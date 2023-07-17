"Мой друг Путин". Эрдоган сообщил, что в августе обсудит с президентом РФ зерновую сделку - 17.07.2023 Украина.ру
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"Мой друг Путин". Эрдоган сообщил, что в августе обсудит с президентом РФ зерновую сделку
"Мой друг Путин". Эрдоган сообщил, что в августе обсудит с президентом РФ зерновую сделку - 17.07.2023 Украина.ру
"Мой друг Путин". Эрдоган сообщил, что в августе обсудит с президентом РФ зерновую сделку
Президент России Владимир Путин хочет, чтобы "зерновой коридор" продолжался. Такое мнение выразил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции в аэропорту имени Ататюрка 17 июля
2023-07-17T17:50
2023-07-17T17:50
новости
турция
эрдоган
зерновая сделка
владимир путин
соглашения
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Президент России Владимир Путин хочет, чтобы этот гуманитарный мост - "черноморская инициатива" - продолжался, заявил Эрдоган перед отлётом в Саудовскую Аравию. Он добавил, что после возвращения из поездки обсудит "зерновую сделку" с российским президентом.Эрдоган отметил, что благодаря Стамбульским договоренностям на мировые рынки было отгружено более 33 миллионов тонн зерновой продукции. Таким образом, во многих странах был предотвращен продовольственный кризис. Президент Турции подчеркнул важность продолжения "черноморской инициативы", отметив, что с этой целью Анкара активизировала свои дипломатические усилия. Эрдоган поблагодарил все вовлеченные стороны и заявил о продолжении переговоров, "чтобы проложить путь для отгрузки российского зерна и удобрений".В числе прочего Эрдоган заявил, что Турция прилагает большие усилия для того, чтобы конфликт между Россией и Украиной не привел "к дальнейшим разрушениям, слезам и драмам". Анкара готова стать посредником в урегулировании украинского конфликта, если поступит такое предложение. Об этом президент Эрдоган заявил на пресс-конференции по окончании саммита НАТО 12 июля.Если стороны конфликта примут предложение Турции о посредничестве, то "мы с удовольствием приступим к этой задаче", сказал Эрдоган. Он добавил, что Анкара готова реализовать потенциал.Итоги работы по реализации договоренностей "зерновой сделки" выглядят неутешительными. Так 17 июля прокомментировали в МИД РФ выполнение Стамбульских договорённостей.За время работы "черноморской инициативы" более 70% (26,3 млн тонн) сельхозпродукции отправили в страны с высоким уровнем доходов, включая ЕС. При этом на долю беднейших государств, Эфиопии, Йемена, Афганистана, Судана и Сомали пришлось менее 3% от общего объема продовольствия, то есть всего 922 092 тонн, говорится в тексте заявления.В МИД России констатировали, что ни одна из пяти задач Меморандума со стороны ООН не была выполнена. В условиях "прямого саботажа" в реализации подписанных соглашений продолжение "черноморской инициативы" утратило свою гуманитарную миссию и потеряло смысл.
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новости, турция, эрдоган, зерновая сделка, владимир путин, соглашения
Новости, Турция, Эрдоган, зерновая сделка, Владимир Путин, соглашения

"Мой друг Путин". Эрдоган сообщил, что в августе обсудит с президентом РФ зерновую сделку

17:50 17.07.2023
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкРабочий визит президента РФ В. Путина в Турецкую Республику
Рабочий визит президента РФ В. Путина в Турецкую Республику - РИА Новости, 1920, 17.07.2023
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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Президент России Владимир Путин хочет, чтобы "зерновой коридор" продолжался. Такое мнение выразил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции в аэропорту имени Ататюрка 17 июля
Президент России Владимир Путин хочет, чтобы этот гуманитарный мост - "черноморская инициатива" - продолжался, заявил Эрдоган перед отлётом в Саудовскую Аравию. Он добавил, что после возвращения из поездки обсудит "зерновую сделку" с российским президентом.

"Поверьте, мой друг [Владимир] Путин, президент Российской Федерации, хочет, чтобы этот гуманитарный мост продолжался. <...> Как только мы вернемся из поездки, <...> мы встретимся с ним в нашей стране в августе, у нас будет возможность обсудить все эти вопросы", - заявил турецкий лидер.

Эрдоган отметил, что благодаря Стамбульским договоренностям на мировые рынки было отгружено более 33 миллионов тонн зерновой продукции. Таким образом, во многих странах был предотвращен продовольственный кризис.
Президент Турции подчеркнул важность продолжения "черноморской инициативы", отметив, что с этой целью Анкара активизировала свои дипломатические усилия. Эрдоган поблагодарил все вовлеченные стороны и заявил о продолжении переговоров, "чтобы проложить путь для отгрузки российского зерна и удобрений".
В числе прочего Эрдоган заявил, что Турция прилагает большие усилия для того, чтобы конфликт между Россией и Украиной не привел "к дальнейшим разрушениям, слезам и драмам".
Анкара готова стать посредником в урегулировании украинского конфликта, если поступит такое предложение. Об этом президент Эрдоган заявил на пресс-конференции по окончании саммита НАТО 12 июля.
Если стороны конфликта примут предложение Турции о посредничестве, то "мы с удовольствием приступим к этой задаче", сказал Эрдоган. Он добавил, что Анкара готова реализовать потенциал.
Итоги работы по реализации договоренностей "зерновой сделки" выглядят неутешительными. Так 17 июля прокомментировали в МИД РФ выполнение Стамбульских договорённостей.
За время работы "черноморской инициативы" более 70% (26,3 млн тонн) сельхозпродукции отправили в страны с высоким уровнем доходов, включая ЕС. При этом на долю беднейших государств, Эфиопии, Йемена, Афганистана, Судана и Сомали пришлось менее 3% от общего объема продовольствия, то есть всего 922 092 тонн, говорится в тексте заявления.
В МИД России констатировали, что ни одна из пяти задач Меморандума со стороны ООН не была выполнена. В условиях "прямого саботажа" в реализации подписанных соглашений продолжение "черноморской инициативы" утратило свою гуманитарную миссию и потеряло смысл.
Уборка пшеницы в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 17.07.2023
16:54
Россия рассмотрит восстановление "зерновой сделки" после конкретных результатов - МИД РФИтоги работы по реализации договоренностей "зерновой сделки" выглядят неутешительными. Так прокомментировали в МИД РФ выполнение Стамбульских договорённостей. Текст заявления опубликовали на сайте ведомства 17 июля
 
НовостиТурцияЭрдоганзерновая сделкаВладимир Путинсоглашения
 
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Заголовок открываемого материала
17:50"Мой друг Путин". Эрдоган сообщил, что в августе обсудит с президентом РФ зерновую сделку
17:46Атака на Крымский мост: что дальше. О чём говорили эксперты 17 июля
17:43Главная ошибка Зеленского: что говорили об Украине в мире 17 июля
17:36Белорусские пограничники вывели из строя украинский разведывательный дрон
17:19Александр Михайлов: Попытки диверсий на пути в Крым продолжатся – нужно искать "пятую колонну"
17:10Как ответим на Крымский мост, чего ждать от Эрдогана и будем ли уничтожать порты Украины- Суздальцев
16:55Посол России в Белоруссии рассказал, как Украине передали ноту о прекращении "зерновой сделки"
16:54Россия рассмотрит восстановление "зерновой сделки" после конкретных результатов - МИД РФ
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