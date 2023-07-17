Атака на Крымский мост: что дальше. О чём говорили эксперты 17 июля - 17.07.2023 Украина.ру
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Атака на Крымский мост: что дальше. О чём говорили эксперты 17 июля
Атака на Крымский мост: что дальше. О чём говорили эксперты 17 июля - 17.07.2023 Украина.ру
Атака на Крымский мост: что дальше. О чём говорили эксперты 17 июля
Украина.ру, 17.07.2023
2023-07-17T17:46
2023-07-17T17:46
эксклюзив
крым
беспилотники
дроны
великобритания
сша
севастополь
андрей суздальцев
диверсии
теракт
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"Запад нашел способ воздействия на Россию"Национальный антитеррористический комитет сообщил, что Украина в три ночи совершила террористическую атаку на Крымский мост двумя надводными беспилотниками.Повреждена автодорожная составляющая моста, погибли двое взрослых, пострадал один ребенок.При этом Россия в понедельник уведомила Турцию, Украину и ООН о том, что возражает против продления зерновой сделки. Это означает отзыв российских гарантий безопасности судоходства и сворачивание морского гуманитарного коридора в северо-западной акватории Черного моря.Для этого района восстанавливается режим временно опасного для судоходства. Таким образом, без участия России черноморская зерновая инициатива прекращает свое функционирование с 18 июля.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что теракт на Крымском мосту и продление зерновой сделки – абсолютно не связанные события.Бить в ответ на этот теракт по центру Киева бесполезно, поясняет директор Института политических исследований Сергей Марков. В таком случае погибнут только девчонки-секретарши. Реальные же центры принятия решений находятся в советских бункерах на глубине в 50–60 метров."Проблема в другом. Эту террористическую войну против нас ведет не Украина. Ее ведут США и Британия. МИД РФ сегодня впервые об этом сказал. Поэтому отвечать нужно США и Британии. А мы пока этого побаиваемся", – заявил политолог.Мы могли бы, отмечает он, взорвать мост в Лондоне. Но это может быть воспринято как нападение на Британию и начнется термоядерная война."В этом смысле Запад нашел хороший способ воздействия на Россию. Они создали свой прокси-режим, устраивают теракты, а они вроде бы ни при чем.Честно говоря, нам нужно было тоже создать свой прокси-режим, который занялся бы актами мести. Таким прокси-режимом могли стать ДНР/ЛНР, но мы включили их в состав РФ.Но у нас есть еще один вариант. Мы можем объявить ЧВК "Вагнер" вне закона в России и в Белоруссии, чтобы у него были нелегальные базы, с которых он бы устраивал Западу акты мести. Тогда они бы задергались. Тогда теракты прекратились бы", – сказал Марков.В ответ – не политические, а стратегические целиТеракт на Крымском мосту открывает России некоторые возможности открытого демонстративного ответа, считает политолог Андрей Суздальцев.Это теракт, но мы не можем, отвечая, уподобляться террористам, добавляет он."Мы не делаем ударов по центрам принятия политических решений, включая Офис президента Украины и тому подобное. Когда беспилотники попали в Кремль, можно было так ответить.Но будут выбираться цели, которые имеют стратегическое значение, а не политическое. Это в традициях нашей армии, потому что мы не уподобляемся террористам", – сообщил эксперт.Он также признаёт, что этот теракт повлияет на военную кампанию."Поток транспорта, идущий на Крым и в Центральную Россию по сухопутному коридору, увеличится. Это не очень хорошо, переброска военного снаряжения по этим коммуникациям будет затруднена.Это один из эффектов, на который рассчитывало украинское командование. И вопрос защиты сухопутного пути в Крым будет стоять в первую очередь", – подчеркнул Суздальцев.В целом, уверен он, мы идем к периоду активизации боевых действий по всей линии соприкосновения с украинскими войсками."Наводка шла из космоса, дроны вели операторы"Российская армия наносит удары по нацистам, по наёмникам, в частности по Львову — они же бьют исключительно по мирному населению, говорит капитан 1-го ранга, член экспертного совета "Офицеры России Василий Дандыкин.При этом, продолжает он, вооруженные силы Украины хотят ещё сорвать курортный сезон в Севастополе, в Крыму. Как сказали в Киеве, 800 тысяч крымчан они хотят выселить, остальных, которые сотрудничают, наверное, посадить в концлагеря."Враг коварен и жесток, тем более, есть кому его консультировать и направлять дроны. Это, конечно, спецслужбы Великобритании и США, которые помогают. В частности, это может быть американский беспилотник, который постоянно летает там и, возможно, информацию собирает и сбрасывают украинским силам.Естественно, что наводка на мост шла из космоса, и всё это велось операторами.Конечно, будет ответ России на это, будет возмездие. Скоро мы узнаем, какое. Я надеюсь, что все проанализируют и сделают выводы", – сказал Дандыкин.
https://ukraina.ru/20230717/1048054048.html
https://ukraina.ru/20230717/1048056692.html
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Сергей Зуев
Сергей Зуев
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эксклюзив, крым, беспилотники, дроны, великобритания, сша, севастополь, андрей суздальцев, диверсии, теракт, украина, россия (рф), сергей марков, зерновая сделка, чвк "вагнер"
Эксклюзив, Крым, беспилотники, дроны, Великобритания, США, Севастополь, Андрей Суздальцев, диверсии, теракт, Украина, Россия (РФ), Сергей Марков, зерновая сделка, ЧВК "Вагнер"

Атака на Крымский мост: что дальше. О чём говорили эксперты 17 июля

17:46 17.07.2023
 
© Пресс-служба НАК / Перейти в фотобанкОбстановка у Крымского моста
Обстановка у Крымского моста
© Пресс-служба НАК
Перейти в фотобанк
Читать в
Сергей Зуев
автор издания Украина.ру
Все материалы
"Запад нашел способ воздействия на Россию"
Национальный антитеррористический комитет сообщил, что Украина в три ночи совершила террористическую атаку на Крымский мост двумя надводными беспилотниками.
Повреждена автодорожная составляющая моста, погибли двое взрослых, пострадал один ребенок.
При этом Россия в понедельник уведомила Турцию, Украину и ООН о том, что возражает против продления зерновой сделки. Это означает отзыв российских гарантий безопасности судоходства и сворачивание морского гуманитарного коридора в северо-западной акватории Черного моря.
Для этого района восстанавливается режим временно опасного для судоходства. Таким образом, без участия России черноморская зерновая инициатива прекращает свое функционирование с 18 июля.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что теракт на Крымском мосту и продление зерновой сделки – абсолютно не связанные события.
Движение автомобилей по Крымскому мосту - РИА Новости, 1920, 17.07.2023
10:00
Терактом на Крымском мосту США ударили по "зерновой сделке"Если бы очередная диверсия на Крымском мосту произошла накануне или даже в момент проведения саммита НАТО в Вильнюсе, можно было бы практически без сомнений утверждать, что она организована в интересах Владимира Зеленского. Вопрос соучастия в этом мероприятии американцев тогда оставался бы открытым
Бить в ответ на этот теракт по центру Киева бесполезно, поясняет директор Института политических исследований Сергей Марков. В таком случае погибнут только девчонки-секретарши. Реальные же центры принятия решений находятся в советских бункерах на глубине в 50–60 метров.
"Проблема в другом. Эту террористическую войну против нас ведет не Украина. Ее ведут США и Британия. МИД РФ сегодня впервые об этом сказал. Поэтому отвечать нужно США и Британии. А мы пока этого побаиваемся", – заявил политолог.
Мы могли бы, отмечает он, взорвать мост в Лондоне. Но это может быть воспринято как нападение на Британию и начнется термоядерная война.
"В этом смысле Запад нашел хороший способ воздействия на Россию. Они создали свой прокси-режим, устраивают теракты, а они вроде бы ни при чем.
Честно говоря, нам нужно было тоже создать свой прокси-режим, который занялся бы актами мести. Таким прокси-режимом могли стать ДНР/ЛНР, но мы включили их в состав РФ.
Но у нас есть еще один вариант. Мы можем объявить ЧВК "Вагнер" вне закона в России и в Белоруссии, чтобы у него были нелегальные базы, с которых он бы устраивал Западу акты мести. Тогда они бы задергались. Тогда теракты прекратились бы", – сказал Марков.
Сергей Марков интервью - РИА Новости, 1920, 17.07.2023
11:42
Сергей Марков: В ответ за Крымский мост вагнеровцы должны ударить по беззащитному Лондону и Вашингтону
В ответ – не политические, а стратегические цели
Теракт на Крымском мосту открывает России некоторые возможности открытого демонстративного ответа, считает политолог Андрей Суздальцев.
Это теракт, но мы не можем, отвечая, уподобляться террористам, добавляет он.
"Мы не делаем ударов по центрам принятия политических решений, включая Офис президента Украины и тому подобное. Когда беспилотники попали в Кремль, можно было так ответить.
Но будут выбираться цели, которые имеют стратегическое значение, а не политическое. Это в традициях нашей армии, потому что мы не уподобляемся террористам", – сообщил эксперт.
Он также признаёт, что этот теракт повлияет на военную кампанию.
"Поток транспорта, идущий на Крым и в Центральную Россию по сухопутному коридору, увеличится. Это не очень хорошо, переброска военного снаряжения по этим коммуникациям будет затруднена.
Это один из эффектов, на который рассчитывало украинское командование. И вопрос защиты сухопутного пути в Крым будет стоять в первую очередь", – подчеркнул Суздальцев.
Андрей Суздальцев интервью
11:47
Андрей Суздальцев: Террористическая атака на Крымский мост повлияет на ход всей СВОНочной удар по Крымскому мосту — месть в духе Украины, считает политолог Андрей Суздальцев
В целом, уверен он, мы идем к периоду активизации боевых действий по всей линии соприкосновения с украинскими войсками.
"Наводка шла из космоса, дроны вели операторы"
Российская армия наносит удары по нацистам, по наёмникам, в частности по Львову — они же бьют исключительно по мирному населению, говорит капитан 1-го ранга, член экспертного совета "Офицеры России Василий Дандыкин.
При этом, продолжает он, вооруженные силы Украины хотят ещё сорвать курортный сезон в Севастополе, в Крыму. Как сказали в Киеве, 800 тысяч крымчан они хотят выселить, остальных, которые сотрудничают, наверное, посадить в концлагеря.
"Враг коварен и жесток, тем более, есть кому его консультировать и направлять дроны. Это, конечно, спецслужбы Великобритании и США, которые помогают. В частности, это может быть американский беспилотник, который постоянно летает там и, возможно, информацию собирает и сбрасывают украинским силам.
Естественно, что наводка на мост шла из космоса, и всё это велось операторами.
Конечно, будет ответ России на это, будет возмездие. Скоро мы узнаем, какое. Я надеюсь, что все проанализируют и сделают выводы", – сказал Дандыкин.
Василий Дандыкин интервью
15:00
Василий Дандыкин о том, кто виновен в атаке на Крымский мостО том, как врагу удалось повторно совершить теракт на Крымский мост, в интервью изданию Украина.ру рассказал капитан 1-го ранга, член экспертного совета "Офицеры России" Василий Дандыкин
 
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