Белорусские пограничники вывели из строя украинский разведывательный дрон
© CC0, Freepik
© CC0, Freepik
В Брагинском районе Гомельской области Белоруссии пограничники обнаружили и вывели из строя украинский беспилотник, сообщили в Пограничном комитете Белоруссии
16 июля в Брагинском районе Гомельской области белорусские пограничники обнаружили беспилотный летательный аппарат. Дрон незаконно пересёк границу с территории Украины и вел разведку приграничной территории Республики Беларусь.
"Пограничный наряд, выполнявший задачи по охране границы на реке Днепр, обнаружил беспилотный летательный аппарат, который незаконно пересек границу с территории Украины", - отметили в ведомстве.
Пограничники применили радиоэлектронное ружьё и пресекли дальнейший полёт украинского беспилотника. Квадрокоптер был принудительно посажен на воду.
По данному факту начат административный процесс, проводится проверка, добавили в Пограничном комитете.
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