https://ukraina.ru/20230717/1048074907.html

Путин поручил силовикам детально разобраться в повторном теракте на Крымском мосту

Путин поручил силовикам детально разобраться в повторном теракте на Крымском мосту - 17.07.2023 Украина.ру

Путин поручил силовикам детально разобраться в повторном теракте на Крымском мосту

Президент России Владимир Путин поручил силовикам установить все детали теракта, и дать конкретные предложения по усилению безопасности Крымского моста. Об этом Путин заявил 17 июля на совещании по теракту на переправе

2023-07-17T19:49

2023-07-17T19:49

2023-07-17T20:02

новости

владимир путин

крымский мост

теракт

крым

туристы

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Президент России Владимир Путин поручил руководителям силовых ведомств детально разобраться в повторном теракте на Крымском мосту. Путин подчеркнул, что это уже второй теракт на мосту через Керченский пролив. Глава государства потребовал конкретных предложений по повышению безопасности стратегически важного транспортного объекта. Путин не сомневается в том, что силовики установят все обстоятельства теракта.В ночь на 17 июля на Крымском мосту произошел взрыв. В Национальном антитеррористическом комитете заявили об атаке украинскими надводными дронами. Следователи возбудили уголовное дело по статье "Террористический акт".Один пролет на автомобильном участке моста полностью разрушен, восстановлению не подлежит. Другой пролет смещен. Опоры не повреждены. Мужчина с женой и дочерью ехали в Крым на отдых. Родители погибли, ребенка госпитализировали. Власти перекрыли Крымский мост для движения автомобилей. Туристам предложили добираться до полуострова или на поездах, или по альтернативному маршруту - через ДНР, Запорожскую и Херсонскую области.

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новости, владимир путин, крымский мост, теракт, крым, туристы