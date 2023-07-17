https://ukraina.ru/20230717/1048072174.html
Как ответим на Крымский мост, чего ждать от Эрдогана и будем ли уничтожать порты Украины- Суздальцев
Как ответим на Крымский мост, чего ждать от Эрдогана и будем ли уничтожать порты Украины- Суздальцев - 17.07.2023 Украина.ру
Как ответим на Крымский мост, чего ждать от Эрдогана и будем ли уничтожать порты Украины- Суздальцев
Политолог Андрей Суздальцев в эфире Украина.ру рассказал о последствиях выхода России из зерновой сделки и о дальнейших действиях Турции, а также о жёстком... Украина.ру, 17.07.2023
2023-07-17T17:10
2023-07-17T17:10
2023-07-17T17:10
андрей суздальцев
видео
россия (рф)
украина
сво
теракт
крымский мост
турция
эрдоган
нато
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Политолог Андрей Суздальцев в эфире Украина.ру рассказал о последствиях выхода России из зерновой сделки и о дальнейших действиях Турции, а также о жёстком ответе Кремля на теракт на Крымском мосту: 00:37 – Теракт на Крымском мосту: о реакции России и о том, почему мы еще не признали Украину террористическим государством; 03:16 – При каких условиях Россия вернется в зерновую сделку? 09:20 – О прямом вмешательстве НАТО в конфликт на Украине; 17:38 – Кассетные боеприпасы и снаряды с обеднённым ураном: чего ожидать от ВСУ в ближайшее время?
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Украина.ру
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
андрей суздальцев, видео, россия (рф), украина, сво, теракт, крымский мост, турция, эрдоган, нато, порты, черноморский флот, одесса, зерно, leopard-2 (танк), польша, кассетные боеприпасы, видео
Андрей Суздальцев, Видео, Россия (РФ), Украина, СВО, теракт, Крымский мост, Турция, Эрдоган, НАТО, порты, Черноморский флот, Одесса, зерно, Leopard-2 (танк), Польша, кассетные боеприпасы
Как ответим на Крымский мост, чего ждать от Эрдогана и будем ли уничтожать порты Украины- Суздальцев
Политолог Андрей Суздальцев в эфире Украина.ру рассказал о последствиях выхода России из зерновой сделки и о дальнейших действиях Турции, а также о жёстком ответе Кремля на теракт на Крымском мосту:
00:37 – Теракт на Крымском мосту: о реакции России и о том, почему мы еще не признали Украину террористическим государством;
03:16 – При каких условиях Россия вернется в зерновую сделку?
09:20 – О прямом вмешательстве НАТО в конфликт на Украине;
17:38 – Кассетные боеприпасы и снаряды с обеднённым ураном: чего ожидать от ВСУ в ближайшее время?