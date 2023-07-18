https://ukraina.ru/20230718/1048081792.html
В Угличе ФСБ задержала женщину, которая собирала данные для СБУ
В Угличе ФСБ задержала женщину, которая собирала данные для СБУ - 18.07.2023 Украина.ру
В Угличе ФСБ задержала женщину, которая собирала данные для СБУ
В Угличе задержали гражданку России, которая собирала для Украины информацию об объекте критической инфраструктуры Ярославской области. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ 18 июля
2023-07-18T11:45
2023-07-18T11:45
2023-07-18T11:45
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Сотрудники ФСБ задержали 35-летнюю жительницу города Углич Ярославской области за сбор и передачу СБУ информации об объекте критической инфраструктуры. 35-летняя россиянка выполняла задания украинских спецслужб, на объекте готовили теракт. ФСБ опубликовала видео задержания россиянки.На видео женщина, якобы невзначай, снимает на телефон Угличскую ГЭС, в другой руке держит, вероятно, кофе. После женщина продолжает прогуливаться по территории объекта, параллельно снимая всё на телефон.После этого она долго сидела и что-то печатала в телефоне.На следующих кадрах сотрудники ФСБ и МВД заходят в рабочий кабинет женщины, где, помимо неё, находятся ещё две сотрудницы. Представитель ФСБ уведомил всех присутствующих, что сейчас будет проводиться проверка и попросил всех оставаться на своих местах.На видео также показаны фрагменты переписки подозреваемой. В переписке речь шла о возможности совершения теракта на одной из ГЭС Ярославской области с помощью беспилотников.Женщина также обещала прийти на территорию ГЭС и скинуть свою геолокацию координатору. Координатор сообщил, что этого будет достаточно, так как взрыв планировали устроить контролируемый, следует из переписки.Уголовное дело возбудили по статье "Приготовление к теракту".
https://ukraina.ru/20230705/1047830707.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия (рф), ярославская область, фсб, мвд, сбу, теракт, гэс
Новости, Россия (РФ), Ярославская область, ФСБ, МВД, СБУ, теракт, ГЭС
В Угличе ФСБ задержала женщину, которая собирала данные для СБУ
В Угличе задержали гражданку России, которая собирала для Украины информацию об объекте критической инфраструктуры Ярославской области. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ 18 июля
Сотрудники ФСБ задержали 35-летнюю жительницу города Углич Ярославской области за сбор и передачу СБУ информации об объекте критической инфраструктуры. 35-летняя россиянка выполняла задания украинских спецслужб, на объекте готовили теракт.
ФСБ опубликовала видео задержания россиянки.
На видео женщина, якобы невзначай, снимает на телефон Угличскую ГЭС, в другой руке держит, вероятно, кофе. После женщина продолжает прогуливаться по территории объекта, параллельно снимая всё на телефон.
После этого она долго сидела и что-то печатала в телефоне.
На следующих кадрах сотрудники ФСБ и МВД заходят в рабочий кабинет женщины, где, помимо неё, находятся ещё две сотрудницы. Представитель ФСБ уведомил всех присутствующих, что сейчас будет проводиться проверка и попросил всех оставаться на своих местах.
На видео также показаны фрагменты переписки подозреваемой. В переписке речь шла о возможности совершения теракта на одной из ГЭС Ярославской области с помощью беспилотников.
Женщина также обещала прийти на территорию ГЭС и скинуть свою геолокацию координатору. Координатор сообщил, что этого будет достаточно, так как взрыв планировали устроить контролируемый, следует из переписки.
Уголовное дело возбудили по статье "Приготовление к теракту".