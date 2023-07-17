https://ukraina.ru/20230717/1048073745.html
"Войну начал Зеленский" - бывший генпрокурор Украины Луценко
"Войну начал Зеленский" - бывший генпрокурор Украины Луценко - 17.07.2023 Украина.ру
"Войну начал Зеленский" - бывший генпрокурор Украины Луценко
Вооруженный конфликт развернулся из-за президента Украины Владимира Зеленского, заявил бывший генпрокурор страны Юрий Луценко в интервью украинскому журналисту Максиму Крапивному 17 июля
2023-07-17T18:16
2023-07-17T18:16
2023-07-17T19:35
новости
украина
юрий луценко
владимир зеленский
петр порошенко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/05/1b/1046631883_0:123:960:663_1920x0_80_0_0_b797c57a1542717bd06fe5d2201485d9.jpg
Конфликт Зеленского с западными союзниками стал причиной начала военных действий на Украине, считает он. Луценко напомнил, что перед началом российской спецоперации с украинскими властями никто уже не общался, "даже не приглашал на совместные совещания по вопросу Украины".Украинская экономика, по словам Луценко, "мягко говоря, не выдерживала критики".Помимо этого, была разрушена система государственного управления. В одной области на севере Украины за 3 года сменился 21 губернатор, рассказал в качестве примера бывший генпрокурор.Луценко служил в украинской армии, но недавно демобилизировался, по его словам, из-за установленной медиками инвалидности.В феврале, когда он отправился на фронт, автор издания Украина.ру Дмитрий Ковалевич отметил, что экс-генпрокурор не смирился с утратой высоких постов, на которые его возносили цветные революции.Луценко мечтает о возвращении в большую политику на волне русофобских настроений украинских военных или в команде Петра Порошенко. Правда, харизмы и ораторского таланта ему всегда не хватало, а опыт работы на посту главы МВД и генпрокурора Украины придает любому политику такую токсичность, что немногие из западных спонсоров политических проектов захотят иметь с ним дело, резюмировал Ковалевич.
https://ukraina.ru/20230705/1047824960.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/05/1b/1046631883_0:33:960:753_1920x0_80_0_0_16cd3483f381ac92ba458c840b97d4a5.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, юрий луценко, владимир зеленский, петр порошенко
"Войну начал Зеленский" - бывший генпрокурор Украины Луценко
18:16 17.07.2023 (обновлено: 19:35 17.07.2023)
Вооруженный конфликт развернулся из-за президента Украины Владимира Зеленского, заявил бывший генпрокурор страны Юрий Луценко в интервью украинскому журналисту Максиму Крапивному 17 июля
Конфликт Зеленского с западными союзниками стал причиной начала военных действий на Украине, считает он.
"Почему началась война? Потому, что президент Зеленский пришел абсолютно неподготовленным к власти и, к сожалению, допустил ряд системных ошибок по многим направлениям", - заявил Луценко. - "[Президент России Владимир Путин] ждал. Пока Зеленский перессорится со всеми западными союзниками и развалит систему управления".
Луценко напомнил, что перед началом российской спецоперации с украинскими властями никто уже не общался, "даже не приглашал на совместные совещания по вопросу Украины".
Украинская экономика, по словам Луценко, "мягко говоря, не выдерживала критики".
Помимо этого, была разрушена система государственного управления. В одной области на севере Украины за 3 года сменился 21 губернатор, рассказал в качестве примера бывший генпрокурор.
Луценко служил в украинской армии, но недавно демобилизировался, по его словам, из-за установленной медиками инвалидности.
В феврале, когда он отправился на фронт, автор издания Украина.ру Дмитрий Ковалевич отметил, что экс-генпрокурор не смирился с утратой высоких постов, на которые его возносили цветные революции.
Луценко мечтает о возвращении в большую политику на волне русофобских настроений украинских военных или в команде Петра Порошенко. Правда, харизмы и ораторского таланта ему всегда не хватало, а опыт работы на посту главы МВД и генпрокурора Украины придает любому политику такую токсичность, что немногие из западных спонсоров политических проектов захотят иметь с ним дело, резюмировал Ковалевич.