00:25 – Как предотвратить вывоз зерна с Украины после выхода России из сделки? 02:45 – Что США потребовали от Эрдогана в ходе президентских выборов в Турции? 06:50 – Как предотвратить теракты на Крымском мосту? 10:00 – Об основных путях поставок западного вооружения на Украину; 12:25 – Что происходит на фронте: подробный расклад; 20:10 – Какие задачи стоят перед российской армией до конца этого лета? 24:10 – О нехватке мобилизационного резерва на Украине; 29:35 – О применении авиации и "Солнцепёков" в Авдеевке.
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евсеев, видео, россия (рф), украина, сво, всу, турция, зерно, эрдоган, bayraktar tb2 (байрактар), сша, нато, крым, крымский мост, вооружения, черноморский флот, порты, польша, запорожье, купянск, днепр, золотовалютный резерв, мобилизация, видео
Евсеев, Видео, Россия (РФ), Украина, СВО, ВСУ, Турция, зерно, Эрдоган, Bayraktar TB2 (Байрактар), США, НАТО, Крым, Крымский мост, вооружения, Черноморский флот, порты, Польша, Запорожье, Купянск, Днепр, золотовалютный резерв, мобилизация

Как ВСУ окажутся в западне и где это произойдёт - Евсеев. Видео

11:25 18.07.2023
 
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Военный эксперт, заведующий отделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ Владимир Евсеев в эфире Украина.ру рассказал, что могут предпринять Турция и Украина после выхода России из зерновой сделки, на каких направлениях фронта ожидать продвижения ВС РФ, а также о борьбе с новыми видами вооружения ВСУ:
00:25 – Как предотвратить вывоз зерна с Украины после выхода России из сделки?
02:45 – Что США потребовали от Эрдогана в ходе президентских выборов в Турции?
06:50 – Как предотвратить теракты на Крымском мосту?
10:00 – Об основных путях поставок западного вооружения на Украину;
12:25 – Что происходит на фронте: подробный расклад;
20:10 – Какие задачи стоят перед российской армией до конца этого лета?
24:10 – О нехватке мобилизационного резерва на Украине;
29:35 – О применении авиации и "Солнцепёков" в Авдеевке.
 
ЕвсеевВидеоРоссия (РФ)УкраинаСВОВСУТурциязерноЭрдоганBayraktar TB2 (Байрактар)СШАНАТОКрымКрымский моствооруженияЧерноморский флотпортыПольшаЗапорожьеКупянскДнепрзолотовалютный резервмобилизация
 
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