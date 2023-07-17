https://ukraina.ru/20230717/1048074514.html

Маршрут из Крыма, Зеленский планирует продолжить "зерновую сделку" несмотря ни на что. Итоги 17 июля

Маршрут из Крыма, Зеленский планирует продолжить "зерновую сделку" несмотря ни на что. Итоги 17 июля - 17.07.2023 Украина.ру

Маршрут из Крыма, Зеленский планирует продолжить "зерновую сделку" несмотря ни на что. Итоги 17 июля

Власти Крыма и ДНР договорились об альтернативном маршруте с полуострова в Ростовскую область; Турция и Украина рассчитывают на продолжение действия "зерновой сделки", внучка секретаря СНБО Данилова угодила в скандал

2023-07-17T18:08

2023-07-17T18:08

2023-07-17T18:08

эксклюзив

хроники

зерновая сделка

крымский мост

владимир зеленский

алексей данилов

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Последствия теракта на Крымском мостуВ результате теракта утром 17 июля была повреждена автомобильная часть Крымского моста, из-за чего в обе стороны – на въезд и выезд с полуострова образовались многокилометровые пробки.Для решения этой проблемы властями Донецкой Народной Республики и Крыма был согласован круглосуточно доступный маршрут через новые территории, о чем в своем телеграм-канале сообщил глава ДНР Денис Пушилин."Всем пассажирам, которые въезжают на территорию Донецкой Народной Республики, в роуминге будет приходить СМС с сообщением, где будет указан адрес сайта с информацией о том, какими услугами и где можно воспользоваться по пути следования.Проезд по сухопутному коридору будет круглосуточный (комендантский час временно не действует), при этом меры безопасности усилены", – написал он.Альтернативный маршрут в Крым проходит от Таганрога Ростовской области через Мариуполь Донецкой Народной Республики, Мелитополь Запорожской области и Геническ в Херсонской области. Ориентировочное время в пути на автомобиле занимает семь часов.Пункты пропуска, соединяющие Крым с Херсонской областью: Джанкой, Армянск и Перекоп, работают в штатном режиме. Врио главы Херсонской области Владимир Сальдо уточнил, что паспортный контроль при пересечении административной границы между регионами отменен.В Минтрансе Крыма сообщили также, что паромная переправа через Керченский пролив в данный момент принимает только грузовой транспорт.В Краснодарском крае, принимающем туристов, не доехавших до Крыма, стараются облегчить их дорогу:"Для тех, кто ехал в Крым на личном транспорте и решил пока не отправляться по сухопутному маршруту, открыты три накопительные парковки. Там обеспечим все необходимое для ожидания", - написал губернатор региона Вениамин Кондратьев в своем телеграм-канале.По данным СМИ и телеграм-каналов, поврежденная часть моста может быть восстановлена в течении месяца: опоры и конструкция моста не пострадали.Переговоров по "зерновой сделке" больше нетРешение по черноморской инициативе окончательное, переговоров больше нет, заявили в российской миссии в ООН.Британское издание Reuters также сообщает, ссылаясь на свои источники, что Международная морская организация ООН получила от РФ официальное письмо с отзывом гарантий безопасности судоходства в Черном море.Ноту о прекращении "зерновой сделки" Украине Россия передала через дипломатические каналы посольства РФ в Белоруссии, заявил российский посол в Белоруссии Борис Грызлов."Страны Запада не собирались выполнять и свою часть обязательств, касающихся соблюдения российских интересов в рамках "зерновой сделки". Прекращение действия Инициативы полностью лежит на их совести", - констатировал он.О прекращении Черноморской инициативы ранее в понедельник заявили в МИД РФ, подтвердил информацию также пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Черноморская инициатива" была запущена буквально через неделю после подписания. Однако вразрез с заявленными гуманитарными целями вывоз украинского продовольствия был практически сразу переведён на сугубо коммерческую основу и до последнего момента был направлен на обслуживание узкокорыстных интересов Киева и его западных кураторов", - написала в своем телеграм-канале официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.Однако в Киеве не согласны признавать выход России из Черноморской инициативы: пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров на своей странице в соцсетях опубликовал фрагмент интервью президента Владимира Зеленского африканским СМИ."У нас было два соглашения: Украина/Турция/ООН; другое соглашение – Россия/Турция/ООН. Поэтому, когда Россия говорит, что она останавливает, – она срывает свои договоренности с Генсеком ООН Гуттеришем и с президентом Эрдоганом. Не с нами. У нас не было никаких с ними договоренностей", - цитирует Никифоров слова Зеленского.В другом фрагменте интервью он утверждает, что к Киеву обратились компании, владеющие кораблями и заверили Зеленского, что продолжат перевозку зерна, "если Украина готова отпускать, а Турция будет пропускать".Полный текст интервью опубликован не был.Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен упрекнула Москву в том, что ЕС, ООН и Турция "работают над обеспечением продовольственной безопасности уязвимых слоев населения мира".Ранее президент России Владимир Путин неоднократно обращал внимание на что, что российская часть сделки не выполняется, а зерно и удобрения с Украины попадают не в бедные страны Африки и Юго-восточной Азии, а в фермерские угодья Западной Европы.Немецкая газета German Press Agency в свою очередь публикует комментарий заместителя генерального секретаря Немецкого союза фермеров Удо Хеммерлинга, который утверждает, что организация не наблюдает острой нехватки зерна на местном и европейском рынках в свете прекращения действия "зерновой сделки".Суда, которые идут якобы с зерном, используются в обратном направлении для поставок оружия на Украину. И с них запускают дроны, которые атакуют Севастополь чуть ли не еженедельно, объяснил в интервью изданию Украина.ру директор Института политических исследований Сергей Марков."Люди не верят в искренность"Несколько дней на Украине не утихает скандал вокруг внучки секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексея Данилова – 16-й певицы Марии Даниловой.В минувшие выходные ее клип "Кайф" транслировали экраны одного из крупнейших торговых центров Киева – Gulliver. Данилову раскритиковали в СМИ и соцсетях, так как демонстрация 30-секундного ролика, по информации украинских журналистов, могла обойтись артистке более чем в 1 миллион гривен.При этом в понедельник, 17 июля, на защиту репутации Даниловой были брошены силы всех государственных СМИ, а агентство "УНИАН" опубликовало интервью с ней, в котором она рассказывает, что "финансово никак не зависит" от своей семьи, а, следовательно, и от самого Данилова."Я и моя семья не зависим друг от друга финансово. Все думают, что это круто и легко, но мне в несколько раз сложнее. К сожалению, никто не верит в искренность, все верят в деньги. Благодаря хейтерам, я даже немного заработала, потому что мой клип посмотрели много раз", - заявила артистка.Представители торгового центра тоже прокомментировали ситуацию: по их словам, трансляция была запущена бесплатно в благодарность за участие Даниловой в благотворительном мероприятии "Для детей ради будущего".Сама Данилова резюмировала, что ее огорчила реакция в соцсетях, но благодаря "хейту" она заработала на просмотрах в YouTube.Скандалы с украинскими звездами, демонстрирующими в соцсетях роскошный образ жизни на фоне боевых действий, происходят регулярно. Так, в понедельник под волну критики попала и телеведущая Лилия Ребрик, опубликовавшая фотографии с отдыха в Турции, и попросившая подписчиков "не считать чужие деньги".

https://ukraina.ru/20230717/1048072507.html

https://ukraina.ru/20230717/1048071632.html

https://ukraina.ru/20230717/1048073104.html

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Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

эксклюзив, хроники, зерновая сделка, крымский мост, владимир зеленский, алексей данилов