Путин поручил силовикам детально разобраться в повторном теракте на Крымском мосту - 17.07.2023 Украина.ру
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Путин поручил силовикам детально разобраться в повторном теракте на Крымском мосту
Путин поручил силовикам детально разобраться в повторном теракте на Крымском мосту - 17.07.2023 Украина.ру
Путин поручил силовикам детально разобраться в повторном теракте на Крымском мосту
Президент России Владимир Путин поручил силовикам установить все детали теракта, и дать конкретные предложения по усилению безопасности Крымского моста. Об этом Путин заявил 17 июля на совещании по теракту на переправе
2023-07-17T19:49
2023-07-17T20:02
новости
владимир путин
крымский мост
теракт
крым
туристы
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Президент России Владимир Путин поручил руководителям силовых ведомств детально разобраться в повторном теракте на Крымском мосту. Путин подчеркнул, что это уже второй теракт на мосту через Керченский пролив. Глава государства потребовал конкретных предложений по повышению безопасности стратегически важного транспортного объекта. Путин не сомневается в том, что силовики установят все обстоятельства теракта.В ночь на 17 июля на Крымском мосту произошел взрыв. В Национальном антитеррористическом комитете заявили об атаке украинскими надводными дронами. Следователи возбудили уголовное дело по статье "Террористический акт".Один пролет на автомобильном участке моста полностью разрушен, восстановлению не подлежит. Другой пролет смещен. Опоры не повреждены. Мужчина с женой и дочерью ехали в Крым на отдых. Родители погибли, ребенка госпитализировали. Власти перекрыли Крымский мост для движения автомобилей. Туристам предложили добираться до полуострова или на поездах, или по альтернативному маршруту - через ДНР, Запорожскую и Херсонскую области.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, владимир путин, крымский мост, теракт, крым, туристы
Новости, Владимир Путин, Крымский мост, теракт, Крым, туристы

Путин поручил силовикам детально разобраться в повторном теракте на Крымском мосту

19:49 17.07.2023 (обновлено: 20:02 17.07.2023)
 
© POOL / Перейти в фотобанкВстреча президента РФ В. Путина с военнослужащими
Встреча президента РФ В. Путина с военнослужащими
© POOL
Перейти в фотобанк
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Президент России Владимир Путин поручил силовикам установить все детали теракта, и дать конкретные предложения по усилению безопасности Крымского моста. Об этом Путин заявил 17 июля на совещании по теракту на переправе
Президент России Владимир Путин поручил руководителям силовых ведомств детально разобраться в повторном теракте на Крымском мосту. Путин подчеркнул, что это уже второй теракт на мосту через Керченский пролив. Глава государства потребовал конкретных предложений по повышению безопасности стратегически важного транспортного объекта.
Путин не сомневается в том, что силовики установят все обстоятельства теракта.
"Я прошу и руководство региона, и по линии федеральных властей оказать всю необходимую помощь пострадавшей девочке и ее родственникам, взять эту ситуацию на особый контроль. Из-за теракта серьезно повреждено дорожное полотно на нескольких пролетах Крымского моста. В результате на время было прекращено автомобильное и железнодорожное движение. Дано поручение ФСБ, Следственному комитету, ряду других ведомств детально разобраться в случившемся", - сказал Путин.
В ночь на 17 июля на Крымском мосту произошел взрыв. В Национальном антитеррористическом комитете заявили об атаке украинскими надводными дронами. Следователи возбудили уголовное дело по статье "Террористический акт".
Один пролет на автомобильном участке моста полностью разрушен, восстановлению не подлежит. Другой пролет смещен. Опоры не повреждены.
Мужчина с женой и дочерью ехали в Крым на отдых. Родители погибли, ребенка госпитализировали.
Власти перекрыли Крымский мост для движения автомобилей. Туристам предложили добираться до полуострова или на поездах, или по альтернативному маршруту - через ДНР, Запорожскую и Херсонскую области.
Заместитель председателя Совбеза РФ Д. Медведев дал интервью российским СМИ - РИА Новости, 1920, 17.07.2023
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"Взрывать дома террористов". Медведев ответил на теракт на Крымском мостуЗаместитель главы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев предложил взрывать дома террористов, так как они понимают только язык силы. Об этом он написал в своём телеграм-канале 17 июля
 
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19:49Путин поручил силовикам детально разобраться в повторном теракте на Крымском мосту
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