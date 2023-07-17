https://ukraina.ru/20230717/1048073386.html

"Мой друг Путин". Эрдоган сообщил, что в августе обсудит с президентом РФ зерновую сделку

"Мой друг Путин". Эрдоган сообщил, что в августе обсудит с президентом РФ зерновую сделку - 17.07.2023 Украина.ру

"Мой друг Путин". Эрдоган сообщил, что в августе обсудит с президентом РФ зерновую сделку

Президент России Владимир Путин хочет, чтобы "зерновой коридор" продолжался. Такое мнение выразил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции в аэропорту имени Ататюрка 17 июля

2023-07-17T17:50

2023-07-17T17:50

2023-07-17T17:50

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турция

эрдоган

зерновая сделка

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Президент России Владимир Путин хочет, чтобы этот гуманитарный мост - "черноморская инициатива" - продолжался, заявил Эрдоган перед отлётом в Саудовскую Аравию. Он добавил, что после возвращения из поездки обсудит "зерновую сделку" с российским президентом.Эрдоган отметил, что благодаря Стамбульским договоренностям на мировые рынки было отгружено более 33 миллионов тонн зерновой продукции. Таким образом, во многих странах был предотвращен продовольственный кризис. Президент Турции подчеркнул важность продолжения "черноморской инициативы", отметив, что с этой целью Анкара активизировала свои дипломатические усилия. Эрдоган поблагодарил все вовлеченные стороны и заявил о продолжении переговоров, "чтобы проложить путь для отгрузки российского зерна и удобрений".В числе прочего Эрдоган заявил, что Турция прилагает большие усилия для того, чтобы конфликт между Россией и Украиной не привел "к дальнейшим разрушениям, слезам и драмам". Анкара готова стать посредником в урегулировании украинского конфликта, если поступит такое предложение. Об этом президент Эрдоган заявил на пресс-конференции по окончании саммита НАТО 12 июля.Если стороны конфликта примут предложение Турции о посредничестве, то "мы с удовольствием приступим к этой задаче", сказал Эрдоган. Он добавил, что Анкара готова реализовать потенциал.Итоги работы по реализации договоренностей "зерновой сделки" выглядят неутешительными. Так 17 июля прокомментировали в МИД РФ выполнение Стамбульских договорённостей.За время работы "черноморской инициативы" более 70% (26,3 млн тонн) сельхозпродукции отправили в страны с высоким уровнем доходов, включая ЕС. При этом на долю беднейших государств, Эфиопии, Йемена, Афганистана, Судана и Сомали пришлось менее 3% от общего объема продовольствия, то есть всего 922 092 тонн, говорится в тексте заявления.В МИД России констатировали, что ни одна из пяти задач Меморандума со стороны ООН не была выполнена. В условиях "прямого саботажа" в реализации подписанных соглашений продолжение "черноморской инициативы" утратило свою гуманитарную миссию и потеряло смысл.

https://ukraina.ru/20230717/1048071099.html

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новости, турция, эрдоган, зерновая сделка, владимир путин, соглашения