Белорусские пограничники вывели из строя украинский разведывательный дрон - 17.07.2023 Украина.ру
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Белорусские пограничники вывели из строя украинский разведывательный дрон
Белорусские пограничники вывели из строя украинский разведывательный дрон - 17.07.2023 Украина.ру
Белорусские пограничники вывели из строя украинский разведывательный дрон
В Брагинском районе Гомельской области Белоруссии пограничники обнаружили и вывели из строя украинский беспилотник, сообщили в Пограничном комитете Белоруссии
2023-07-17T17:36
2023-07-17T17:36
новости
белоруссия
украина
зарубежье
гомель
пограничники
беспилотник
дроны
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16 июля в Брагинском районе Гомельской области белорусские пограничники обнаружили беспилотный летательный аппарат. Дрон незаконно пересёк границу с территории Украины и вел разведку приграничной территории Республики Беларусь.Пограничники применили радиоэлектронное ружьё и пресекли дальнейший полёт украинского беспилотника. Квадрокоптер был принудительно посажен на воду.По данному факту начат административный процесс, проводится проверка, добавили в Пограничном комитете.
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новости, белоруссия, украина, зарубежье, гомель, пограничники, беспилотник, дроны
Новости, Белоруссия, Украина, Зарубежье, Гомель, пограничники, беспилотник, дроны

Белорусские пограничники вывели из строя украинский разведывательный дрон

17:36 17.07.2023
 
© CC0, Freepik
© CC0, Freepik
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В Брагинском районе Гомельской области Белоруссии пограничники обнаружили и вывели из строя украинский беспилотник, сообщили в Пограничном комитете Белоруссии
16 июля в Брагинском районе Гомельской области белорусские пограничники обнаружили беспилотный летательный аппарат. Дрон незаконно пересёк границу с территории Украины и вел разведку приграничной территории Республики Беларусь.

"Пограничный наряд, выполнявший задачи по охране границы на реке Днепр, обнаружил беспилотный летательный аппарат, который незаконно пересек границу с территории Украины", - отметили в ведомстве.

Пограничники применили радиоэлектронное ружьё и пресекли дальнейший полёт украинского беспилотника. Квадрокоптер был принудительно посажен на воду.
По данному факту начат административный процесс, проводится проверка, добавили в Пограничном комитете.
10 июля, 12:13
Украина усиливает позиции ВСУ на границе с БелоруссиейПозиции украинских войск на границе с Белоруссией вскоре будут прикрыты более прочными инженерными заграждениями, а также усилены вооружением и военной техникой. Об этом 10 июля заявил в телеграм-канале командующий украинскими объединенными силами Сергей Наев
 
НовостиБелоруссияУкраинаЗарубежьеГомельпограничникибеспилотникдроны
 
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