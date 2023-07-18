https://ukraina.ru/20230718/1048082310.html

Как ВСУ окажутся в западне и где это произойдёт - Евсеев. Видео

Как ВСУ окажутся в западне и где это произойдёт - Евсеев. Видео - 18.07.2023 Украина.ру

Как ВСУ окажутся в западне и где это произойдёт - Евсеев. Видео

Военный эксперт, заведующий отделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ Владимир Евсеев в эфире Украина.ру рассказал, что могут... Украина.ру, 18.07.2023

2023-07-18T11:25

2023-07-18T11:25

2023-07-18T11:25

евсеев

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россия (рф)

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сво

всу

турция

зерно

эрдоган

bayraktar tb2 (байрактар)

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Военный эксперт, заведующий отделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ Владимир Евсеев в эфире Украина.ру рассказал, что могут предпринять Турция и Украина после выхода России из зерновой сделки, на каких направлениях фронта ожидать продвижения ВС РФ, а также о борьбе с новыми видами вооружения ВСУ: 00:25 – Как предотвратить вывоз зерна с Украины после выхода России из сделки? 02:45 – Что США потребовали от Эрдогана в ходе президентских выборов в Турции? 06:50 – Как предотвратить теракты на Крымском мосту? 10:00 – Об основных путях поставок западного вооружения на Украину; 12:25 – Что происходит на фронте: подробный расклад; 20:10 – Какие задачи стоят перед российской армией до конца этого лета? 24:10 – О нехватке мобилизационного резерва на Украине; 29:35 – О применении авиации и "Солнцепёков" в Авдеевке.

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