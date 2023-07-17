Белорусские пограничники вывели из строя украинский разведывательный дрон

Украина усиливает позиции ВСУ на границе с Белоруссией Позиции украинских войск на границе с Белоруссией вскоре будут прикрыты более прочными инженерными заграждениями, а также усилены вооружением и военной техникой. Об этом 10 июля заявил в телеграм-канале командующий украинскими объединенными силами Сергей Наев