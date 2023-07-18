Автомобильное движение по Крымскому мосту открыто в реверсивном режиме - Минтранс РФ - 18.07.2023 Украина.ру
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Автомобильное движение по Крымскому мосту открыто в реверсивном режиме - Минтранс РФ
Автомобильное движение по Крымскому мосту открыто в реверсивном режиме - Минтранс РФ - 18.07.2023 Украина.ру
Автомобильное движение по Крымскому мосту открыто в реверсивном режиме - Минтранс РФ
После теракта на Крымском мосту движение автотранспорта запущено в реверсивном режиме, сообщили в пресс-службе Минтранса 18 июля
2023-07-18T10:27
2023-07-18T10:27
новости
крым
крымский мост
транспорт
теракт
минтранс
министерство транспорта крыма
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18 июля по Крымском мосту запустили автомобильное движение, говорится в сообщении Министерства транспорта РФ. Движение автотранспорта осуществляется в реверсивном режиме по крайней правой полосе по направлению из Тамани в Керчь.После возобновления работы через Керченскую паромную переправу было совершено 9 рейсов.Министр транспорта также сообщил, что на Крымском мосту полностью восстановлено пригородное пассажирское сообщение. К двум поездам, следующим по графику, было дополнительно запущено ещё два состава по маршруту Керчь - Тамань - Анапа. Два дополнительных "рельсовых автобуса" в несколько вагонов будут запущены 18 июля. В среду на маршрут выйдут две дополнительные "Ласточки", сообщил Савельев.В Минтрансе Крыма работает оперативный штаб, который занимается в том числе вопросами обеспечения полуострова необходимыми продуктами и товарами.Строители к осени восстановят Крымский мост после теракта. Двустороннее автомобильное движение по одной части моста планируют запустить к 15 сентября, по другой - к 1 ноября. Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин на совещании с Владимиром Путиным 17 июля.Он добавил, что железнодорожная часть моста не повреждена, поезда ходят по штатному расписанию. На одном пути выявили незначительные повреждения, они не влияют на движение составов. Железнодорожные строители обследуют место происшествия и определят объем работ.В ночь на 17 июля на Крымском мосту произошел взрыв. В Национальном антитеррористическом комитете заявили об атаке украинскими надводными дронами. Следователи возбудили уголовное дело по статье "Террористический акт". Два человека погибли, ранен несовершеннолетний ребенок.
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новости, крым, крымский мост, транспорт, теракт, минтранс, министерство транспорта крыма
Новости, Крым, Крымский мост, транспорт, теракт, Минтранс, Министерство транспорта Крыма

Автомобильное движение по Крымскому мосту открыто в реверсивном режиме - Минтранс РФ

10:27 18.07.2023
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкДвижение автомобилей по Крымскому мосту
Движение автомобилей по Крымскому мосту - РИА Новости, 1920, 18.07.2023
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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После теракта на Крымском мосту движение автотранспорта запущено в реверсивном режиме, сообщили в пресс-службе Минтранса 18 июля
18 июля по Крымском мосту запустили автомобильное движение, говорится в сообщении Министерства транспорта РФ. Движение автотранспорта осуществляется в реверсивном режиме по крайней правой полосе по направлению из Тамани в Керчь.
После возобновления работы через Керченскую паромную переправу было совершено 9 рейсов.

"17 июля с 10:30, когда разрешили рейсы, мы сделали девять рейсов, 648 пассажиров перевезли, 30 автобусов и 188 транспортных средств на наших паромах, которые здесь задействованы", - доложил Савельев.

Министр транспорта также сообщил, что на Крымском мосту полностью восстановлено пригородное пассажирское сообщение. К двум поездам, следующим по графику, было дополнительно запущено ещё два состава по маршруту Керчь - Тамань - Анапа.
Два дополнительных "рельсовых автобуса" в несколько вагонов будут запущены 18 июля. В среду на маршрут выйдут две дополнительные "Ласточки", сообщил Савельев.
В Минтрансе Крыма работает оперативный штаб, который занимается в том числе вопросами обеспечения полуострова необходимыми продуктами и товарами.
Строители к осени восстановят Крымский мост после теракта. Двустороннее автомобильное движение по одной части моста планируют запустить к 15 сентября, по другой - к 1 ноября. Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин на совещании с Владимиром Путиным 17 июля.
Он добавил, что железнодорожная часть моста не повреждена, поезда ходят по штатному расписанию. На одном пути выявили незначительные повреждения, они не влияют на движение составов. Железнодорожные строители обследуют место происшествия и определят объем работ.
В ночь на 17 июля на Крымском мосту произошел взрыв. В Национальном антитеррористическом комитете заявили об атаке украинскими надводными дронами. Следователи возбудили уголовное дело по статье "Террористический акт". Два человека погибли, ранен несовершеннолетний ребенок.
Обстановка у Крымского моста - РИА Новости, 1920, 18.07.2023
04:52
Искать и ликвидировать. Политики России и украинские эксперты о последствиях теракта на Крымском мостуВ Киеве обеспокоены возможным и неизбежным ответом России на очередную атаку на Крымский мост. Каким может быть этот ответ, сказал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. По его мнению, единственным действенным методом борьбы с террористами являются "персональные и совсем негуманные методы"
 
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