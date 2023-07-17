Минобороны России готовит ответ на теракт на Крымском мосту - Путин - 17.07.2023 Украина.ру
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Минобороны России готовит ответ на теракт на Крымском мосту - Путин
Минобороны России готовит ответ на теракт на Крымском мосту - Путин - 17.07.2023 Украина.ру
Минобороны России готовит ответ на теракт на Крымском мосту - Путин
Президент России Владимир Путин поручил силовикам разобраться в деталях теракта на Крымском мосту, а министерству обороны - подготовить ответ. Об этом Путин заявил 17 июля на совещании по теракту на переправе
2023-07-17T20:06
2023-07-17T20:17
новости
владимир путин
минобороны
россия (рф)
теракт
крымский мост
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Россия ответит Украине за второй теракт на Крымском мосту. Предложения готовят в Минобороны России, подчеркнул Путин. Также глава государства потребовал от силовиков предоставить конкретные предложения по усилению безопасности на переправе. Путин назвал теракт "бессмысленным преступлением", так как Крымский мост не используют для военных перевозок. В ночь на 17 июля на Крымском мосту произошел взрыв. В Национальном антитеррористическом комитете заявили об атаке украинскими надводными дронами. Следователи возбудили уголовное дело по статье "Террористический акт". Два человека погибли, ранен несовершеннолетний ребенок. Президент России Владимир Путин сформировал правительственную комиссию по ликвидации последствий теракта. На место происшествия направили строительные бригады. Один пролет автомобильной части моста полностью разрушен, другой смещен. Власти закрыли мост на ремонт, туристам предложили добираться до полуострова на поездах или по сухопутному коридору через ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. К концу суток 17 июля могут открыть рецессивное движение по автомобильной части моста. Двустороннее движение по одной стороне моста, по словам вице-премьера Марата Хуснуллина, запустят к 15 сентября. По другой стороне - в ноябре.
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новости, владимир путин, минобороны, россия (рф), теракт, крымский мост
Новости, Владимир Путин, Минобороны, Россия (РФ), теракт, Крымский мост

Минобороны России готовит ответ на теракт на Крымском мосту - Путин

20:06 17.07.2023 (обновлено: 20:17 17.07.2023)
 
© POOL / Перейти в фотобанкВстреча президента РФ В. Путина с военнослужащими
Встреча президента РФ В. Путина с военнослужащими
© POOL
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Президент России Владимир Путин поручил силовикам разобраться в деталях теракта на Крымском мосту, а министерству обороны - подготовить ответ. Об этом Путин заявил 17 июля на совещании по теракту на переправе
Россия ответит Украине за второй теракт на Крымском мосту. Предложения готовят в Минобороны России, подчеркнул Путин. Также глава государства потребовал от силовиков предоставить конкретные предложения по усилению безопасности на переправе.
Путин назвал теракт "бессмысленным преступлением", так как Крымский мост не используют для военных перевозок.
"Ответ со стороны России, конечно, будет. Министерство обороны готовит соответствующие предложения", - заявил Путин.
В ночь на 17 июля на Крымском мосту произошел взрыв. В Национальном антитеррористическом комитете заявили об атаке украинскими надводными дронами. Следователи возбудили уголовное дело по статье "Террористический акт". Два человека погибли, ранен несовершеннолетний ребенок.
Президент России Владимир Путин сформировал правительственную комиссию по ликвидации последствий теракта. На место происшествия направили строительные бригады. Один пролет автомобильной части моста полностью разрушен, другой смещен. Власти закрыли мост на ремонт, туристам предложили добираться до полуострова на поездах или по сухопутному коридору через ДНР, Запорожскую и Херсонскую области.
К концу суток 17 июля могут открыть рецессивное движение по автомобильной части моста. Двустороннее движение по одной стороне моста, по словам вице-премьера Марата Хуснуллина, запустят к 15 сентября. По другой стороне - в ноябре.
Встреча президента РФ В. Путина с военнослужащими
19:49
Путин поручил силовикам детально разобраться в повторном теракте на Крымском мостуПрезидент России Владимир Путин поручил силовикам установить все детали теракта, и дать конкретные предложения по усилению безопасности Крымского моста. Об этом Путин заявил 17 июля на совещании по теракту на переправе
 
НовостиВладимир ПутинМинобороныРоссия (РФ)терактКрымский мост
 
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20:06Минобороны России готовит ответ на теракт на Крымском мосту - Путин
19:49Путин поручил силовикам детально разобраться в повторном теракте на Крымском мосту
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