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Крымский мост полностью восстановят к осени - Хуснуллин
Крымский мост полностью восстановят к осени - Хуснуллин - 17.07.2023 Украина.ру
Крымский мост полностью восстановят к осени - Хуснуллин
Строители обследуют Крымский мост, оценивают повреждения и приступают к ремонтным работам. Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин на совещании с президентом России Владимиром Путиным
2023-07-17T20:36
2023-07-17T20:36
2023-07-17T20:36
новости
крымский мост
марат хуснуллин
россия (рф)
теракт
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Строители восстановят Крымский мост после теракта к осени. Двустороннее автомобильное движение по одной части моста планируют запустить к 15 сентября, по другой - к 1 ноября. В течение суток 17 июля строители могут открыть рецессивное движение по одной полосе, сообщил Хуснуллин. Железнодорожная часть моста не повреждена, поезда ходят по штатному расписанию. На одном пути выявили незначительные повреждения, они не влияют на движение поездов. Железнодорожные строители обследуют место происшествия и определят объем работ. На автомобильной части моста полностью разрушен один пролет. Другой пролет смещен на 70-80 сантиметров. Опоры моста не повреждены. Полноценное обследование проводят водолазы. Одну опору планируют укрепить. Также строители установят заграждение. За следующие сутки освещение моста полностью восстановят. В ночь на 17 июля на Крымском мосту произошел взрыв. В Национальном антитеррористическом комитете заявили об атаке украинскими надводными дронами. Следователи возбудили уголовное дело по статье "Террористический акт". Два человека погибли, ранен несовершеннолетний ребенок.Президент России Владимир Путин сформировал правительственную комиссию по ликвидации последствий теракта. На место происшествия направили строительные бригады. Один пролет автомобильной части моста полностью разрушен, другой смещен. Власти закрыли мост на ремонт, туристам предложили добираться до полуострова на поездах или по сухопутному коридору через ДНР, Запорожскую и Херсонскую области.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, крымский мост, марат хуснуллин, россия (рф), теракт
Новости, Крымский мост, Марат Хуснуллин, Россия (РФ), теракт
Крымский мост полностью восстановят к осени - Хуснуллин
Строители обследуют Крымский мост, оценивают повреждения и приступают к ремонтным работам. Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин на совещании с президентом России Владимиром Путиным
Строители восстановят Крымский мост после теракта к осени. Двустороннее автомобильное движение по одной части моста планируют запустить к 15 сентября, по другой - к 1 ноября. В течение суток 17 июля строители могут открыть рецессивное движение по одной полосе, сообщил Хуснуллин.
"Если все пройдет нормально, запускаем сначала легковые машины, 3 тонны тестовые, затем запускаем машины 5 тонн. Если не произойдет никаких непредвиденных обстоятельств, начинаем ночью по одной полосе в реверсивном движении пропускать легковые машины. Водители задают вопрос, когда мы это начнем, к часу ночи у нас уже будет полная картина", - сказал он.
Железнодорожная часть моста не повреждена, поезда ходят по штатному расписанию. На одном пути выявили незначительные повреждения, они не влияют на движение поездов. Железнодорожные строители обследуют место происшествия и определят объем работ.
На автомобильной части моста полностью разрушен один пролет. Другой пролет смещен на 70-80 сантиметров. Опоры моста не повреждены. Полноценное обследование проводят водолазы.
Одну опору планируют укрепить. Также строители установят заграждение. За следующие сутки освещение моста полностью восстановят.
В ночь на 17 июля на Крымском мосту произошел взрыв. В Национальном антитеррористическом комитете заявили об атаке украинскими надводными дронами. Следователи возбудили уголовное дело по статье "Террористический акт". Два человека погибли, ранен несовершеннолетний ребенок.
Президент России Владимир Путин сформировал правительственную комиссию по ликвидации последствий теракта. На место происшествия направили строительные бригады. Один пролет автомобильной части моста полностью разрушен, другой смещен. Власти закрыли мост на ремонт, туристам предложили добираться до полуострова на поездах или по сухопутному коридору через ДНР, Запорожскую и Херсонскую области.