В Угличе ФСБ задержала женщину, которая собирала данные для СБУ - 18.07.2023 Украина.ру
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В Угличе ФСБ задержала женщину, которая собирала данные для СБУ
В Угличе ФСБ задержала женщину, которая собирала данные для СБУ - 18.07.2023 Украина.ру
В Угличе ФСБ задержала женщину, которая собирала данные для СБУ
В Угличе задержали гражданку России, которая собирала для Украины информацию об объекте критической инфраструктуры Ярославской области. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ 18 июля
2023-07-18T11:45
2023-07-18T11:45
новости
россия (рф)
ярославская область
фсб
мвд
сбу
теракт
гэс
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Сотрудники ФСБ задержали 35-летнюю жительницу города Углич Ярославской области за сбор и передачу СБУ информации об объекте критической инфраструктуры. 35-летняя россиянка выполняла задания украинских спецслужб, на объекте готовили теракт. ФСБ опубликовала видео задержания россиянки.На видео женщина, якобы невзначай, снимает на телефон Угличскую ГЭС, в другой руке держит, вероятно, кофе. После женщина продолжает прогуливаться по территории объекта, параллельно снимая всё на телефон.После этого она долго сидела и что-то печатала в телефоне.На следующих кадрах сотрудники ФСБ и МВД заходят в рабочий кабинет женщины, где, помимо неё, находятся ещё две сотрудницы. Представитель ФСБ уведомил всех присутствующих, что сейчас будет проводиться проверка и попросил всех оставаться на своих местах.На видео также показаны фрагменты переписки подозреваемой. В переписке речь шла о возможности совершения теракта на одной из ГЭС Ярославской области с помощью беспилотников.Женщина также обещала прийти на территорию ГЭС и скинуть свою геолокацию координатору. Координатор сообщил, что этого будет достаточно, так как взрыв планировали устроить контролируемый, следует из переписки.Уголовное дело возбудили по статье "Приготовление к теракту".
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Новости
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, россия (рф), ярославская область, фсб, мвд, сбу, теракт, гэс
Новости, Россия (РФ), Ярославская область, ФСБ, МВД, СБУ, теракт, ГЭС

В Угличе ФСБ задержала женщину, которая собирала данные для СБУ

11:45 18.07.2023
 
© ЦОС ФСБ РФ / Перейти в фотобанкВ Угличе ФСБ задержала женщину, собиравшую информацию для СБУ
В Угличе ФСБ задержала женщину, собиравшую информацию для СБУ
© ЦОС ФСБ РФ
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В Угличе задержали гражданку России, которая собирала для Украины информацию об объекте критической инфраструктуры Ярославской области. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ 18 июля
Сотрудники ФСБ задержали 35-летнюю жительницу города Углич Ярославской области за сбор и передачу СБУ информации об объекте критической инфраструктуры. 35-летняя россиянка выполняла задания украинских спецслужб, на объекте готовили теракт.
ФСБ опубликовала видео задержания россиянки.
На видео женщина, якобы невзначай, снимает на телефон Угличскую ГЭС, в другой руке держит, вероятно, кофе. После женщина продолжает прогуливаться по территории объекта, параллельно снимая всё на телефон.
После этого она долго сидела и что-то печатала в телефоне.
На следующих кадрах сотрудники ФСБ и МВД заходят в рабочий кабинет женщины, где, помимо неё, находятся ещё две сотрудницы. Представитель ФСБ уведомил всех присутствующих, что сейчас будет проводиться проверка и попросил всех оставаться на своих местах.
На видео также показаны фрагменты переписки подозреваемой. В переписке речь шла о возможности совершения теракта на одной из ГЭС Ярославской области с помощью беспилотников.
© IZ.RU телеграм-каналВ Угличе ФСБ задержала женщину Переписка
В Угличе ФСБ задержала женщину Переписка
© IZ.RU телеграм-канал
В Угличе ФСБ задержала женщину Переписка
Женщина также обещала прийти на территорию ГЭС и скинуть свою геолокацию координатору. Координатор сообщил, что этого будет достаточно, так как взрыв планировали устроить контролируемый, следует из переписки.
© IZ.RU телеграм-канал В Угличе ФСБ задержала женщину Переписка
В Угличе ФСБ задержала женщину Переписка
© IZ.RU телеграм-канал
В Угличе ФСБ задержала женщину Переписка
Уголовное дело возбудили по статье "Приготовление к теракту".
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