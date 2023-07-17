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"Войну начал Зеленский" - бывший генпрокурор Украины Луценко

"Войну начал Зеленский" - бывший генпрокурор Украины Луценко - 17.07.2023 Украина.ру

"Войну начал Зеленский" - бывший генпрокурор Украины Луценко

Вооруженный конфликт развернулся из-за президента Украины Владимира Зеленского, заявил бывший генпрокурор страны Юрий Луценко в интервью украинскому журналисту Максиму Крапивному 17 июля

2023-07-17T18:16

2023-07-17T18:16

2023-07-17T19:35

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Конфликт Зеленского с западными союзниками стал причиной начала военных действий на Украине, считает он. Луценко напомнил, что перед началом российской спецоперации с украинскими властями никто уже не общался, "даже не приглашал на совместные совещания по вопросу Украины".Украинская экономика, по словам Луценко, "мягко говоря, не выдерживала критики".Помимо этого, была разрушена система государственного управления. В одной области на севере Украины за 3 года сменился 21 губернатор, рассказал в качестве примера бывший генпрокурор.Луценко служил в украинской армии, но недавно демобилизировался, по его словам, из-за установленной медиками инвалидности.В феврале, когда он отправился на фронт, автор издания Украина.ру Дмитрий Ковалевич отметил, что экс-генпрокурор не смирился с утратой высоких постов, на которые его возносили цветные революции.Луценко мечтает о возвращении в большую политику на волне русофобских настроений украинских военных или в команде Петра Порошенко. Правда, харизмы и ораторского таланта ему всегда не хватало, а опыт работы на посту главы МВД и генпрокурора Украины придает любому политику такую токсичность, что немногие из западных спонсоров политических проектов захотят иметь с ним дело, резюмировал Ковалевич.

https://ukraina.ru/20230705/1047824960.html

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новости, украина, юрий луценко, владимир зеленский, петр порошенко