https://ukraina.ru/20230717/1048075597.html
Минобороны России готовит ответ на теракт на Крымском мосту - Путин
Минобороны России готовит ответ на теракт на Крымском мосту - Путин - 17.07.2023 Украина.ру
Минобороны России готовит ответ на теракт на Крымском мосту - Путин
Президент России Владимир Путин поручил силовикам разобраться в деталях теракта на Крымском мосту, а министерству обороны - подготовить ответ. Об этом Путин заявил 17 июля на совещании по теракту на переправе
2023-07-17T20:06
2023-07-17T20:06
2023-07-17T20:17
новости
владимир путин
минобороны
россия (рф)
теракт
крымский мост
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/1b/1047605714_0:88:3027:1791_1920x0_80_0_0_09daec51159bcfea4bbc356623b91abb.jpg
Россия ответит Украине за второй теракт на Крымском мосту. Предложения готовят в Минобороны России, подчеркнул Путин. Также глава государства потребовал от силовиков предоставить конкретные предложения по усилению безопасности на переправе. Путин назвал теракт "бессмысленным преступлением", так как Крымский мост не используют для военных перевозок. В ночь на 17 июля на Крымском мосту произошел взрыв. В Национальном антитеррористическом комитете заявили об атаке украинскими надводными дронами. Следователи возбудили уголовное дело по статье "Террористический акт". Два человека погибли, ранен несовершеннолетний ребенок. Президент России Владимир Путин сформировал правительственную комиссию по ликвидации последствий теракта. На место происшествия направили строительные бригады. Один пролет автомобильной части моста полностью разрушен, другой смещен. Власти закрыли мост на ремонт, туристам предложили добираться до полуострова на поездах или по сухопутному коридору через ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. К концу суток 17 июля могут открыть рецессивное движение по автомобильной части моста. Двустороннее движение по одной стороне моста, по словам вице-премьера Марата Хуснуллина, запустят к 15 сентября. По другой стороне - в ноябре.
https://ukraina.ru/20230717/1048074907.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/1b/1047605714_154:0:2885:2048_1920x0_80_0_0_8f4618e1589880fb14ac0a100b9c5cde.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, владимир путин, минобороны, россия (рф), теракт, крымский мост
Новости, Владимир Путин, Минобороны, Россия (РФ), теракт, Крымский мост
Минобороны России готовит ответ на теракт на Крымском мосту - Путин
20:06 17.07.2023 (обновлено: 20:17 17.07.2023)
Президент России Владимир Путин поручил силовикам разобраться в деталях теракта на Крымском мосту, а министерству обороны - подготовить ответ. Об этом Путин заявил 17 июля на совещании по теракту на переправе
Россия ответит Украине за второй теракт на Крымском мосту. Предложения готовят в Минобороны России, подчеркнул Путин. Также глава государства потребовал от силовиков предоставить конкретные предложения по усилению безопасности на переправе.
Путин назвал теракт "бессмысленным преступлением", так как Крымский мост не используют для военных перевозок.
"Ответ со стороны России, конечно, будет. Министерство обороны готовит соответствующие предложения", - заявил Путин.
В ночь на 17 июля на Крымском мосту произошел взрыв. В Национальном антитеррористическом комитете заявили об атаке украинскими надводными дронами. Следователи возбудили уголовное дело по статье "Террористический акт". Два человека погибли, ранен несовершеннолетний ребенок.
Президент России Владимир Путин сформировал правительственную комиссию по ликвидации последствий теракта. На место происшествия направили строительные бригады. Один пролет автомобильной части моста полностью разрушен, другой смещен. Власти закрыли мост на ремонт, туристам предложили добираться до полуострова на поездах или по сухопутному коридору через ДНР, Запорожскую и Херсонскую области.
К концу суток 17 июля могут открыть рецессивное движение по автомобильной части моста. Двустороннее движение по одной стороне моста, по словам вице-премьера Марата Хуснуллина, запустят к 15 сентября. По другой стороне - в ноябре.