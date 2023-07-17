https://ukraina.ru/20230717/1048072174.html

Как ответим на Крымский мост, чего ждать от Эрдогана и будем ли уничтожать порты Украины- Суздальцев

Как ответим на Крымский мост, чего ждать от Эрдогана и будем ли уничтожать порты Украины- Суздальцев - 17.07.2023 Украина.ру

Как ответим на Крымский мост, чего ждать от Эрдогана и будем ли уничтожать порты Украины- Суздальцев

Политолог Андрей Суздальцев в эфире Украина.ру рассказал о последствиях выхода России из зерновой сделки и о дальнейших действиях Турции, а также о жёстком... Украина.ру, 17.07.2023

2023-07-17T17:10

2023-07-17T17:10

2023-07-17T17:10

андрей суздальцев

видео

россия (рф)

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крымский мост

турция

эрдоган

нато

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Политолог Андрей Суздальцев в эфире Украина.ру рассказал о последствиях выхода России из зерновой сделки и о дальнейших действиях Турции, а также о жёстком ответе Кремля на теракт на Крымском мосту: 00:37 – Теракт на Крымском мосту: о реакции России и о том, почему мы еще не признали Украину террористическим государством; 03:16 – При каких условиях Россия вернется в зерновую сделку? 09:20 – О прямом вмешательстве НАТО в конфликт на Украине; 17:38 – Кассетные боеприпасы и снаряды с обеднённым ураном: чего ожидать от ВСУ в ближайшее время?

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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